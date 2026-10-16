Votre ordinateur recharge moins vite quand vous ajoutez un téléphone au deuxième port USB-C ? Le bloc peut simplement redistribuer sa puissance. Le Pixel Flex 67 W de Google illustre ce fonctionnement : les deux prises partagent une enveloppe commune et les smartphones Pixel passent en priorité.

67 W ne signifie pas 67 W sur chaque port en même temps

La fiche officielle du Pixel Flex distingue deux situations. Avec un seul appareil, chaque port peut fournir jusqu’à 67 W. Avec deux appareils branchés, chaque port est limité à 60 W au maximum, tandis que le total combiné atteint 67,5 W. Les 60 W sont un plafond par prise dans cette situation ; les deux appareils doivent se partager les 67,5 W disponibles.

Ce cas illustre la vérification à effectuer sur tout modèle à plusieurs sorties : chercher la puissance combinée, puis les règles de partage. Une fiche qui annonce un maximum par port en utilisation seule ne garantit pas ce maximum une fois toutes les prises occupées.

Certains chargeurs choisissent quel appareil passe en premier

Sur le Pixel Flex, Google place les téléphones Pixel au premier niveau de priorité, puis les accessoires Pixelsnap, les autres appareils Google et enfin les appareils extérieurs à son écosystème. Le fabricant indique que tous les téléphones Pixel bénéficient de cette priorité, y compris les générations précédentes.

Si un ordinateur portable charge plus lentement lorsqu’un Pixel est connecté, Google recommande de débrancher le téléphone pour rendre davantage de puissance disponible au PC. Le résultat peut donc venir du fonctionnement prévu par le chargeur, plutôt que d’un défaut du câble ou de la batterie de l’ordinateur.

Cette règle est propre au produit : un autre chargeur peut adopter une répartition différente. Pour comparer deux références, le tableau d’utilisation simultanée est plus utile que le seul grand nombre imprimé sur l’emballage.

Le câble et le protocole peuvent aussi fixer une limite

Google précise qu’au-delà de 60 W, il faut un câble certifié pour la puissance correspondante et équipé d’un E-Marker. Avec un câble standard limité à 60 W, brancher un bloc plus puissant ne supprime pas cette limite.

La documentation réglementaire du chargeur détaille aussi plusieurs profils de tension et de courant selon les modes USB Power Delivery, PPS ou AVS. L’USB-IF décrit Power Delivery comme une gestion souple de l’énergie : chaque appareil peut négocier ce dont il a besoin. La forme USB-C du connecteur ne décrit pas tout le protocole. Notre guide des usages du port USB-C présente d’autres fonctions que ce connecteur peut transporter selon l’appareil.

Un contrôle simple avant de remplacer votre matériel

Branchez seulement l’appareil dont la charge paraît lente, puis comparez avec la situation à deux appareils. Lisez le tableau de puissance simultanée du fabricant et ses éventuelles priorités. Vérifiez la puissance acceptée par l’appareil et celle du câble utilisé. Pour le Pixel Flex, si un appareil non compatible USB-PD charge par intermittence, suivez la recommandation de Google : débranchez l’autre appareil.

La vitesse peut également dépendre de la température, de l’état de la batterie et de l’utilisation pendant la charge, comme le rappelle Google. Si la recharge retrouve sa vitesse habituelle lorsque le second appareil est débranché, le partage de puissance est une piste à vérifier dans la fiche du bloc avant d’en acheter un autre.