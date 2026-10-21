Vivo X500 Pro et Pro Max : un vendeur italien affiche des prix avant le lancement européen

À l’approche du lancement européen des Vivo X500 Pro et Pro Max, des fiches attribuées au vendeur italien Epto font apparaître une nouvelle série de prix. Le relevé publié le 20 octobre distingue le téléphone seul et le lot avec kit photo. Ces montants complètent les premières fuites, sans constituer les tarifs officiels de Vivo…

À l’approche du lancement européen des Vivo X500 Pro et Pro Max, des fiches attribuées au vendeur italien Epto font apparaître une nouvelle série de prix. Le relevé publié le 20 octobre distingue le téléphone seul et le lot avec kit photo. Ces montants complètent les premières fuites, sans constituer les tarifs officiels de Vivo France.

The Tech Outlook rapporte un prix de 1 360,90 € TTC pour le X500 Pro et de 1 748,89 € pour le Pro Max. Le lot Pro Max avec Photographer Kit serait affiché à 1 942,90 €. L’article attribue ces données aux fiches d’Epto.

Ce sont des montants de distributeur, pas une grille tarifaire annoncée par le constructeur. Une fiche mise en ligne avant une présentation peut encore changer. Le pays du vendeur, la configuration, les accessoires inclus et les conditions de vente doivent être identifiés avant de comparer deux offres.

Les premières informations européennes que nous avions rassemblées dans notre dossier sur les prix des Vivo X500 évoquaient d’autres montants. La différence ne permet pas d’annoncer une baisse officielle : une fuite de prix conseillé et une fiche de commerçant ne décrivent pas nécessairement la même chose.

La fiche locale compte autant que le nombre d’euros

Le relevé italien mentionne aussi une capacité de batterie spécifique pour le Pro Max européen et plusieurs informations d’étiquetage. Ces points sont importants quand une famille est d’abord dévoilée en Chine : la version achetée en Europe peut avoir sa propre fiche réglementaire et son propre contenu de boîte.

Pour autant, reprendre chaque détail comme définitivement acquis serait prématuré. L’accès direct aux fiches du vendeur et leur correspondance avec les références européennes restent nécessaires avant d’en faire une fiche d’achat française. Aucun prix TTC en euros ne devient automatiquement un prix France parce qu’il provient d’un pays voisin.

Le lancement européen annoncé pour le 27 octobre doit donner les configurations et les conditions de distribution. Avant ce rendez-vous, les montants italiens restent surtout un repère pour comparer le téléphone seul et le lot photo, sans mélanger prix conseillé et prix de vendeur.