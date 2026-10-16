iPhone 18 Pro : comment utiliser Cadre centré pour les selfies et les appels vidéo

Sur l’iPhone 18 Pro, Cadre centré peut élargir un selfie de groupe, faire pivoter son cadre ou suivre les participants pendant un appel vidéo. Ces automatismes se règlent séparément : dans Caméra pour les photos, dans les effets de FaceTime pour les appels. Voici les commandes à retrouver, notamment si un réglage manuel a interrompu le cadrage automatique.

Pour un selfie de groupe, deux automatismes à choisir

Ouvrez Caméra et basculez vers la caméra avant. Touchez la commande Cadre centré pour les photos afin d’afficher les options. Zoom automatique élargit le cadre lorsqu’un visage est détecté sur son bord ; Rotation automatique fait passer le cadre en paysage pour y faire entrer davantage de personnes.

Apple précise qu’à la première utilisation, le zoom automatique est activé et la rotation automatique désactivée. Les changements apportés sont ensuite conservés. Si l’iPhone élargit la vue sans la faire pivoter, vérifiez donc d’abord ces deux options séparées.

Le téléphone adapte le cadre, mais vous gardez la composition en main. Avant de déclencher, regardez si chaque visage est bien visible et si l’arrière-plan vous convient. L’intérêt de l’automatisme est d’éviter de couper une personne au bord de l’image, pas de décider de l’emplacement de votre groupe.

Après un cadrage manuel, vérifiez le bouton Cadre centré

Vous pouvez aussi toucher les commandes de zoom ou de rotation du selfie pour choisir vous-même le cadrage. Le guide Apple indique que ces actions manuelles désactivent les réglages Cadre centré sélectionnés. Pour retrouver l’ajustement automatique, rouvrez sa commande et réactivez les options souhaitées.

Ce comportement peut expliquer un cadrage devenu fixe : après avoir tourné le cadre manuellement, un nouveau visage n’entraîne plus nécessairement la même réaction. Revenir au bouton Cadre centré permet de contrôler l’état du réglage.

Dans FaceTime, le cadrage se règle pendant l’appel

Sur les modèles compatibles, Cadre centré dans FaceTime est activé par défaut. Pendant l’appel, touchez votre vignette vidéo, puis la commande des effets de caméra. Vous pouvez y toucher Cadre centré pour désactiver ou rétablir le suivi.

Apple documente aussi l’accès aux effets vidéo dans les applications de visioconférence tierces depuis le centre de contrôle, en touchant le nom de l’application en cours. Les effets proposés dépendent du contexte et de leur prise en charge : le réglage d’une application ne se déduit pas de l’écran des selfies dans Caméra.

Pour une conversation à plusieurs autour d’un téléphone posé, observez votre vignette après un déplacement. Si vous préférez une composition fixe, désactivez le suivi pendant l’appel. Vous choisissez ainsi le comportement adapté à la scène, sans modifier toute votre configuration photo.

Cadre centré, Portrait et double capture font des choses différentes

Cadre centré agit sur la place occupée par les personnes dans l’image. Le mode Portrait d’un appel agit sur le flou de l’arrière-plan. La double capture permet d’utiliser les vues avant et arrière ensemble pour un enregistrement pris en charge. Activer l’un de ces outils n’active pas automatiquement les autres.

L’iPhone 18 Pro et le Pro Max disposent d’une caméra avant Center Stage de 18 MP. Pour choisir entre les deux formats de téléphone, ces automatismes ne constituent donc pas à eux seuls un avantage réservé au plus grand. Notre comparatif des modèles Pro aide à replacer ces fonctions parmi les autres caractéristiques.

Sources : Apple — prendre un selfie et utiliser Cadre centré ; Apple — effets de vidéoconférence sur iPhone ; Apple France — iPhone 18 Pro.