Microsoft Publisher disparaît après 35 ans : vos anciens fichiers .pub risquent de devenir inutilisables

C’est la fin d’un logiciel qui accompagne les utilisateurs de Microsoft Office depuis plus de trois décennies. Microsoft Publisher disparaît progressivement des abonnements Microsoft 365, tandis que sa dernière version commerciale vient de perdre son support officiel. Le changement peut sembler anodin, mais il concerne directement les personnes qui conservent des brochures, cartes de visite, affiches ou documents professionnels au format .pub. Car ces fichiers pourraient devenir beaucoup plus difficiles à ouvrir.

Microsoft Publisher tire sa révérence après 35 ans

Lancé en 1991, Microsoft Publisher s’était imposé comme un outil de publication assistée par ordinateur accessible au grand public. Son objectif était simple : permettre de concevoir des documents visuels sans maîtriser des logiciels de graphisme professionnels.

Pendant des années, il a été utilisé par des particuliers, des associations, des écoles et de petites entreprises pour réaliser des brochures, invitations, calendriers, étiquettes et supports publicitaires.

Mais Microsoft a décidé de mettre un terme à cette aventure. Comme le précise sa documentation officielle, le retrait s’effectue en deux étapes :

1er octobre 2026 : début du retrait de Publisher des abonnements Microsoft 365. Les abonnés perdent progressivement la possibilité de l’utiliser.

début du retrait de Publisher des abonnements Microsoft 365. Les abonnés perdent progressivement la possibilité de l’utiliser. 13 octobre 2026 : fin du support de la version perpétuelle Publisher 2021, en même temps que les produits Office 2021 concernés.

Ce calendrier signifie que Publisher ne reçoit plus de nouvelles fonctionnalités ni de correctifs de sécurité dans ses versions arrivées en fin de support.

Pour les abonnés Microsoft 365, les conséquences vont plus loin : l’application n’est plus proposée comme un logiciel utilisable durablement dans leur abonnement.

Le problème concerne surtout vos anciens fichiers .pub

Le format .pub est le format de document historique de Microsoft Publisher. Contrairement aux fichiers Word ou aux PDF, il n’est pas pris en charge nativement par la plupart des logiciels bureautiques courants.

C’est précisément ce qui rend la disparition de Publisher problématique.

Une association peut, par exemple, posséder plusieurs années d’affiches et de programmes d’événements. Une petite entreprise peut conserver ses anciennes cartes de visite, ses catalogues ou ses modèles d’étiquettes dans ce format.

Ces documents ne sont pas automatiquement supprimés par Microsoft. Ils restent présents sur le disque dur, dans OneDrive ou sur les autres emplacements où ils ont été enregistrés.

En revanche, les utilisateurs de Microsoft 365 risquent de ne plus disposer du logiciel nécessaire pour les ouvrir et les modifier.

Il existe toutefois une distinction importante : les personnes possédant une ancienne licence perpétuelle de Publisher peuvent continuer à utiliser leur logiciel installé, même après la fin du support.

Cette possibilité ne garantit cependant plus les mises à jour de sécurité ni la compatibilité avec les futurs systèmes Windows.

Avant de chercher un remplaçant, le plus important consiste à identifier les documents qui utilisent encore ce format.

Sur Windows 11, l’opération est relativement simple :

Ouvrez l’Explorateur de fichiers. Sélectionnez le dossier Documents ou l’emplacement contenant vos archives. Dans le champ de recherche, saisissez *.pub. Attendez que Windows affiche les fichiers correspondants. Vérifiez également les dossiers synchronisés avec OneDrive et les éventuels disques externes.

Pour rechercher les fichiers sur l’ensemble de l’ordinateur, vous pouvez lancer une recherche depuis la section « Ce PC ». Selon le nombre de documents et la vitesse du stockage, l’opération peut prendre plusieurs minutes.

Il est également conseillé de sauvegarder les fichiers trouvés avant toute opération de conversion, afin de conserver les originaux.

Microsoft recommande de convertir les documents en PDF

Si vous disposez encore d’une version fonctionnelle de Publisher, la solution la plus simple consiste à exporter vos anciens documents au format PDF.

Microsoft recommande directement cette méthode pour conserver les documents destinés à être consultés, partagés ou imprimés.

La manipulation s’effectue en quelques étapes :

Ouvrez le document dans Microsoft Publisher. Cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer sous. Choisissez le dossier de destination. Dans les formats proposés, sélectionnez PDF. Enregistrez le nouveau document.

