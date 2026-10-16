Sous HyperOS, sauvegarde et synchronisation ne protègent pas vos données de la même façon

Retrouver les mêmes contacts sur deux appareils prouve que la synchronisation fonctionne, pas qu’une ancienne copie reste restaurable. Une sauvegarde et un service synchronisé répondent à deux besoins différents. Avant une installation d’HyperOS 4 ou une réinitialisation, vérifiez les catégories conservées, la date de la copie et le moyen de récupérer vos données.

La synchronisation maintient plusieurs vues d’un même contenu

Dans sa documentation, Xiaomi distingue la copie de données de la synchronisation entre plusieurs appareils connectés au même compte. Modifier un contact depuis le service en ligne peut par exemple répercuter cette modification sur le téléphone.

C’est précisément son intérêt : retrouver les mêmes informations à jour. Mais lorsque vous cherchez à conserver un état antérieur, il faut vérifier les possibilités de restauration du service. La simple présence d’une donnée dans le cloud ne dit pas combien de versions sont conservées ni pendant combien de temps.

Imaginez une liste de contacts réorganisée par erreur. Voir la même liste modifiée sur un second appareil confirme que les échanges fonctionnent ; cela ne prouve pas qu’une copie de l’ancienne liste est disponible. Les fonctions de récupération éventuelles se vérifient service par service.

La sauvegarde Google couvre des catégories précises

Sur les Xiaomi avec services Google, la sauvegarde peut se gérer depuis les réglages Google ou depuis Sauvegarder et restaurer, selon le logiciel. Vérifiez le compte choisi, les catégories activées et la date de la dernière opération.

La documentation Google cite notamment les applications et certaines de leurs données, les contacts, les réglages et les messages pris en charge. Elle précise aussi que toutes les applications ne permettent pas de sauvegarder ou de restaurer l’intégralité de leurs données. Une sauvegarde générale du téléphone ne suffit donc pas à conclure qu’un contenu professionnel, un jeu ou chaque conversation sera récupérable.

Google Photos possède son propre état de sauvegarde pour les images et les vidéos. Contrôlez-le dans l’application si vos souvenirs représentent l’essentiel de ce que vous voulez protéger.

Xiaomi Cloud ne remplace pas automatiquement tous les autres services

La fiche d’assistance française de Xiaomi décrit la sauvegarde de plusieurs réglages, dont l’organisation de l’écran d’accueil, les alarmes et certains paramètres système. Elle signale une limite concernant les données des applications tierces, liée aux autorisations et à la compatibilité.

Cette fiche mentionne encore MIUI : elle documente un principe et des catégories, pas une garantie que chaque fonction existe à l’identique dans toutes les versions d’HyperOS 4 en France. Consultez les catégories réellement proposées sur votre appareil et ne supposez pas qu’un service remplace l’autre parce qu’ils utilisent tous deux le mot cloud.

Vérifiez le contenu de la copie avant d’en avoir besoin

Où sont les données : sur le téléphone, dans un service synchronisé, dans une sauvegarde ou sur un autre support ?

De quand date la copie et quels éléments contient-elle ?

Quelle procédure permettra de récupérer ces éléments si le téléphone doit être réinitialisé ?

Pour un document important, ouvrez une copie depuis son emplacement de sauvegarde. Pour une application essentielle, consultez sa propre fonction d’exportation ou de restauration. Ces vérifications complètent les contrôles après une mise à jour HyperOS, avec une question plus précise : vos données existent-elles ailleurs que dans l’état courant du téléphone ?

Pour vos fichiers irremplaçables, conservez aussi une copie indépendante sur un ordinateur ou un support externe. Elle doit être accessible et à jour ; un dossier vide ou une ancienne exportation ne protège pas vos derniers ajouts.

Sources : Xiaomi — sauvegarde et synchronisation ; Xiaomi — sauvegarde avec Google ; Xiaomi France — contenu de la sauvegarde Cloud Mi ; Google — sauvegarder et restaurer Android.