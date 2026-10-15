PlayStation Plus : Sony ajoute 9 jeux en octobre, dont Mafia et Horizon, avec une surprise dès le premier jour

Sony vient de dévoiler les nouveaux jeux qui rejoindront le catalogue PlayStation Plus Extra et Premium en octobre 2026. Et cette fois, la sélection réserve plusieurs belles surprises : Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West et sept autres titres figurent dans les nouveautés annoncées. Un jeu de tir coopératif sera même disponible dès son lancement. Attention cependant : tous les titres ne rejoignent pas le service aux mêmes dates, et la disponibilité peut varier selon les régions.

Mafia: The Old Country et Horizon Forbidden West en tête d’affiche

Dans son annonce officielle du 14 octobre, Sony confirme neuf jeux pour les formules Extra et Premium de son abonnement PlayStation Plus. Le déploiement principal est fixé au 20 octobre 2026, avec quelques exceptions détaillées selon les marchés.

La première attraction est Mafia: The Old Country, le jeu d’action-aventure qui replonge les joueurs dans la Sicile du début du XXe siècle.

On y incarne Enzo Favara, un jeune homme qui tente de se faire une place dans le milieu criminel. L’expérience privilégie une narration cinématographique, des affrontements et une reconstitution historique de l’univers de la mafia.

Son arrivée dans le catalogue Extra permet aux abonnés éligibles de découvrir le titre sans avoir à l’acheter séparément, tant qu’il reste inclus dans le service.

Deuxième attraction : Horizon Forbidden West. Sony fait revenir le jeu de Guerrilla dans le catalogue, après un précédent passage dans l’abonnement.

Cette aventure en monde ouvert suit Aloy dans un territoire peuplé de machines impressionnantes. Exploration, affrontements tactiques et découverte de nouvelles tribus constituent les principaux ingrédients du jeu.

Horizon Forbidden West sera accessible sur PS5 et PS4. Mafia: The Old Country concerne uniquement la PS5 dans cette sélection.

Mycopunk arrive gratuitement dans le catalogue dès sa sortie

La surprise la plus intéressante pour les abonnés ne concerne pas forcément les deux productions les plus connues.

Mycopunk rejoint directement le catalogue PlayStation Plus le 20 octobre, jour de sa sortie sur PS5.

Il ne s’agit donc pas d’un ancien jeu ajouté plusieurs mois après sa commercialisation, mais d’un lancement directement intégré à l’abonnement.

Mycopunk est un jeu de tir coopératif dans lequel une équipe de robots doit affronter des créatures fongiques sur une planète dévastée.

Le titre met notamment en avant :

Des missions jouables en coopération jusqu’à quatre personnes.

Des armes futuristes et de nombreuses améliorations.

Une personnalisation poussée des équipements.

Des affrontements contre des ennemis aux comportements variés.

Pour les abonnés qui apprécient les expériences multijoueurs, ce lancement constitue une bonne occasion de découvrir une nouvelle licence sans achat supplémentaire.

Il faut néanmoins disposer d’un abonnement Extra ou Premium actif. Les jeux du catalogue ne sont pas inclus dans la formule Essential.

La liste complète des neuf jeux annoncés

La sélection comprend sept jeux dans le catalogue Extra et Premium, auxquels s’ajoutent deux titres réservés au catalogue Premium.

Jeu Console Abonnement Mafia: The Old Country PS5 Extra / Premium Horizon Forbidden West PS5, PS4 Extra / Premium Mycopunk PS5 Extra / Premium Poppy Playtime: Chapter 2 PS5, PS4 Extra / Premium The Midnight Walk PS5 Extra / Premium Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition PS5, PS4 Extra / Premium Monster Energy Supercross 25 PS5 Extra / Premium Dino Crisis 2 PS5, PS4 Premium RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition PS5, PS4 Premium

Cette liste provient de la présentation officielle de PlayStation, publiée le 14 octobre 2026.

Sony précise que les dates peuvent varier selon les pays. En particulier, Poppy Playtime: Chapter 2, Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition et Monster Energy Supercross 25 sont annoncés pour le 27 octobre aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon.

De son côté, The Midnight Walk est annoncé dès le 14 octobre aux États-Unis et au Royaume-Uni, puis le 15 octobre au Japon.

