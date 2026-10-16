Redmi K100 : Xiaomi montre le modèle vert et promet une batterie au sommet de sa gamme K

Xiaomi montre un Redmi K100 vert et place sa batterie au centre de la présentation. Dans une vidéo diffusée en Chine, Lu Weibing promet au modèle standard une capacité au sommet de la série K et une expérience de jeu alignée sur celle des Pro. Le chiffre exact en mAh reste absent des déclarations rapportées.

Une batterie mise en avant, sans capacité officielle

Le compte rendu d’IT Home du 16 octobre restitue la présentation du président de Xiaomi. Le K100 standard doit reprendre le positionnement polyvalent des modèles Pro, avec une expérience de jeu que la marque veut placer à leur niveau. L’appareil aperçu est vert ; ce premier contact visuel ne constitue pas un test de ses performances.

La promesse porte sur la plus grande batterie de la série K. Sa portée est précise : Xiaomi compare ce modèle à sa propre famille de smartphones. Elle ne permet pas d’annoncer le téléphone le plus endurant du marché, et encore moins un nombre de jours d’utilisation.

La différence est essentielle pour un appareil orienté gaming. Une batterie de capacité élevée peut soutenir des sessions longues, mais la consommation de l’écran, du processeur et du refroidissement reste à mesurer sur le produit final.

Le record promis ne donne pas encore le nombre de mAh

IT Home distingue les propos de Lu Weibing des informations attribuées à Digital Chat Station, notamment sur les haut-parleurs et une puce graphique dédiée. Ces équipements ne deviennent pas tous officiels parce que le téléphone apparaît dans une vidéo. La capacité précise reste également à confirmer.

La distinction entre les versions compte aussi : cette présentation porte sur le K100 standard, et non sur une nouvelle fiche technique commune aux Pro et Pro Max.

Un lancement annoncé en Chine pour octobre

Le compte officiel Redmi annonce une arrivée dans le mois, selon IT Home. Aucune date de vente française ni aucun prix en euros ne sont établis par cette communication. Les acheteurs européens ne disposent donc pas encore d’une nouvelle référence locale à comparer en boutique.

Le message adressé aux joueurs est clair : Xiaomi veut rapprocher le modèle standard de ses Pro tout en poussant la capacité de batterie. Reste à mesurer l’autonomie en jeu, qui dépend aussi de la consommation de l’écran et du processeur.