One UI 9 : votre Galaxy S25 récupère des fonctions du S26, mais Samsung garde plusieurs exclusivités

Installer One UI 9 sur un Galaxy S25 permet de récupérer plusieurs fonctionnalités jusqu’ici associées aux smartphones Samsung plus récents. Parmi les nouveautés les plus intéressantes figurent un système de stabilisation vidéo avancé, de nouveaux outils Galaxy AI et des améliorations de l’appareil photo. Pourtant, un Galaxy S25 sous Android 17 ne dispose pas exactement des mêmes possibilités qu’un Galaxy S26. Samsung conserve plusieurs différences, notamment pour la photographie et les réglages vidéo professionnels.

Votre Galaxy S25 peut désormais filmer en gardant l’horizon parfaitement droit

Imaginez que vous filmiez une promenade, une sortie à vélo ou un événement avec votre smartphone. À chaque mouvement de la main, l’horizon risque de s’incliner et la vidéo peut devenir moins agréable à regarder.

Avec One UI 9, Samsung apporte aux Galaxy S25 une fonction baptisée Horizontal Lock, auparavant disponible sur la génération Galaxy S26 avec One UI 8.5.

Cette technologie complète le mode de stabilisation Super Steady. Son objectif est de maintenir l’horizon horizontal lorsque vous inclinez ou faites pivoter le smartphone pendant l’enregistrement.

Elle peut être particulièrement utile pour filmer en marchant, réaliser des séquences dynamiques ou enregistrer une activité sportive sans utiliser de stabilisateur externe.

Samsung étend donc une fonction intéressante à la génération précédente, sans obliger les propriétaires d’un Galaxy S25 à changer immédiatement de smartphone.

Il faut toutefois conserver des attentes réalistes. La stabilisation numérique peut imposer un recadrage, et son résultat dépend des conditions de prise de vue. Elle ne garantit pas une image parfaite dans toutes les situations.

Samsung modifie aussi l’enregistrement avec deux caméras

Autre changement apporté par One UI 9 : les possibilités de présentation des vidéos enregistrées simultanément avec deux caméras évoluent.

Samsung propose désormais une disposition verticale pour l’enregistrement double, qui vient compléter les présentations déjà disponibles.

Ce mode peut intéresser les créateurs de contenu qui souhaitent montrer à la fois leur visage et ce qu’ils filment.

Prenons l’exemple d’une personne visitant un salon technologique. Elle peut enregistrer sa réaction tout en montrant un produit présenté devant elle, sans devoir réaliser deux prises de vue indépendantes.

La disposition verticale ouvre une possibilité supplémentaire pour organiser les deux images dans une même vidéo.

C’est une évolution intéressante pour les utilisateurs qui publient régulièrement sur TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts, même si le format final doit toujours être adapté à la plateforme utilisée.

La disponibilité de certains modes peut dépendre de la variante du Galaxy S25 et des options proposées dans l’application Appareil photo.

Le Galaxy S26 garde un avantage important en vidéo professionnelle

Si One UI 9 rapproche les deux générations, Samsung ne leur donne pas exactement les mêmes capacités.

La différence apparaît notamment dans le mode Vidéo Pro, qui permet de contrôler plus finement les paramètres d’enregistrement.

Sur les Galaxy S26, Samsung propose davantage de choix concernant la fréquence d’images, c’est-à-dire le nombre d’images enregistrées chaque seconde.

En Full HD et en UHD, les possibilités annoncées comprennent :

24, 25 et 30 images par seconde pour différents rendus vidéo.

pour différents rendus vidéo. 48, 50 et 60 images par seconde pour d’autres cadences d’enregistrement.

pour d’autres cadences d’enregistrement. 100 et 120 images par seconde pour les usages compatibles nécessitant une fréquence plus élevée.

Sur les Galaxy S25, les réglages comparés se limitent à 24, 30, 60 et 120 images par seconde dans ces résolutions.

Les Galaxy S26 bénéficient également d’une option à 25 images par seconde en 8K, en complément des fréquences de 24 et 30 images par seconde.

Ces différences ne concernent pas nécessairement tous les utilisateurs. Pour une vidéo familiale ou une séquence destinée aux réseaux sociaux, les réglages classiques peuvent largement suffire.

En revanche, les fréquences de 25 et 50 images par seconde présentent un intérêt particulier en Europe, notamment dans certains environnements éclairés artificiellement où la synchronisation de l’enregistrement peut aider à limiter les scintillements.

