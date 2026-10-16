Avant de laisser votre Pixel au SAV, vous pouvez activer un environnement réservé au diagnostic et garder votre code privé. Le mode Réparation sépare les tests du technicien de votre session personnelle. Il ne remplace pas la sauvegarde : certaines interventions exigent encore une réinitialisation.

Google remet la réparation en avant dans sa communication du 15 octobre. Le mode Réparation est une fonction déjà existante : voici les conditions et les étapes utiles pour préparer un dépôt au SAV.

Vérifier les deux conditions avant de commencer

La documentation de Google indique que les smartphones Pixel éligibles doivent disposer de la mise à jour Android 14 de décembre 2023 ou d’une version ultérieure, avec au moins 2 Go d’espace libre. Vérifiez donc aussi le stockage libre avant de préparer le dépôt.

Le mode fonctionne pour une réparation en point de service comme pour un envoi postal. Il ne constitue pas une prise en charge automatique sous garantie : les conditions financières de la réparation dépendent toujours de l’appareil et du problème rencontré.

Sauvegarder et retirer la SIM avant le dépôt

Dans ses consignes de préparation au SAV, Google demande de sauvegarder les données et de retirer la carte SIM. Conservez cette carte avec vous plutôt que de l’envoyer avec le téléphone.

La sauvegarde reste nécessaire même si le mode Réparation s’active correctement. La page générale consacrée à la fonction précise que le partenaire décide, après examen de l’appareil et de l’intervention, si une remise à zéro est indispensable. Le mode protège l’accès aux données ; il ne garantit pas que toute panne pourra être réparée sans effacement.

Activer le mode avec votre verrouillage habituel

Google documente le parcours d’activation suivant :

Ouvrez les paramètres de votre Pixel. Accédez à Système, puis Mode Réparation. Suivez les instructions et saisissez votre code PIN, votre mot de passe ou votre schéma de verrouillage habituel. Laissez le téléphone redémarrer pour entrer dans cet environnement.

Si aucun verrouillage n’est configuré, le système vous demandera d’en créer un et de le confirmer. Google précise de ne pas créer un nouveau code une fois dans le mode Réparation, et surtout de ne pas communiquer le code au technicien.

Cette séparation est le principe même de la fonction : le réparateur doit pouvoir examiner le matériel sans ouvrir votre session personnelle habituelle. Vous n’avez donc pas à remplacer votre code par un secret partagé pour rendre le diagnostic possible.

Ce que le technicien voit dans cet environnement

Le téléphone démarre un système Android propre dans une partition sécurisée dédiée, avec des fonctions limitées. Certaines applications et des outils de diagnostic restent disponibles. Ils servent à vérifier l’appareil sans interagir avec vos données personnelles.

Des fichiers peuvent être créés pendant les vérifications, par exemple pour tester un équipement. Google indique que les changements et les données produits dans cet environnement sont supprimés lorsque vous quittez le mode. Cette session temporaire n’est donc pas conçue pour continuer votre usage quotidien.

Revenir à votre session après la réparation

Une fois le téléphone récupéré, Google prévoit une sortie depuis Paramètres, Système, Mode Réparation. La notification affichée dans ce mode permet également d’engager la sortie. Confirmez avec votre code, mot de passe ou schéma, puis laissez l’appareil redémarrer.

Si la fonction est absente ou si l’appareil ne peut plus démarrer, suivez les consignes du service de réparation pour ce cas précis. Google prévoit la réinitialisation comme autre parcours de préparation ; elle efface les données enregistrées. Vérifiez le contenu de votre sauvegarde avant de confirmer cet effacement.