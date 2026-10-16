iPhone 18 Pro : quelle différence entre le téléobjectif 4x, le zoom 8x et le zoom numérique ?

Le zoom 8x de l’iPhone 18 Pro ne correspond pas à un deuxième téléobjectif. Le téléphone possède un module 4x de 48 MP, dont une portion permet d’obtenir le cadrage 8x de 12 MP présenté par Apple comme de « qualité optique ». Le zoom numérique peut ensuite serrer davantage l’image, mais son chiffre ne mesure pas les détails réellement conservés.

Le 4x correspond à la longue focale du téléobjectif

La fiche technique de l’iPhone 18 Pro décrit un téléobjectif 4x de 48 MP, avec une focale équivalente à 100 mm. Il sert à cadrer un sujet éloigné plus serré qu’avec la caméra principale, sans devoir s’en approcher physiquement.

Le bouton 4x donne accès au cadrage associé à cette longue focale. Les valeurs intermédiaires affichées dans l’application sont des choix de composition, pas la liste d’autant d’objectifs mécaniques. Cette différence devient importante lorsque vous comparez le matériel de deux téléphones.

Les deux modèles Pro partagent cette architecture. Choisir le Pro Max pour son grand écran ne vous donne donc pas, à lui seul, une autre longue focale arrière. Pour la prise en main du zoom en magasin, Menow a également expliqué le rôle des panneaux de démonstration Apple.

Le 8x utilise le centre du même capteur

Apple décrit le 8x de qualité optique comme un équivalent 200 mm produisant une image de 12 MP. Le cadrage devient deux fois plus serré en largeur et en hauteur que celui du téléobjectif 4x. La zone utilisée représente alors un quart de la surface d’image initiale : le passage de 48 à 12 MP est cohérent avec ce principe de recadrage.

Ce fonctionnement explique l’expression choisie par Apple. Le téléphone tire parti de la définition disponible sur le capteur, mais n’ajoute pas un second objectif 200 mm. Il ne s’agit pas non plus d’un zoom optique continu qui déplacerait une lentille à travers toutes les focales intermédiaires.

Réglage Repère matériel À retenir 4x Téléobjectif, équivalent 100 mm La focale du module dédié 8x Cadrage équivalent 200 mm, 12 MP Une portion du capteur du téléobjectif Zoom numérique Recadrage et traitement Le grossissement affiché ne décrit pas à lui seul les détails conservés

40x indique un grossissement maximal, pas une qualité constante

En photo, Apple annonce un zoom numérique pouvant atteindre 40x. Ce chiffre décrit le niveau maximal de grossissement accessible, pas une qualité identique à celle du téléobjectif. Plus vous demandez un cadrage serré à partir d’une image donnée, moins vous conservez de sa surface d’origine.

La lumière, le mouvement du sujet et votre stabilité comptent aussi. Agrandir davantage une scène sombre ou une personne qui bouge ne fait pas apparaître mécaniquement les détails absents de la capture. Le traitement du téléphone peut améliorer le rendu, sans transformer chaque niveau de zoom en nouvelle focale matérielle.

Comparez le résultat à la taille qui vous intéresse

Pour choisir entre deux cadrages, regardez votre sujet dans la photo finale, pas uniquement le chiffre du zoom. Une image destinée à un message et une photo que vous comptez recadrer encore ou imprimer n’ont pas les mêmes exigences.

Si vous avez besoin d’une vue serrée, le 8x reste une option documentée du téléphone. Si vous cherchez à conserver davantage de liberté pour retoucher le cadrage ensuite, examinez aussi une prise à 4x. Cette comparaison porte sur votre scène et votre usage ; elle vaut mieux qu’une règle affirmant que le plus grand chiffre produit toujours la meilleure photo.

Sources : Apple France — caractéristiques iPhone 18 Pro ; Apple — fonctions de base de la caméra.