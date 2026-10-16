POCO X9 Pro et Pro Max : une fuite de code dessine leurs liens avec les Redmi Turbo 6

Deux noms de code pourraient permettre de suivre les prochains POCO avant leur annonce. XimiTime rapproche « sofia » du POCO X9 Pro et « denver » du X9 Pro Max, avec des liens supposés vers les Redmi Turbo 6 chinois. L’enjeu pour l’Europe est l’identité des futurs modèles, pas encore leur fiche technique.

L’intérêt, pour les lecteurs européens, est d’éviter de confondre un futur Redmi chinois avec son éventuel équivalent POCO. Un même projet matériel peut changer de nom selon les marchés, tandis que la configuration vendue localement reste à préciser.

« sofia » et « denver » désigneraient deux projets différents

Le relevé publié par XimiTime le 15 octobre associe sofia, également identifié Q10, au POCO X9 Pro et au Redmi Turbo 6. Parmi les références citées figure 2703BPC40G. Un second groupe, baptisé denver ou Q10U, serait lié au POCO X9 Pro Max et au Redmi Turbo 6 Max ; il comprend notamment 27011PC78G.

Il s’agit d’une enquête du média à partir de ce qu’il présente comme Mi Code. Xiaomi n’a pas annoncé ces appareils. Les noms commerciaux et les correspondances restent donc attribués à cette source, et non présentés comme une liste officielle de produits.

Le relevé mentionne l’Espace économique européen parmi les marchés envisagés. C’est l’élément le plus directement utile pour un acheteur français : la fuite ne se limite pas à un modèle destiné à la Chine.

Elle ne fournit pourtant ni calendrier commercial européen ni caractéristiques régionales définitives. Il serait prématuré d’en déduire que la capacité de batterie, les bandes réseau ou les accessoires d’un Redmi chinois seront identiques à ceux d’un POCO français. Le nom de code constitue un indice de parenté, pas une fiche d’achat.

Cette distinction compte aussi dans le suivi logiciel : le déploiement d’HyperOS 4 doit être lu avec ses indications de pays et de branche, sans transférer automatiquement une annonce chinoise à tous les POCO.

Pour suivre les prochaines apparitions, les références utiles sont donc 2703BPC40G et 27011PC78G. Elles permettent de rapprocher les futurs documents d’un projet précis, sans mélanger le Pro et le Pro Max. Ni un prix français ni une date de vente ne sont établis.