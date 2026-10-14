Windows 11 : une faille déjà exploitée peut contourner les alertes de sécurité, Microsoft publie un correctif

Une mise à jour de Windows mérite une attention particulière cette semaine. Microsoft a corrigé une vulnérabilité déjà utilisée dans des attaques réelles, permettant de contourner certaines protections censées avertir les utilisateurs avant l’ouverture de fichiers potentiellement dangereux. La faille, identifiée sous la référence CVE-2026-96951, concerne plusieurs versions de Windows 10 et Windows 11. Les correctifs du 13 octobre 2026 sont disponibles, et leur installation est fortement recommandée.

Une vulnérabilité qui affaiblit les avertissements de sécurité de Windows

Lorsqu’un fichier est téléchargé depuis Internet, Windows peut lui associer une information indiquant son origine. Ce mécanisme, appelé Mark of the Web, permet notamment d’activer des avertissements ou des protections supplémentaires lorsqu’un utilisateur tente d’ouvrir certains contenus.

C’est précisément cette barrière que la vulnérabilité CVE-2026-96951 peut permettre de contourner.

Selon la fiche officielle de la vulnérabilité, le problème concerne Windows Shell et résulte d’un traitement insuffisant de certains éléments utilisés dans une commande.

Un attaquant peut exploiter cette faiblesse pour contourner une fonctionnalité de sécurité. Le score de gravité attribué à la faille atteint 8,8 sur 10, ce qui correspond à un niveau élevé.

Mais l’information la plus préoccupante est ailleurs : Microsoft a confirmé que cette vulnérabilité était déjà exploitée avant ou au moment de la diffusion du correctif.

Pour comprendre l’enjeu, imaginons qu’un utilisateur reçoive un document ou un fichier présenté comme une facture, une notification de livraison ou une pièce jointe professionnelle.

Normalement, certaines protections de Windows peuvent tenir compte de l’origine du téléchargement pour afficher des avertissements supplémentaires.

La vulnérabilité peut permettre de contourner ce mécanisme, réduisant ainsi l’efficacité de certaines défenses qui dépendent de cette information.

CrowdStrike explique dans son analyse du Patch Tuesday d’octobre que les protections associées à SmartScreen ou à la vue protégée des documents Office peuvent être concernées.

Il faut néanmoins apporter une nuance importante : la faille ne signifie pas qu’un pirate peut automatiquement prendre le contrôle d’un PC simplement parce qu’il est connecté à Internet.

Le scénario d’exploitation décrit nécessite une interaction de la victime, notamment l’ouverture ou l’activation d’un contenu spécialement préparé.

C’est ce qui rend les techniques de phishing particulièrement préoccupantes. Un message crédible peut suffire à convaincre une personne d’ouvrir un fichier qu’elle aurait normalement évité.

Windows 10 et Windows 11 figurent parmi les systèmes concernés

Microsoft ne limite pas cette alerte à une seule édition de Windows 11.

Les informations de sécurité publiées mentionnent plusieurs branches de Windows, notamment certaines éditions de Windows 10, Windows 11 et Windows Server.

Pour Windows 11, les versions récentes 24H2, 25H2 et 26H2 figurent dans les configurations recevant les correctifs appropriés.

Voici quelques repères pour identifier les mises à jour publiées le 13 octobre :

Version Correctif d’octobre 2026 Windows 11 24H2 KB5127648 Windows 11 25H2 KB5127648 Windows 11 26H2 KB5127648 Windows 11 26H1 KB5127646

Ces références ne constituent pas une liste exhaustive de tous les correctifs liés à la vulnérabilité. Les systèmes plus anciens disposent de packages adaptés à leurs versions lorsqu’ils sont encore pris en charge.

Pour connaître précisément votre version de Windows, appuyez sur Windows + R, saisissez winver, puis validez.

Une fenêtre indiquera l’édition et la compilation installées.

La procédure la plus simple consiste à utiliser Windows Update, plutôt que de télécharger des fichiers depuis des sites tiers.

Ouvrez les Paramètres de Windows. Accédez à Windows Update. Cliquez sur Rechercher des mises à jour. Installez la dernière mise à jour cumulative de sécurité correspondant à votre système. Redémarrez l’ordinateur si Windows le demande.

Pour vérifier ensuite que l’installation a réussi, ouvrez l’historique des mises à jour depuis Windows Update.

Vous pouvez également utiliser la commande winver pour contrôler le numéro de compilation installé.

Sur un ordinateur professionnel administré par une entreprise, les mises à jour peuvent être déployées selon un calendrier défini par le service informatique. Dans ce cas, mieux vaut contacter l’administrateur plutôt que modifier manuellement les politiques de sécurité.

Le correctif ne dispense pas de faire attention aux pièces jointes

L’installation de la mise à jour corrige la vulnérabilité documentée, mais elle ne rend pas automatiquement tous les fichiers téléchargés inoffensifs.

Les attaques de phishing continuent de s’appuyer sur des messages trompeurs, des usurpations d’identité ou des faux documents professionnels.

Si vous recevez un fichier inattendu, vérifiez son expéditeur et l’origine de la demande avant de l’ouvrir. Méfiez-vous également des messages qui exigent une action urgente, notamment pour un paiement ou une prétendue suspension de compte.

Enfin, n’ignorez pas les alertes de Microsoft Defender ou de SmartScreen simplement parce qu’un document semble provenir d’une entreprise connue.

La priorité est d’installer le correctif du 13 octobre et de conserver les protections Windows activées. La présence d’exploitations réelles rend cette mise à jour plus urgente qu’une simple amélioration de confort.