Les créateurs qui utilisent plusieurs caméras peuvent également apprécier une plus grande liberté pour harmoniser leurs vidéos.

La photographie en 24 mégapixels reste une différence entre les deux générations

La fréquence vidéo n’est pas la seule distinction.

D’après le comparatif publié le 14 octobre par SamMobile, Samsung conserve également certaines possibilités de prise de vue sur les Galaxy S26.

La génération la plus récente propose notamment une option de capture en 24 mégapixels dans le mode Photo standard, qui ne figure pas parmi les nouveautés transférées aux Galaxy S25 dans les mêmes conditions.

Le nombre de mégapixels ne suffit évidemment pas à déterminer la qualité d’une photographie. Le traitement logiciel, les dimensions du capteur, l’optique et les conditions lumineuses jouent également un rôle essentiel.

Mais proposer plusieurs résolutions directement dans le mode automatique peut offrir davantage de souplesse à ceux qui veulent conserver plus de détails sans passer systématiquement par les réglages avancés.

One UI 9 : les principales différences entre Galaxy S25 et S26

Fonction Galaxy S25 avec One UI 9 Galaxy S26 avec One UI 9 Horizontal Lock Oui, sur les modèles compatibles Oui Nouvelle disposition verticale en enregistrement double Oui, selon les modes disponibles Oui Vidéo Pro à 25 et 50 ips en FHD/UHD Non dans les réglages comparés Oui Vidéo Pro à 25 ips en 8K Non dans les réglages comparés Oui Photo standard en 24 MP Pas de fonction équivalente annoncée Oui Call Brief Oui, sauf notamment Galaxy S25 FE Oui My FanCam Sur les modèles pris en charge Sur les modèles pris en charge

Ce tableau concerne les fonctions examinées dans le cadre de One UI 9. Il ne constitue pas une comparaison exhaustive des composants photo et vidéo des deux générations.

Galaxy AI : certaines nouveautés sont communes aux S25 et S26

Samsung ne réserve pas toutes les améliorations logicielles à ses smartphones les plus récents.

Avec One UI 9, les deux générations partagent plusieurs outils Galaxy AI, notamment My FanCam, Call Brief et des possibilités supplémentaires de personnalisation de Now Brief.

My FanCam permet de sélectionner une personne dans une vidéo déjà enregistrée et de produire une version recadrée qui suit ce sujet.

Cette fonction peut être utile lors d’un concert, d’une rencontre sportive ou d’un événement réunissant plusieurs personnes.

Elle ne remplace pas un véritable cadrage pendant la prise de vue, mais offre une solution supplémentaire pour exploiter une séquence existante.

Samsung précise dans son guide officiel consacré à My FanCam que la disponibilité peut varier selon le modèle et la version logicielle, et que certaines vidéos ne permettent pas de suivre correctement un sujet.

De son côté, Call Brief peut afficher des informations contextuelles pendant un appel, par exemple un événement du calendrier ou l’heure locale d’un correspondant situé à l’étranger.

Il ne s’agit pas d’une fonction qui apparaît automatiquement pour tous les appels. Les informations affichées dépendent du contexte disponible.

Une distinction subsiste également au sein de la gamme S25 : le Galaxy S25 FE ne bénéficie pas de Call Brief dans le comparatif actuel.

Faut-il remplacer son Galaxy S25 par un S26 pour profiter de ces nouveautés ?

Pour un utilisateur qui photographie principalement ses proches, consulte les réseaux sociaux et filme occasionnellement des vidéos, One UI 9 réduit une partie des différences logicielles entre les deux générations.

L’arrivée d’Horizontal Lock est particulièrement intéressante, car elle concerne directement une situation courante : réussir à filmer des scènes en mouvement sans perdre l’horizon.

En revanche, les utilisateurs qui produisent régulièrement des vidéos professionnelles peuvent trouver un intérêt aux fréquences d’enregistrement supplémentaires du Galaxy S26.

La question dépend donc moins du numéro inscrit sur le smartphone que de l’utilisation réelle de l’appareil.

Si vous possédez déjà un Galaxy S25 en bon état, One UI 9 apporte plusieurs nouveautés sans nécessiter de changement de téléphone.

Si vous utilisez fréquemment le mode Vidéo Pro, les possibilités supplémentaires de la génération S26 constituent un argument à examiner, en complément des différences matérielles.

Enfin, les fonctions décrites peuvent varier selon le modèle exact, le marché et la version des applications Samsung. Il reste donc préférable de vérifier les options réellement proposées sur votre appareil après l’installation de la mise à jour.