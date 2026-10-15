Microsoft Edge prépare une fonction capable de vous aider à réparer le navigateur grâce à l’IA

Une vidéo qui refuse de démarrer, un site qui ralentit ou un compte qui ne se synchronise plus : Microsoft veut simplifier la résolution de ces problèmes dans Edge. Le navigateur prépare une nouvelle fonction baptisée « Fix an issue », qui permettrait de décrire son problème et d’obtenir une assistance adaptée grâce à l’intelligence artificielle. Repérée dans les versions de test, elle dispose désormais d’une véritable interface. Mais attention, elle n’est pas encore pleinement opérationnelle et ne permet pas de réparer automatiquement tous les bugs.

Un nouveau bouton apparaît dans les paramètres de Microsoft Edge

Microsoft travaille depuis plusieurs mois sur un outil de dépannage directement intégré à son navigateur.

Les premières traces de cette fonctionnalité remontent au printemps 2026. À cette époque, plusieurs observateurs avaient repéré une entrée inhabituelle dans les paramètres d’Edge Canary, la version expérimentale du navigateur.

Depuis, le projet a évolué. Dans un article publié le 13 octobre 2026, Windows Central décrit une interface beaucoup plus avancée, permettant aux utilisateurs de sélectionner un problème ou de le formuler avec leurs propres mots.

La nouveauté apparaît sous le nom « Fix an issue », accompagné d’une icône représentant une baguette magique.

Ce symbole, régulièrement utilisé pour représenter les fonctionnalités assistées par IA, suggère que Microsoft souhaite rendre le dépannage plus accessible.

L’objectif est simple : éviter aux utilisateurs de parcourir plusieurs pages d’assistance ou de modifier des paramètres au hasard lorsqu’un problème survient.

Quatre problèmes courants peuvent déjà être sélectionnés

La nouvelle interface propose plusieurs situations prédéfinies. Elles correspondent à des difficultés fréquemment rencontrées dans un navigateur.

Les quatre suggestions repérées dans les versions de test sont les suivantes :

Corriger une vidéo qui ne se lance pas sur un site web.

sur un site web. Résoudre un problème de synchronisation des données du navigateur.

des données du navigateur. Obtenir de l’aide pour se connecter à un compte.

à un compte. Accélérer un site web qui semble fonctionner lentement.

Ces exemples montrent que Microsoft ne cherche pas uniquement à corriger les problèmes techniques les plus complexes.

La fonction semble surtout pensée pour les utilisateurs qui rencontrent des difficultés courantes, sans nécessairement savoir d’où elles proviennent.

Un site qui ne charge pas correctement peut, par exemple, être perturbé par une extension, un problème de cache ou un paramètre du navigateur.

Plutôt que de demander à l’utilisateur d’identifier lui-même la cause, l’outil pourrait lui proposer un diagnostic plus adapté à la situation.

Il faut cependant distinguer les possibilités envisagées et celles qui fonctionnent déjà. Les quatre catégories sont présentes dans l’interface expérimentale, mais elles ne constituent pas encore quatre réparations automatiques disponibles pour tous.

Vous pourrez expliquer le problème avec vos propres mots

L’élément le plus intéressant de cette nouveauté est probablement le champ de saisie libre.

En plus des problèmes prédéfinis, Edge permet de décrire une difficulté directement dans une zone de texte.

Imaginons que vous rencontriez un problème avec YouTube : les vidéos se chargent, mais restent noires alors que le son fonctionne.

Au lieu de chercher les mots techniques correspondants dans les paramètres, vous pourriez simplement expliquer :

« Les vidéos YouTube affichent un écran noir, mais j’entends le son. »

Un assistant pourrait alors identifier différentes causes plausibles et proposer des vérifications : accélération graphique, extensions, paramètres du site ou version du navigateur.

Cet exemple illustre le fonctionnement recherché, et non une réparation déjà confirmée dans la version actuelle.

Microsoft décrit officiellement l’objectif de cet outil dans une FAQ consacrée à son utilisation responsable de l’IA.

L’entreprise indique que la fonction doit aider les utilisateurs à comprendre et à résoudre les problèmes de performances, de lecture multimédia ou de connexion, notamment grâce à des explications et des recommandations contextuelles.

Le navigateur ne surveillera pas continuellement votre ordinateur

La présence d’intelligence artificielle dans un outil de dépannage soulève naturellement une question : Microsoft Edge va-t-il analyser en permanence l’activité du navigateur pour détecter des problèmes ?

La documentation officielle apporte une réponse importante.

Microsoft précise que « Fix an issue » est une fonction déclenchée à l’initiative de l’utilisateur.

Autrement dit, elle est conçue pour intervenir lorsqu’une personne demande explicitement de l’aide depuis les paramètres.

