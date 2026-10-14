iOS 27 : votre iPhone peut désormais retrouver un numéro de réservation au moment où vous passez un appel

Vous appelez un hôtel pour modifier une réservation, mais impossible de retrouver votre numéro de dossier ? Avec iOS 27, votre iPhone peut désormais vous éviter de fouiller dans des dizaines d’e-mails. Apple a introduit une fonction baptisée Contexte d’appel, capable d’afficher certaines informations utiles provenant de vos applications au moment où vous contactez une entreprise. Un petit changement qui pourrait faire gagner beaucoup de temps au quotidien.

Votre iPhone retrouve une information avant même que vous la cherchiez

La situation est familière. Vous contactez une compagnie aérienne pour modifier un billet, un hôtel pour confirmer votre réservation ou une entreprise pour obtenir des renseignements sur une commande.

Quelques secondes après le début de la conversation, votre interlocuteur demande une référence. Vous devez alors quitter l’écran d’appel, ouvrir Mail, retrouver le bon message et chercher le numéro correspondant.

Apple souhaite simplifier cette opération grâce à une fonction intégrée à iOS 27, disponible depuis septembre 2026.

Avec Contexte d’appel, l’iPhone peut présenter automatiquement des informations pertinentes lorsque vous téléphonez à certaines entreprises.

Dans sa présentation officielle d’iOS 27, Apple prend notamment l’exemple d’une réservation d’hôtel ou d’un code de confirmation retrouvé dans l’application Mail.

L’objectif est simple : faire apparaître une information au moment où vous en avez besoin, plutôt que de vous obliger à la rechercher manuellement.

Le fonctionnement repose sur un élément essentiel : le numéro de téléphone de l’entreprise appelée.

Lorsque vous contactez un établissement, iOS peut rapprocher ce numéro des informations pertinentes contenues dans les applications prises en charge.

Imaginons que vous ayez réservé une chambre d’hôtel et reçu un e-mail de confirmation. Quelques jours plus tard, vous appelez cet hôtel pour demander une modification.

Si l’iPhone reconnaît le contexte de cet appel et retrouve les informations correspondantes, il peut vous présenter la référence de réservation directement dans l’interface.

Vous n’avez alors plus besoin de rechercher immédiatement le message d’origine.

Apple précise également un point important concernant cette fonctionnalité : le rapprochement utilise le numéro composé, et non le contenu de votre conversation téléphonique.

Il ne faut donc pas imaginer un assistant qui écoute ce que vous dites pour aller rechercher des informations en temps réel.

Cette distinction permet de mieux comprendre le fonctionnement de la nouveauté et ses limites.

Des situations concrètes où cette fonction peut être utile

L’intérêt de Contexte d’appel ne réside pas dans une animation spectaculaire, mais dans la suppression de petites manipulations répétitives.

Le cas le plus évident concerne les réservations de voyage. Un numéro de confirmation peut être nécessaire pour contacter un hôtel ou une compagnie aérienne, particulièrement lorsqu’une réservation a été effectuée plusieurs semaines auparavant.

Voici quelques situations dans lesquelles un affichage contextuel pourrait présenter un intérêt :

Une réservation d’hôtel : retrouver rapidement un code de confirmation lorsque vous appelez l’établissement.

retrouver rapidement un code de confirmation lorsque vous appelez l’établissement. Un vol : disposer de la référence d’une réservation lors d’un échange avec une compagnie aérienne.

disposer de la référence d’une réservation lors d’un échange avec une compagnie aérienne. Une demande d’assistance : éviter de rechercher manuellement une référence déjà présente dans une application compatible.

Les deux premiers cas correspondent aux exemples présentés par Apple. Le dernier illustre un usage potentiel, sans garantie que toutes les entreprises ou tous les types de dossiers soient reconnus.

La fonction dépend notamment de la présence des informations nécessaires, du numéro contacté et de leur reconnaissance par le système.

Il ne faut donc pas s’attendre à ce que chaque appel professionnel affiche automatiquement un dossier complet.

Contexte d’appel fonctionne-t-il avec tous les e-mails ?

Pas nécessairement. Apple évoque des informations provenant d’applications comme Mail, mais cela ne signifie pas que n’importe quel message sera automatiquement exploité.

Une confirmation clairement structurée, comprenant une référence de réservation et des coordonnées identifiables, peut être plus facilement exploitable qu’un échange informel contenant plusieurs numéros.

