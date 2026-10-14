HyperOS 4 : les 8 réglages à vérifier juste après l’installation sur votre Xiaomi

Vous venez d’installer HyperOS 4 sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO ? Avant de profiter des nouvelles animations et des fonctions du système, quelques vérifications méritent votre attention. Autonomie, notifications WhatsApp, fluidité de l’écran ou encore confidentialité : certains réglages peuvent avoir un impact direct sur votre utilisation quotidienne. Voici les huit points à contrôler pour retrouver un smartphone bien configuré après la mise à jour.

1. Vérifiez que votre Xiaomi utilise bien la bonne version d’HyperOS 4

La première chose à faire ne concerne ni les performances ni l’apparence du téléphone. Il faut simplement s’assurer que la mise à jour installée correspond bien à votre appareil et à sa région.

Ouvrez Paramètres > À propos du téléphone > Xiaomi HyperOS. Vous pourrez consulter la version installée et rechercher d’éventuelles mises à jour supplémentaires.

Le numéro de version permet également d’identifier la branche logicielle utilisée. Par exemple, les versions portant le suffixe EUXM correspondent généralement au marché européen EEA, tandis que MIXM désigne la branche Global.

Cette distinction est particulièrement importante pour les utilisateurs qui participent au programme bêta ou qui possèdent un téléphone importé.

Une version chinoise peut proposer des fonctionnalités différentes de celles disponibles en Europe. Certains services, langues ou outils d’intelligence artificielle peuvent également varier selon la région.

Pour connaître les appareils concernés et suivre l’arrivée des versions européennes, notre dossier complet sur HyperOS 4 rassemble les informations officielles et les calendriers de déploiement.

Si votre téléphone fonctionne normalement, n’essayez pas d’installer manuellement une ROM destinée à une autre région simplement pour recevoir une nouveauté plus rapidement.

2. Contrôlez les applications qui consomment le plus de batterie

Après une mise à jour importante, il est tentant de modifier immédiatement tous les paramètres d’économie d’énergie. Ce n’est pourtant pas la meilleure approche.

Commencez par ouvrir Paramètres > Batterie, puis consultez les informations de consommation proposées par votre smartphone.

Les intitulés peuvent légèrement varier selon le modèle et la version d’HyperOS, mais l’objectif reste le même : identifier les applications responsables de la plus grande partie de la consommation énergétique.

Une application de navigation, un jeu gourmand ou un service de streaming peut logiquement apparaître en haut de la liste après une utilisation intensive. En revanche, une application rarement ouverte qui consomme beaucoup en arrière-plan mérite davantage d’attention.

Dans ce cas, vérifiez si elle possède une mise à jour disponible, si elle fonctionne continuellement en arrière-plan ou si elle rencontre un problème de synchronisation.

Xiaomi recommande également de surveiller plusieurs fonctions susceptibles d’augmenter la consommation :

Une luminosité d’écran constamment élevée.

Le taux de rafraîchissement maximal utilisé en permanence.

L’affichage permanent de l’écran, lorsqu’il est disponible.

Les applications inutiles fonctionnant en arrière-plan.

Il n’est pas nécessaire de désactiver toutes ces fonctions. Le plus efficace consiste à ajuster celles qui correspondent réellement à vos usages.

Si votre autonomie semble diminuer après HyperOS 4, comparez plusieurs journées d’utilisation similaires avant de conclure à un problème provoqué par la mise à jour.

3. Vérifiez les notifications de WhatsApp, Gmail et des applications importantes

Recevoir un message WhatsApp seulement après avoir ouvert l’application peut rapidement devenir agaçant. Sur les smartphones Xiaomi, ce comportement peut notamment être lié aux autorisations de notification ou à certaines restrictions d’activité en arrière-plan.

Pour commencer, ouvrez les paramètres de notification de l’application concernée. Vous pouvez généralement y accéder depuis Paramètres > Notifications et barre d’état, puis en sélectionnant WhatsApp, Gmail ou une autre application.

Vérifiez que les notifications sont autorisées et que les catégories importantes n’ont pas été désactivées.

