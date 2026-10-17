Garder un document ouvert pendant que l’on répond à un message : voilà une raison concrète de déplier son téléphone. L’iPhone Duo et le Galaxy Z Fold8 proposent chacun un écran interne de 7,6 pouces. Mais Apple mise sur deux applications côte à côte, tandis que Samsung permet aussi de répartir trois fenêtres. Pour travailler, ce choix logiciel compte autant que la diagonale.

L’iPhone Duo est en précommande depuis le 16 octobre 2026, avec une disponibilité annoncée pour le 23 octobre. Cette comparaison des fonctions documentées n’est donc pas un essai de ses performances en conditions réelles.

Une troisième fenêtre disponible sur le Fold8

Apple présente Split View pour afficher deux applications côte à côte sur l’écran interne, notamment en orientation paysage. On peut ainsi garder une conversation à côté d’une page ou d’un document. L’intérêt est de consulter l’une pendant que l’on agit dans l’autre, sans revenir continuellement à l’écran précédent.

Samsung documente un partage d’écran en deux ou trois fenêtres sur le Galaxy Z Fold8. Pour comparer une fiche produit, consulter un message et garder une note ouverte, cette troisième vue offre une combinaison supplémentaire. Elle partage toutefois la même surface totale entre davantage d’éléments : le texte et les commandes de chaque application disposent de moins de place.

Le nombre maximal de fenêtres n’est donc pas un classement automatique. Deux applications lisibles peuvent être plus confortables que trois panneaux serrés. Le scénario décisif est celui que vous répétez : deux documents à consulter, une vidéo à côté d’une conversation, ou trois sources d’information vraiment nécessaires en même temps.

Le clavier révèle la place réellement disponible

Une application installable sur le téléphone n’offre pas forcément la même présentation en écran partagé. La disposition dépend du logiciel, de son adaptation au grand écran et des possibilités du système. Il faut vérifier les applications précises dont on dépend : messagerie professionnelle, outil de prise de notes, banque ou lecteur de documents.

Un bon test consiste à ouvrir un document long, afficher la seconde application, puis faire apparaître le clavier. Il révèle combien de contenu reste visible une fois la saisie commencée. Une démonstration sans clavier peut donner une impression d’espace très différente de la rédaction d’un courriel. Pour un achat lié au travail, cette vérification compte davantage qu’une simple vue de la page d’accueil.

Écran fermé : le poids et la largeur reviennent au premier plan

L’iPhone Duo dispose d’un écran externe de 5,4 pouces ; celui du Fold8 atteint 5,5 pouces. La seule diagonale ne décrit cependant pas leur largeur ou leur confort de saisie. L’Apple mesure 84,1 mm de large une fois fermé et pèse 254 g ; le Fold8 standard annoncé par Samsung pèse 201 g. Il ne faut pas lui attribuer les caractéristiques d’un éventuel autre modèle de la gamme.

Le détail du poids et du format de ces deux pliables complète cette question. Si vous ouvrez souvent trois outils ensemble, le partage en trois fenêtres du Samsung mérite l’attention. Si vos usages tiennent dans deux vues et que vos applications sont déjà organisées autour d’iOS, Split View est le point à examiner. Dans les deux cas, essayez votre propre combinaison d’applications plutôt qu’une démonstration conçue pour remplir joliment l’écran.