Pour les joueurs français, il reste préférable de vérifier la fiche locale de chaque jeu sur le PlayStation Store avant de considérer sa date de disponibilité comme définitive.

Dino Crisis 2 revient sur PS5 et PS4, mais pas pour tous les abonnés

Les amateurs de rétrogaming ne sont pas oubliés. Sony enrichit également sa collection de classiques avec Dino Crisis 2, la suite du jeu de survie de Capcom.

L’aventure se déroule après les événements du premier épisode. Regina et Dylan doivent faire face à une catastrophe temporelle qui les confronte à de nombreux dinosaures.

Contrairement au premier Dino Crisis, cette suite met davantage l’accent sur l’action et les affrontements.

Les joueurs pourront retrouver des environnements préhistoriques variés et plusieurs espèces de dinosaures, avec une progression plus orientée vers les combats.

Cette version rejoint le catalogue des classiques sur PS5 et PS4, mais elle sera réservée à la formule PlayStation Plus Premium.

Le second ajout Premium, RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, s’adresse à un public très différent.

Ce jeu de gestion permet de concevoir et d’administrer son propre parc d’attractions : construction de montagnes russes, finances, boutiques, recrutement et satisfaction des visiteurs.

Deux expériences complémentaires qui élargissent le catalogue Premium au-delà des jeux d’action traditionnels.

Horreur, RPG japonais et motocross complètent la sélection

Sony a également prévu plusieurs jeux destinés à différents profils de joueurs.

Poppy Playtime: Chapter 2 poursuit l’exploration d’une usine de jouets abandonnée. Le joueur doit résoudre des énigmes et échapper à des créatures inquiétantes, dans une aventure qui repose sur l’exploration et la tension.

The Midnight Walk adopte une approche artistique plus particulière. Son univers de dark fantasy a été conçu à partir d’éléments réalisés en argile et animés dans un style proche du stop-motion.

Sur PS5, le jeu est également jouable avec le PS VR2, ce qui peut intéresser les propriétaires du casque de réalité virtuelle de Sony.

Les amateurs de jeux de rôle retrouveront Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition, qui comprend l’aventure principale et son extension narrative.

Enfin, Monster Energy Supercross 25 propose des compétitions de motocross, une carrière et des circuits inspirés des épreuves professionnelles.

Cette diversité est intéressante pour un service qui cherche à satisfaire à la fois les amateurs de grosses productions, les passionnés d’indépendants et les joueurs occasionnels.

Des essais gratuits supplémentaires pour les abonnés Premium

En parallèle des neuf jeux, Sony annonce également deux nouvelles versions d’essai pour les abonnés PlayStation Plus Premium.

À partir du 20 octobre, les membres éligibles pourront essayer :

Resonance: A Plague Tale Legacy ;

; Mortal Shell II.

Ces essais ne doivent pas être confondus avec l’ajout des jeux complets au catalogue. Leur durée et leurs conditions d’utilisation dépendent de l’offre affichée sur le PlayStation Store.

Sony prévoit aussi plusieurs opérations spéciales autour d’Halloween, notamment des packs cosmétiques et des avantages liés à certains jeux multijoueurs.

Les jeux du catalogue sont accessibles depuis l’espace PlayStation Plus de la console ou depuis leurs fiches sur le PlayStation Store.

Pour profiter des nouveautés :

Vérifiez que votre abonnement Extra ou Premium est actif. Ouvrez le PlayStation Store sur votre PS5 ou PS4. Accédez à la rubrique PlayStation Plus et au catalogue des jeux. Recherchez le titre souhaité après sa date de disponibilité. Sélectionnez l’option d’accès incluse dans votre abonnement, puis lancez le téléchargement.

Il faut rappeler une différence importante entre les jeux mensuels et les jeux du catalogue.

Un titre du catalogue Extra ou Premium reste jouable tant qu’il est présent dans le service et que votre abonnement correspondant est actif. Son ajout à votre bibliothèque ne garantit pas un accès permanent après son retrait du catalogue.

Pour ce mois d’octobre, Mafia: The Old Country, le retour d’Horizon Forbidden West et l’arrivée immédiate de Mycopunk constituent les arguments les plus intéressants.

Mais pour les joueurs nostalgiques de la première PlayStation, le retour de Dino Crisis 2 pourrait bien être la véritable bonne surprise de cette sélection.