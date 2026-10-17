Les deux tiennent sur une diagonale de 6,3 pouces et mesurent exactement 71,9 mm de large. Pourtant, l’iPhone 18 Pro et le Pixel 11 Pro ne proposent pas le même compromis : Apple raccourcit un peu le boîtier, Google allège l’ensemble, et leurs téléobjectifs ne cadrent pas de la même façon. Voici les différences utiles pour choisir un modèle Pro sans passer au très grand format.

71,9 mm de large des deux côtés : la hauteur départage les formats

Le choix porte ici sur les versions Pro : les dimensions du Pro Max et du Pro XL ne doivent pas entrer dans ce duel. Les caractéristiques françaises d’Apple et celles de Google donnent ces différences :

Format iPhone 18 Pro Pixel 11 Pro Écran 6,3 pouces 6,3 pouces Hauteur × largeur 150 × 71,9 mm 152,7 × 71,9 mm Épaisseur 8,75 mm 8,4 mm Poids 211 g 204 g

La différence de poids reste de 7 g. Elle ne permet pas de promettre qu’un appareil sera nettement plus confortable pour toutes les mains. Une coque, la position des boutons et la forme du bloc photo peuvent compter davantage. Si votre priorité est d’atteindre le haut de l’écran avec le pouce, la hauteur réduite de l’iPhone est le point à essayer en magasin ; pour l’encombrement transversal, les deux partent sur la même base.

Téléobjectif 4x ou 5x : votre recul compte autant que le grossissement

Apple associe trois appareils arrière de 48 MP à son iPhone 18 Pro. Son téléobjectif correspond à un cadrage 4x, avec une focale équivalente de 100 mm. Google combine un principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP à grossissement 5x. Pour photographier une façade éloignée depuis le même endroit, le téléobjectif du Pixel cadre donc plus serré.

Dans une pièce où l’on manque de recul, cadrer plus serré n’est pas toujours un avantage. Pour un portrait, il faut aussi pouvoir se placer à la bonne distance du visage. Les valeurs de zoom servent d’abord à savoir ce qui rentrera dans l’image. Elles ne classent ni les couleurs, ni la netteté nocturne, ni la réussite des photos d’enfants en mouvement.

L’iPhone ajoute une ouverture variable sur son appareil principal : ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4,0. Cette variation agit sur la lumière admise et la profondeur de champ. Elle ne remplace pas un déplacement ou un changement de focale. Le système de zoom du Pixel 11 Pro propose de son côté des cadrages de qualité optique à différents niveaux : il faut les distinguer du grossissement propre à son téléobjectif.

Avant de changer de système, vérifiez ce qui doit vous suivre

Rester sur iOS conserve les habitudes et les accessoires liés à cet environnement ; rester sur Android évite de reconstruire ce même ensemble autour d’Apple. Avant d’arbitrer, vérifiez les applications indispensables, les achats que vous souhaitez retrouver et la compatibilité de votre montre. Un compte utilisé sur les deux plateformes ne garantit pas que toutes les fonctions d’un accessoire suivent.

Le choix devient alors concret : l’iPhone privilégie ici un boîtier un peu moins haut et un téléobjectif 4x ; le Pixel propose un ensemble légèrement plus léger et un téléobjectif 5x. Aucun de ces écarts ne vaut une victoire générale en photo ou en autonomie. Pour départager les deux appareils sur ces performances, il faut des mesures réalisées selon le même protocole, au-delà de leurs fiches techniques.