Vivo X500 Pro et Pro Max : les prix européens fuitent, jusqu’à 1 999 € avec le kit photo

Les Vivo X500 Pro et X500 Pro Max pourraient aborder le marché européen avec des tarifs très élevés. Roland Quandt évoque 1 399 € pour le Pro, 1 799 € pour le Pro Max et 1 999 € pour une formule accompagnée du kit photo. Ces montants proviennent d’une fuite : ils ne constituent pas encore une grille officielle française.

1 399 € pour le Pro, 400 € de plus pour le Pro Max

Dans sa publication consacrée aux tarifs européens, Roland Quandt associe le Vivo X500 Pro à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1 399 €. Deux couleurs sont mentionnées, Moonlit Black et Sunny White.

Le Pro Max passerait à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, avec un tarif annoncé par la source de 1 799 €. Ses coloris seraient Moonlit Black et Starry Gray. L’écart de 400 € ne porte donc pas sur deux configurations de stockage identiques, ce qui devra être pris en compte dans une comparaison d’achat.

Le kit photo ajouterait 200 € à la facture

La formule Pro Max avec Photographer Kit est évoquée à 1 999 €, toujours avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le supplément atteindrait ainsi 200 € par rapport au Pro Max seul. La publication ne détaille pas les conditions commerciales françaises ni le contenu exact du coffret proposé chez chaque vendeur.

Pour un acheteur intéressé avant tout par la photo, il faudra comparer le téléphone seul et le lot complet plutôt que retenir uniquement le montant le plus spectaculaire. Les différences de conception entre les appareils restent un autre sujet : notre comparaison des approches photo de Vivo et Oppo aide à situer leurs ambitions respectives.

Le X500 standard n’apparaît pas dans les prix divulgués

Roland Quandt indique ne pas voir de modèle de base dans les informations dont il dispose. Cela décrit le périmètre de sa fuite, pas une confirmation officielle de l’absence définitive du X500 standard sur tous les marchés européens. Un lancement, une distribution et une configuration peuvent varier d’un pays à l’autre.

Les chiffres divulgués sont déjà exprimés en euros : ce ne sont pas des conversions de prix chinois. Ils donnent un premier repère sur le positionnement envisagé, mais le prix français et les offres locales restent à confirmer. Une éventuelle remise de lancement devra être comparée à la même capacité de stockage et au même ensemble d’accessoires pour mesurer l’économie réelle.