Galaxy S27 Ultra et écran anti-regard : ce qui existe déjà, ce qui reste à confirmer

Samsung documente déjà un écran anti-regard sur le Galaxy S26 Ultra, capable de réduire la lecture des contenus depuis les côtés. Les améliorations évoquées pour le Galaxy S27 Ultra restent, elles, des fuites. La différence compte : le fonctionnement matériel existant peut être expliqué aujourd’hui, tandis que les performances et les fonctions de la prochaine génération demandent encore confirmation.

La confidentialité se joue dans la dalle

Samsung explique que le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra associe deux types de pixels. Les uns diffusent la lumière dans plusieurs directions ; les autres l’orientent vers la personne face au téléphone. Lorsque la protection est activée, les premiers sont éteints.

Le principe consiste donc à réduire ce qu’une personne placée sur le côté peut lire. Cela vise une situation concrète : consulter un message ou saisir une information personnelle dans les transports, une file d’attente ou un autre lieu fréquenté.

Cette base matérielle explique pourquoi l’écran anti-regard intégré ne se résume pas à un filtre de couleur que n’importe quelle application pourrait ajouter. Le logiciel pilote une capacité de la dalle ; son efficacité dépend de l’équipement présent dans le téléphone.

Notifications et applications peuvent être protégées séparément

Sur le S26 Ultra, Samsung documente deux niveaux d’intensité. La protection peut concerner tout l’écran, certaines notifications ou une sélection d’applications. Le constructeur décrit aussi une activation lors de la saisie d’informations sensibles.

C’est une différence importante avec un film anti-espion collé sur l’écran. Le film applique sa propriété optique physiquement, tandis que l’équipement intégré peut être commandé selon le contexte. Samsung souligne que les films traditionnels peuvent diminuer la luminosité en permanence. Le comportement précis dépend néanmoins de l’accessoire choisi.

L’activation ciblée permet de réserver la protection aux contenus sensibles. Lire un contenu seul et montrer une photo à quelqu’un assis à côté sont deux situations différentes.

Ce qui est rapporté pour le Galaxy S27 Ultra

Un message de Sawyer Galox daté du 10 octobre 2026, repris le 14 octobre par BlogNT, évoque une version améliorée du Privacy Display. La fuite mentionne notamment une meilleure netteté et des angles de vision revus. Elle ne fournit pas une démonstration indépendante d’un appareil commercial.

Au 16 octobre 2026, ces éléments restent des informations non confirmées. Les documents Samsung consultés pour ce dossier décrivent le S26 Ultra, pas une fiche technique officielle du S27 Ultra. Menow suit séparément les évolutions d’écran évoquées pour le S27 Ultra.

Un écran anti-regard ne remplace pas la sécurité du téléphone

Le filtrage décrit par Samsung agit sur la lecture de l’écran depuis les côtés. Il ne remplace donc ni le verrouillage de l’appareil ni la gestion du contenu des notifications. Une personne face à l’écran ne se trouve pas dans la même situation qu’un voisin placé latéralement.

Pour évaluer une future génération, les critères utiles seront la lisibilité de face, la visibilité sur les côtés et les possibilités d’activation ciblée. Ces trois points permettent de juger une protection dans son usage réel, au-delà de la seule mention « anti-regard » sur une fiche commerciale.

Sources : Samsung France — fonctionnement du Privacy Display ; Samsung France — écran intégré et films de protection