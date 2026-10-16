HyperOS 4, Android, correctif de sécurité : comment vérifier ce qui est réellement à jour sur votre Xiaomi

Le nom HyperOS 4 ne suffit pas à connaître l’état des mises à jour d’un Xiaomi. Le téléphone affiche aussi une version d’Android, un correctif de sécurité et une date pour le système Google Play. Ces lignes suivent des composants différents : voici comment les lire et repérer celle qui demande réellement votre attention.

Le numéro d’HyperOS n’est qu’une partie de la fiche

HyperOS désigne l’environnement logiciel de Xiaomi : présentation, applications système et fonctions propres au constructeur. Son numéro complet permet d’identifier une version précise, bien au-delà du simple chiffre 4 affiché dans une annonce.

La version d’Android indique pour sa part la génération de la plateforme sur laquelle repose le système installé. Elle se consulte dans les informations du téléphone. Recopiez ce qui est réellement affiché : la version reçue par un autre modèle ou commercialisée dans une autre région ne renseigne pas automatiquement sur la vôtre.

Pour suivre l’entretien de votre appareil, conservez ces deux numéros avec le nom exact du modèle. Ils seront utiles si vous devez comparer une mise à jour ou transmettre un signalement au support. Notre guide des réglages après HyperOS 4 complète cette lecture par les vérifications d’usage.

Information Ce qu’elle permet de vérifier Correctif de sécurité Android Le niveau de correctifs déclaré par le système installé Mise à jour du système Google Play L’état de cette autre composante de maintenance Android

Google distingue explicitement ces deux entrées dans sa documentation. Voir des dates différentes n’établit donc pas à lui seul qu’une installation a échoué. Il faut d’abord vérifier quelle ligne vous lisez et si une mise à jour est effectivement proposée pour cette composante.

La mise à jour du système Google Play entretient des composants du système ; la mise à jour d’une application dans le Play Store concerne cette application. Mettre à jour vos jeux ou Gmail ne remplace pas la consultation de cette ligne dans les réglages Android.

Relever les informations et chercher les mises à jour

Dans les paramètres du téléphone, ouvrez les informations de l’appareil et relevez le numéro complet d’HyperOS. Consultez la rubrique consacrée à la version d’Android et notez le correctif de sécurité indiqué. Recherchez aussi l’entrée Mise à jour du système Google Play, puis utilisez son contrôle de disponibilité. Suivez les instructions affichées si une installation ou un redémarrage est demandé.

Les intitulés et l’emplacement des rubriques varient selon le modèle et le logiciel. Xiaomi documente par exemple une entrée Google Play dans les réglages de confidentialité du Xiaomi 14T ; ce parcours ne doit pas être recopié comme s’il était identique sur tous les Xiaomi sous HyperOS 4.

Comparez la bonne ligne, sur le bon modèle

Google précise que la disponibilité des mises à jour dépend de l’appareil, du fabricant et de l’opérateur. L’absence de proposition à un instant donné ne se résout donc pas en installant le fichier trouvé pour un autre téléphone.

Pour comparer deux situations, utilisez le modèle, la version complète et la ligne concernée. Un signalement « mon système Google Play affiche telle date » sera bien plus exploitable qu’un simple « mon HyperOS n’est pas à jour ».

Sources : Google — versions et mises à jour Android ; Xiaomi — système Google Play sur Xiaomi 14T.