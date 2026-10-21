Pixel : Google prépare des fonds d’écran qui animeraient vos propres photos

Une photo de vacances pourrait devenir une courte animation directement sur l’écran d’accueil d’un Pixel. Google travaille sur une fonction nommée Animated wallpaper, selon une analyse de l’application Custom Icons publiée le 19 octobre. Le projet, identifié sous le nom de code « catsmile », va plus loin qu’un simple choix de fond d’écran dans…

Une photo de vacances pourrait devenir une courte animation directement sur l’écran d’accueil d’un Pixel. Google travaille sur une fonction nommée Animated wallpaper, selon une analyse de l’application Custom Icons publiée le 19 octobre. Le projet, identifié sous le nom de code « catsmile », va plus loin qu’un simple choix de fond d’écran dans une galerie.

Des traces de génération vidéo, pas seulement un effet de profondeur

L’équipe d’Android Authority et AssembleDebug a examiné la version 2026.07.09.978 de Custom Icons, une application système destinée aux Pixel. Elle y a trouvé plusieurs textes liés à la génération d’animations, avec des notifications de préparation, de réussite et d’échec.

Un aperçu de la fonction a également été activé dans les effets en direct de « Fond d’écran et style » sur une bêta Android 17 QPR2. Ce travail montre une interface en préparation ; il ne prouve pas que les utilisateurs de la version stable puissent déjà reproduire la manipulation dans leurs paramètres.

Les Pixel possèdent déjà des fonds d’écran cinématiques. Le nouvel élément repéré concerne des références à la génération vidéo depuis une image. Le rapprochement avec les outils photo-vers-vidéo de Google est logique, mais le modèle utilisé et l’ensemble du traitement ne sont pas officiellement détaillés à ce stade.

Une connexion et peut-être des limites quotidiennes

Les textes découverts demandent une connexion à Internet et évoquent une limite pouvant inviter à revenir le lendemain. Aucun quota chiffré n’est connu. On ignore également quelles générations de Pixel pourraient être compatibles et quelles restrictions géographiques ou de compte accompagneraient une éventuelle sortie.

L’intérêt pratique serait de personnaliser son téléphone à partir de ses propres images, sans chercher une vidéo conçue à l’avance pour cet usage. L’animation pourrait être préparée en arrière-plan, puisqu’un message indique que l’on peut continuer à utiliser l’appareil pendant sa génération.

Pour l’instant, la découverte réunit des textes de génération, des notifications et un aperçu dans les réglages. Elle donne de la consistance au projet, sans encore fournir un bouton accessible sur tous les Pixel.