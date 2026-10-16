Le Galaxy A38 pourrait gagner des pixels là où ils sont moins souvent mis en avant : sur l’ultra grand-angle. Une fuite publiée par GalaxyClub lui attribue 12 Mpx pour cette caméra, contre 8 Mpx sur la fiche française du Galaxy A37. C’est une différence possible à examiner, alors que le capteur principal resterait annoncé à 50 Mpx.

Le chiffre à regarder se trouve sur la deuxième caméra

Dans ses informations publiées le 15 octobre, le média néerlandais décrit quatre appareils photo : un principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un macro de 5 Mpx et une caméra frontale de 12 Mpx. Ces caractéristiques restent une fuite sur le Galaxy A38, sans fiche technique officielle du futur modèle.

Le rapprochement avec son prédécesseur réserve cependant un détail intéressant. GalaxyClub présente l’ensemble comme une reconduction, mais la fiche française de Samsung pour le Galaxy A37 mentionne bien 8 Mpx en ultra grand-angle, et non 12. Les définitions de 50 Mpx pour le principal, 5 Mpx pour le macro et 12 Mpx pour les selfies correspondent, elles, à celles du modèle français.

Davantage de pixels pour les photos de groupe ?

L’ultra grand-angle sert notamment à cadrer une pièce, un monument ou un groupe lorsque reculer est impossible. Passer de 8 à 12 millions de pixels représenterait 50 % de pixels supplémentaires dans l’image, si les définitions annoncées sont conservées. Ce calcul décrit la résolution, pas un gain de qualité mesuré.

La taille du capteur, l’optique et le traitement de l’image restent déterminants. Une définition supérieure peut offrir davantage de marge pour recadrer une photo, mais les informations disponibles ne permettent pas de promettre de meilleures images de nuit ni une réduction des déformations sur les bords. Les essais photo devront départager ces facteurs.

Pour juger l’évolution, il faudra donc examiner séparément cette deuxième caméra et le capteur principal. Le chiffre de 50 Mpx décrit une définition, pas toute la caméra.

Le prix français reste à découvrir

GalaxyClub envisage une présentation au printemps 2027. Samsung n’a pas confirmé ce calendrier ni le tarif français du Galaxy A38. Pour les possesseurs d’un A37, la piste à suivre est l’ultra grand-angle de 12 Mpx. Le principal resterait à 50 Mpx dans cette fuite : les deux caméras mériteront d’être comparées séparément.