Contrôlez ensuite le démarrage automatique en arrière-plan. Sur plusieurs appareils Xiaomi, le chemin documenté est :

Paramètres > Applications > Autorisations > Démarrage automatique en arrière-plan.

Activez cette autorisation pour les applications qui doivent continuer à fonctionner sans être ouvertes, lorsque cela est nécessaire à leur bon fonctionnement.

Ce réglage peut être particulièrement utile pour certaines messageries, applications professionnelles et applications associées à des objets connectés.

En revanche, autoriser systématiquement toutes les applications à démarrer en arrière-plan peut augmenter la consommation de ressources. Mieux vaut privilégier celles dont vous avez réellement besoin.

4. Réglez la fluidité de l’écran selon vos préférences

Un smartphone qui paraît moins fluide après une mise à jour n’est pas forcément devenu moins performant. La fréquence de rafraîchissement de l’écran peut aussi expliquer cette impression.

Sur les modèles compatibles, rendez-vous dans Paramètres > Affichage et luminosité > Taux de rafraîchissement.

Vous pourrez généralement choisir entre un fonctionnement automatique et une fréquence spécifique, selon les possibilités offertes par votre écran.

Pour comprendre les différences :

60 Hz : affichage suffisant pour de nombreux usages et généralement moins énergivore.

affichage suffisant pour de nombreux usages et généralement moins énergivore. 90 Hz ou 120 Hz : défilement et animations potentiellement plus fluides, notamment dans les menus et les applications compatibles.

défilement et animations potentiellement plus fluides, notamment dans les menus et les applications compatibles. Mode automatique : adaptation de la fréquence lorsque le matériel et le système le permettent.

Sur un smartphone compatible avec une fréquence adaptative, le mode automatique constitue souvent un bon compromis entre confort visuel et autonomie.

Attention cependant : sélectionner 120 Hz ne garantit pas que toutes les applications et tous les jeux fonctionneront à cette fréquence.

Xiaomi précise que le système peut réduire automatiquement le taux de rafraîchissement lorsque la température du téléphone augmente ou que certaines conditions énergétiques l’exigent.

5. Vérifiez les autorisations accordées aux applications

Une nouvelle version du système représente également une bonne occasion de faire le ménage dans les autorisations de confidentialité.

Les applications installées peuvent demander l’accès à votre position, votre microphone, votre appareil photo, vos contacts ou d’autres informations personnelles.

Sur les modèles compatibles, ouvrez Paramètres > Sécurité et confidentialité > Confidentialité > Gestionnaire d’autorisations.

Vous pouvez aussi retrouver ces options dans les paramètres des applications, selon votre version d’HyperOS.

Commencez par examiner trois autorisations particulièrement sensibles : la localisation, le microphone et l’appareil photo.

Une application météo peut avoir besoin de connaître votre position pour afficher des prévisions locales. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elle doit y accéder en permanence.

De même, une application qui ne propose aucune fonction audio n’a généralement pas besoin d’utiliser le microphone.

Lorsque le système le permet, privilégiez « Autoriser seulement lorsque l’application est utilisée » plutôt qu’un accès permanent.

Cette vérification ne garantit pas une protection absolue de vos données, mais elle permet de limiter les accès inutiles et de mieux comprendre les autorisations accordées.

6. Personnalisez les notifications affichées sur l’écran verrouillé

Recevoir rapidement ses messages est pratique. Les afficher intégralement sur l’écran verrouillé peut en revanche poser un problème de confidentialité.

Un téléphone posé sur une table peut révéler le contenu d’un SMS, d’un message personnel ou d’une notification professionnelle sans que son propriétaire soit présent.

Pour limiter ce risque, ouvrez Paramètres > Notifications et barre d’état > Écran de verrouillage.

Selon votre modèle, vous pourrez modifier le format des notifications et choisir les applications autorisées à apparaître lorsque le téléphone est verrouillé.

L’option permettant de masquer le contenu sensible est particulièrement intéressante : vous conservez une indication de nouveau message sans exposer son texte.

Profitez-en pour vérifier les applications bancaires, les messageries et les services utilisant des codes de connexion.

Il s’agit d’un petit ajustement, mais il peut éviter que des informations personnelles soient visibles par inadvertance.

