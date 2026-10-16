Google fait entrer les Pixel 9 dans sa filière officielle de seconde vie aux États-Unis. Le Pixel 9 est affiché dès 499 dollars, le Pro dès 649 dollars et le Pro XL dès 699 dollars sur la boutique américaine. L’élargissement, confirmé par Google le 15 octobre, s’accompagne de critères de contrôle des pièces et de la batterie.

Trois Pixel 9, avec des prix américains bien identifiés

La page américaine du programme Certified Refurbished permet de distinguer les trois appareils. Google compare ces tarifs à leurs prix de lancement neufs : 799 dollars pour le Pixel 9, 999 dollars pour le Pro et 1 099 dollars pour le Pro XL. La comparaison porte sur les prix de lancement, pas sur le tarif du neuf chez tous les revendeurs aujourd’hui.

La baisse affichée doit donc être lue avec son point de comparaison. Un acheteur doit confronter le prix du reconditionné aux offres disponibles au moment de l’achat, plutôt qu’au seul tarif d’origine d’un appareil sorti plusieurs générations auparavant.

La certification porte aussi sur les pièces et la batterie

Google décrit une inspection, des tests et des réparations avec des pièces d’origine lorsque cela est nécessaire. La batterie fait partie des éléments évalués ; un composant qui ne répond pas aux critères du programme est remplacé. Il n’est pas annoncé que chaque exemplaire reçoit systématiquement une batterie neuve.

Le constructeur prévoit une garantie limitée d’un an dans cette offre américaine et une version logicielle mise à jour. Ce cadre documenté donne davantage d’informations qu’un simple grade esthétique. Pour comparer avec d’autres vendeurs, les critères utiles restent l’état de la batterie, les pièces employées et les conditions exactes de garantie, comme dans notre guide pour choisir un smartphone reconditionné.

L’élargissement au Japon ne vaut pas lancement français

Dans son annonce du 15 octobre, Google ajoute que son programme certifié a également été lancé au Japon en octobre. La nouveauté américaine concerne l’ajout de la série Pixel 9 ; l’extension japonaise concerne le programme lui-même. Les deux informations ne doivent pas être fusionnées en lancement mondial.

Aucune ouverture française n’est annoncée dans ce texte. Les montants en dollars restent donc ceux du Google Store américain : 499 dollars n’est pas un prix français. Pour comparer ce programme à une offre locale, les critères les plus utiles sont les pièces d’origine, le contrôle de batterie et la garantie annoncée ; la seule remise sur le prix de lancement ne suffit pas.