Le constructeur ne garantit pas non plus que tous les services de messagerie tiers bénéficient d’une intégration identique.

Il est donc important de distinguer la capacité annoncée par Apple et son fonctionnement réel dans chaque situation.

Pour les utilisateurs qui conservent leurs réservations dans différentes boîtes mail ou applications, cette limitation mérite particulièrement d’être prise en compte.

Dans certains cas, il restera nécessaire de consulter directement le message ou le document d’origine.

Une fonction différente du nouveau Siri AI

Contexte d’appel pourrait être confondu avec les nouvelles capacités de Siri AI annoncées dans iOS 27. Pourtant, il s’agit de deux nouveautés distinctes.

Siri AI est présenté comme un assistant conversationnel plus avancé, capable de comprendre des demandes complexes et de mieux exploiter certaines informations personnelles.

Contexte d’appel, de son côté, repose sur la présentation proactive d’informations utiles dans une situation précise.

Cette distinction a une conséquence importante pour les lecteurs français.

Apple indique que Siri AI n’est pas disponible au lancement sur iPhone dans l’Union européenne, en raison du calendrier de déploiement régional.

En revanche, Contexte d’appel figure parmi les fonctionnalités présentées sur la page française officielle d’iOS 27.

Il serait néanmoins excessif d’en conclure que tous les utilisateurs français en bénéficient dans les mêmes conditions. Apple précise que certaines fonctions dépendent du modèle, de la région, de la langue et des applications compatibles.

La disponibilité effective doit donc être vérifiée sur l’appareil concerné.

Quels iPhone peuvent installer iOS 27 ?

La nouveauté s’inscrit dans iOS 27, dont la compatibilité couvre une gamme particulièrement large d’iPhone.

D’après la documentation officielle d’Apple, les appareils compatibles comprennent notamment :

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Les gammes iPhone 17 et iPhone 16 compatibles.

Les iPhone 15 et iPhone 14.

Les iPhone 13 et iPhone 12, y compris leurs déclinaisons.

Les iPhone 11.

Les iPhone SE de deuxième génération et modèles ultérieurs.

Attention : la compatibilité avec iOS 27 ne garantit pas l’accès à toutes les fonctions d’intelligence artificielle.

Apple réserve certaines capacités d’Apple Intelligence aux appareils disposant d’une puissance de calcul et de composants compatibles.

Pour Contexte d’appel, il convient donc de vérifier la disponibilité de la fonction dans sa région et sur son appareil, plutôt que de supposer qu’elle fonctionne sur tous les modèles pouvant installer iOS 27.

Si vous utilisez encore une ancienne version d’iOS, la première étape consiste à vérifier les mises à jour disponibles.

Ouvrez Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Votre iPhone recherchera la dernière version compatible avec votre modèle. Si iOS 27 ou une version ultérieure est proposé, vous pourrez consulter les informations de mise à jour avant de procéder à l’installation.

Apple recommande de sauvegarder ses données avant toute mise à niveau importante.

Vous pouvez également activer les mises à jour automatiques depuis le même écran. Selon les paramètres choisis, l’iPhone téléchargera ou installera les versions compatibles lorsqu’il sera connecté au Wi-Fi et suffisamment chargé.

Pour Contexte d’appel, aucun réglage d’activation universel n’est précisé dans la documentation publique consultée. Il serait donc trompeur de promettre un bouton identique sur tous les modèles.

Si la fonction n’apparaît pas pendant vos appels, cela peut dépendre de sa disponibilité, des informations présentes dans les applications ou de la reconnaissance du numéro composé.

Apple veut rendre les petites tâches quotidiennes moins contraignantes

Contexte d’appel illustre une évolution intéressante dans la manière dont Apple fait évoluer son système.

Au lieu de demander à l’utilisateur de lancer systématiquement une recherche, l’iPhone tente de présenter l’information pertinente dans le contexte où elle devient utile.

Le même principe pourrait sembler évident dans de nombreuses situations, mais sa mise en œuvre repose sur la capacité du système à rapprocher correctement différentes données sans afficher une information inappropriée.

La fiabilité du rapprochement sera donc aussi importante que sa rapidité.

Pour les utilisateurs qui réservent régulièrement des billets, des hôtels ou d’autres services, retrouver automatiquement une référence au moment d’un appel peut représenter un véritable gain de confort.

Reste à voir dans quelle mesure cette nouveauté sera exploitable avec les entreprises et les services utilisés en France.