Le fichier obtenu pourra être consulté avec un navigateur Internet, un lecteur PDF ou un logiciel compatible, sans dépendre de Publisher.

Attention toutefois : un PDF n’est pas l’équivalent d’un projet Publisher entièrement modifiable. Il conserve principalement le rendu du document, mais ne préserve pas nécessairement la souplesse d’édition de la mise en page originale.

Si vous devez régulièrement modifier vos brochures ou vos étiquettes, il faudra envisager une autre solution.

Peut-on convertir un fichier Publisher en document Word ?

Microsoft propose également une méthode permettant de récupérer du contenu dans Word.

Le principe consiste à convertir le fichier Publisher en PDF, puis à ouvrir ce PDF avec Microsoft Word.

Dans Word, rendez-vous dans Fichier > Ouvrir, sélectionnez le document PDF et acceptez la conversion proposée.

Word tentera de transformer le document en contenu modifiable. Cette opération fonctionne surtout avec les documents comportant beaucoup de texte et une mise en page relativement simple.

En revanche, les brochures complexes, les compositions avec plusieurs colonnes ou les documents contenant de nombreux éléments graphiques peuvent être sensiblement modifiés pendant la conversion.

Il faut donc systématiquement vérifier la mise en page, les polices, les images et les sauts de page avant de réutiliser ou d’imprimer le document converti.

Quels logiciels peuvent remplacer Microsoft Publisher ?

La disparition de Publisher ne signifie pas qu’il faut nécessairement souscrire un nouvel abonnement coûteux. Plusieurs solutions permettent de continuer à produire des documents similaires.

Logiciel Utilisation recommandée Microsoft Word Invitations, formulaires, étiquettes et documents simples Microsoft PowerPoint Supports visuels, affiches et compositions graphiques LibreOffice Draw Documents de mise en page et édition graphique légère Scribus Brochures, catalogues et publication assistée par ordinateur Canva Visuels, flyers et créations à partir de modèles

Microsoft recommande notamment Word et PowerPoint pour remplacer plusieurs usages courants de Publisher, comme les cartes de visite, les calendriers et les programmes imprimés.

Pour des projets de publication assistée par ordinateur plus avancés, Scribus constitue une alternative gratuite intéressante. Il offre des outils de mise en page adaptés aux brochures et aux documents destinés à l’impression.

Il faut cependant distinguer la capacité de créer de nouveaux documents et celle de récupérer d’anciens fichiers .pub. Tous ces logiciels ne garantissent pas une ouverture fidèle des projets Publisher existants.

Et si vous possédez plusieurs centaines de fichiers Publisher ?

Les entreprises et associations qui ont accumulé des archives importantes peuvent difficilement convertir leurs documents un par un.

Microsoft a prévu ce cas. Sa documentation officielle présente un exemple de script PowerShell permettant d’automatiser la conversion de fichiers Publisher en PDF.

Cette méthode peut traiter un fichier individuel, tous les documents d’un dossier ou plusieurs sous-dossiers.

Elle nécessite cependant de disposer d’une version de Publisher encore installée, fonctionnelle et correctement licenciée. Le script ne remplace pas le logiciel : il automatise des opérations que celui-ci sait déjà réaliser.

Pour éviter les mauvaises surprises, il reste préférable de réaliser un premier essai sur quelques fichiers, de vérifier les PDF obtenus et de conserver une copie des originaux.

La page d’assistance Microsoft consacrée à la fin de Publisher contient les explications et l’exemple de script correspondant.

Ce qu’il faut faire maintenant pour éviter de perdre l’accès à ses documents

La disparition de Publisher ne provoque donc pas l’effacement des fichiers, mais elle modifie durablement les possibilités de les consulter et de les modifier.

Pour les utilisateurs qui travaillent encore avec une licence perpétuelle, le logiciel peut continuer à fonctionner. Il devient néanmoins important de ne plus dépendre exclusivement d’un programme qui ne bénéficie plus de support.

Pour les abonnés Microsoft 365 ayant déjà perdu l’accès à Publisher, la situation est plus délicate. La récupération des anciens documents peut nécessiter un logiciel compatible ou une solution de conversion adaptée.

Le plus prudent consiste à conserver les fichiers .pub originaux, exporter les documents importants en PDF et reconstruire progressivement les modèles régulièrement modifiés dans un logiciel encore maintenu.

Une précaution particulièrement utile pour les associations et les petites entreprises dont les supports de communication reposent parfois sur plusieurs années d’archives Publisher.