Le constructeur indique qu’il ne s’agit pas d’un système destiné à surveiller continuellement le navigateur en arrière-plan ni à réaliser des diagnostics proactifs sans interaction.

Cette distinction est essentielle pour comprendre les limites de la fonctionnalité.

Elle ne signifie pas pour autant qu’aucune donnée technique ne pourra être utilisée pendant une demande d’assistance.

Le traitement des informations nécessaires au diagnostic et les paramètres de confidentialité devront être examinés dans la version définitive.

La fonction a déjà été testée, mais les résultats restent limités

Si l’interface est désormais visible dans certaines versions expérimentales, son fonctionnement reste incomplet.

Le 7 octobre, Windows Report a publié un premier essai de « Fix an issue » après l’avoir repéré dans Edge Beta.

Le média a pu accéder aux suggestions et au champ de description du problème.

Cette progression est intéressante puisque la fonction ne se limite plus à une simple entrée cachée dans les paramètres.

Cependant, les essais rapportés indiquent que l’assistant n’est pas encore capable de mener un diagnostic complet dans les conditions observées.

Le bouton permettant de demander de l’aide peut notamment aboutir à un message d’erreur.

La nouveauté est donc à considérer comme un outil en développement, et non comme un système de réparation opérationnel dans la version stable d’Edge.

Microsoft n’a pas encore communiqué de date officielle de déploiement général.

Les premières observations situent la fonction dans les paramètres du navigateur, à l’adresse interne suivante :

edge://settings/fixIssue

Cette adresse peut être saisie dans la barre de navigation d’une version expérimentale d’Edge pour vérifier si la page est présente.

Il faut toutefois garder à l’esprit que les fonctionnalités expérimentales sont susceptibles d’être activées progressivement ou modifiées entre deux versions.

Si la page ne s’ouvre pas sur votre ordinateur, cela ne signifie pas que votre navigateur rencontre un problème.

Vous utilisez probablement une version dans laquelle cette interface n’est pas encore proposée.

Microsoft distribue plusieurs canaux de développement :

Version Utilisation principale Edge Stable Navigation quotidienne avec les fonctions publiées Edge Beta Essai de nouveautés avant leur sortie générale Edge Dev Découverte régulière de fonctions en développement Edge Canary Tests expérimentaux avec des changements très fréquents

Pour un usage professionnel ou quotidien, il reste préférable de conserver Edge Stable comme navigateur principal.

Les versions expérimentales peuvent contenir des bugs, des comportements inattendus ou des fonctionnalités incomplètes.

Il n’est pas nécessaire d’attendre le nouvel assistant pour résoudre les problèmes les plus courants.

Plusieurs vérifications peuvent déjà être effectuées directement dans le navigateur.

Si une page ne fonctionne plus correctement, commencez par ouvrir Paramètres > À propos de Microsoft Edge afin de rechercher une mise à jour.

Vous pouvez également tester le site dans une fenêtre InPrivate. Si le problème disparaît, cela peut orienter le diagnostic vers les extensions ou certaines données de navigation.

Pour les lenteurs, vérifiez les extensions installées et désactivez temporairement celles qui ne sont pas indispensables.

Dans le cas d’un problème de lecture vidéo, la mise à jour du navigateur et des pilotes graphiques peut également être pertinente.

Enfin, Windows propose sur certaines installations une fonction permettant de réparer Edge depuis les paramètres des applications, sans nécessairement supprimer les données personnelles du navigateur.

Cette procédure doit être distinguée du nouveau « Fix an issue » : la réparation classique de Microsoft Edge existe déjà, tandis que l’assistant intelligent reste expérimental.

Microsoft veut transformer le dépannage en conversation

Si cette fonction aboutit, elle pourrait modifier une habitude bien ancrée chez les utilisateurs d’ordinateurs.

Aujourd’hui, lorsqu’un navigateur rencontre un problème, il faut généralement rechercher une solution sur Internet, comparer plusieurs conseils puis essayer différentes manipulations.

Microsoft souhaite visiblement intégrer cette assistance directement à Edge, au moment où l’utilisateur en a besoin.

Le véritable intérêt ne sera pas de remplacer toutes les procédures techniques, mais de rendre les premières étapes de diagnostic plus faciles à comprendre.

Pour réussir, le constructeur devra cependant démontrer que ses recommandations sont fiables, qu’elles respectent la confidentialité des utilisateurs et qu’elles ne modifient pas des paramètres sensibles sans explication.

La présence d’un bouton accompagné d’une baguette magique ne suffit pas à garantir une réparation.

Le prochain cap sera de transformer cette interface expérimentale en un assistant réellement capable de résoudre des problèmes courants, sans exiger de connaissances techniques particulières.