7. Mettez également à jour les applications système de Xiaomi

Installer HyperOS 4 ne signifie pas nécessairement que tous les composants logiciels de votre smartphone sont déjà à jour.

Xiaomi distribue certaines améliorations séparément, notamment pour ses applications système et différents services intégrés.

Pour vérifier leur disponibilité, recherchez « Mise à jour des applications système » dans les paramètres de votre téléphone.

Sur les appareils qui proposent ce menu, vous pourrez consulter les éventuelles mises à jour disponibles pour les composants pris en charge.

Vérifiez également le Google Play Store et le Galaxy Store uniquement si vous possédez des appareils Samsung associés : sur un Xiaomi, les sources pertinentes restent généralement Google Play et les services de mise à jour Xiaomi.

Si votre smartphone propose une mise à jour système complémentaire, vous pouvez aussi contrôler les options de téléchargement automatique depuis :

Paramètres > À propos du téléphone > Xiaomi HyperOS > menu à trois points > Paramètres de mise à jour.

Les mises à jour automatiques peuvent simplifier l’entretien du téléphone, mais vérifiez les options de téléchargement afin d’éviter une utilisation excessive des données mobiles.

Sur un smartphone indispensable au quotidien, il peut également être préférable de conserver le contrôle du moment où une mise à jour majeure est installée.

8. Assurez-vous que vos photos et données sont correctement sauvegardées

C’est probablement la vérification la moins spectaculaire, mais aussi l’une des plus importantes.

Une mise à jour système ne doit normalement pas effacer les photos et les documents personnels. Toutefois, une panne matérielle, une mauvaise manipulation ou une réinitialisation peuvent entraîner une perte de données.

Après l’installation d’HyperOS 4, prenez quelques instants pour contrôler votre sauvegarde.

Sur les smartphones Xiaomi compatibles avec les services Google, le chemin documenté est :

Paramètres > À propos du téléphone > Sauvegarder et restaurer > Sauvegarde.

Vous pouvez également passer par Paramètres > Google > Sauvegarde.

Vérifiez que le bon compte Google est sélectionné et que les catégories de données importantes sont prises en charge.

Pour vos photos, ouvrez Google Photos et vérifiez l’état de la sauvegarde ainsi que l’espace de stockage disponible.

Si vous utilisez WhatsApp, contrôlez séparément la sauvegarde des discussions dans les paramètres de l’application. Ne supposez pas qu’une sauvegarde générale du téléphone conserve automatiquement l’intégralité de vos conversations.

Enfin, pour les documents professionnels ou les fichiers particulièrement importants, conservez une seconde copie sur un ordinateur ou un support externe.

Une sauvegarde n’est réellement utile que si les données sont présentes et peuvent être restaurées. Vérifiez donc régulièrement sa date et son contenu.

Faut-il réinitialiser son Xiaomi après l’installation d’HyperOS 4 ?

Non, une réinitialisation d’usine n’est pas une étape obligatoire après une mise à jour majeure.

Si votre smartphone fonctionne normalement, conserve une bonne autonomie et ne présente pas de problème particulier, vous pouvez continuer à l’utiliser sans effacer vos données.

En cas de dysfonctionnement, commencez plutôt par redémarrer le téléphone, vérifier les mises à jour disponibles et identifier les applications concernées.

Une réinitialisation complète peut être envisagée lorsque des problèmes persistants résistent aux vérifications habituelles, mais elle doit rester une solution de dernier recours.

Elle efface les données locales et nécessite de reconfigurer l’appareil. Une sauvegarde complète doit donc être réalisée et vérifiée avant toute opération.

Il faut également garder à l’esprit que les menus et certaines fonctions d’HyperOS 4 peuvent varier selon les modèles Xiaomi, Redmi et POCO, mais aussi selon le pays et la version logicielle installée.

Ces huit vérifications ne promettent pas de rendre tous les smartphones plus rapides ou de prolonger automatiquement leur autonomie. Elles permettent surtout de repérer les réglages inadaptés, d’éviter certaines mauvaises surprises et de profiter d’une configuration cohérente après une mise à jour importante.