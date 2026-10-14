F-Zero GX : 23 ans après sa sortie, un joueur découvre huit codes secrets que personne ne connaissait

Vingt-trois ans après sa sortie sur GameCube, F-Zero GX vient de révéler un secret que même ses joueurs les plus passionnés n’avaient jamais découvert. Un moddeur japonais a retrouvé huit combinaisons de touches cachées dans le jeu depuis 2003. Elles permettent de débloquer des circuits, des machines et surtout cinq ensembles de pièces dorées presque impossibles à obtenir aujourd’hui. Plus surprenant encore, certains codes nécessitent quatre manettes utilisées simultanément. Et cette découverte concerne aussi les joueurs qui profitent de F-Zero GX sur Nintendo Switch 2.

Huit codes secrets dormaient dans F-Zero GX depuis 2003

La découverte a été rendue publique le 9 octobre 2026 par BTEST4HE, un moddeur japonais spécialisé dans l’exploration du fonctionnement des anciens jeux vidéo.

En analysant F-Zero GX, il est parvenu à identifier huit combinaisons de touches qui n’étaient pas documentées dans les guides classiques du jeu.

Contrairement aux codes utilisés avec des accessoires comme Action Replay, ces commandes seraient directement intégrées au programme original.

Autrement dit, elles ne nécessitent pas de modifier les fichiers du jeu pour fonctionner.

La découverte a rapidement attiré l’attention des communautés Nintendo, notamment après sa présentation en vidéo par le créateur japonais Madao Joestar.

Le média britannique Video Games Chronicle a ensuite détaillé les possibilités offertes par ces codes le 12 octobre.

Parmi les huit commandes identifiées, trois permettent de débloquer directement différents contenus issus de F-Zero AX, tandis que les cinq autres donnent accès à des pièces dorées particulièrement rares.

Cinq véhicules dorés étaient pratiquement impossibles à obtenir

Le contenu le plus impressionnant concerne les Gold Parts, des pièces spéciales utilisées pour construire des véhicules personnalisés.

Dans F-Zero GX, les joueurs peuvent créer leurs propres bolides en associant différents éléments de carrosserie et de propulsion.

Chaque pièce influence certaines caractéristiques, notamment la vitesse, l’accélération, la résistance ou le comportement du véhicule.

Les cinq ensembles dorés découverts ne sont donc pas simplement des peintures alternatives appliquées aux machines classiques.

Il s’agit de pièces particulières qui peuvent être utilisées dans l’éditeur pour construire des véhicules dotés de caractéristiques spécifiques.

À l’origine, leur obtention était liée à des opérations promotionnelles organisées au Japon, autour de l’écosystème F-Zero GX et de sa version arcade F-Zero AX.

Ces événements n’existent plus depuis longtemps.

Pour les collectionneurs et les amateurs de F-Zero, ces pièces faisaient donc partie des contenus les plus difficiles à récupérer légitimement.

Les nouvelles combinaisons permettent désormais d’y accéder directement depuis le jeu, sous réserve de réussir leur saisie.

Le plus étonnant : il faut quatre manettes pour activer certains codes

La manière d’activer les cinq ensembles dorés constitue presque une énigme à elle seule.

Les codes ne fonctionnent pas comme une simple suite de boutons à entrer sur une seule manette.

Ils nécessitent quatre contrôleurs connectés simultanément.

Le joueur doit ensuite saisir une combinaison précise avec les différentes manettes, en respectant une synchronisation particulièrement stricte.

D’après les explications relayées par Nintendo Wire et les premiers essais communautaires, le système impose des entrées coordonnées dans une fenêtre temporelle très réduite.

Pour une personne seule, effectuer toutes les manipulations à la fois peut donc devenir extrêmement compliqué.

Le plus simple est de réunir plusieurs personnes, chacune chargée de contrôler une manette.

Cette particularité explique pourquoi les codes ont pu rester inconnus pendant aussi longtemps.

Il ne suffisait pas d’essayer différentes suites de boutons sur le contrôleur principal : certaines commandes étaient conçues pour recevoir des entrées provenant de quatre ports différents.

Les autres codes débloquent les circuits et machines de F-Zero AX

Les trois premières commandes identifiées sont plus accessibles, puisqu’elles peuvent être saisies depuis une seule manette.

Elles permettent notamment de récupérer :

Les circuits provenant de F-Zero AX , la version arcade du jeu.

, la version arcade du jeu. Les machines issues de F-Zero AX , normalement accessibles sous certaines conditions.

, normalement accessibles sous certaines conditions. Dark Schneider, un véhicule spécial associé au contenu déblocable du jeu.

Ces éléments étaient déjà connus des passionnés de F-Zero GX, mais leur obtention nécessitait traditionnellement de remplir certaines conditions dans le jeu ou d’utiliser les mécanismes de connexion prévus avec la borne d’arcade.

La nouveauté tient donc à la découverte d’une autre manière de les obtenir.

La vidéo publiée par Madao Joestar montre le fonctionnement de plusieurs commandes, et des membres de la communauté F-Zero ont confirmé avoir réussi à débloquer les circuits et les machines AX.

Ces témoignages renforcent la crédibilité de la découverte, même si toutes les combinaisons n’ont pas nécessairement été testées sur chaque configuration possible.

Pourquoi Nintendo et Sega avaient imaginé un système aussi particulier

Pour comprendre ces contenus cachés, il faut revenir au lancement de F-Zero GX en 2003.

À cette époque, Nintendo et Sega avaient collaboré sur un projet permettant de rapprocher les jeux de salon et les machines d’arcade.

F-Zero GX était développé par Amusement Vision, un studio de Sega, tandis que F-Zero AX était proposé sur des bornes d’arcade.

Les deux jeux partageaient plusieurs éléments, et les bornes AX disposaient d’un emplacement pour les cartes mémoire GameCube.

Les joueurs pouvaient ainsi transférer certaines données et débloquer des contenus entre les deux versions.

Cette connexion entre une console Nintendo et une borne Sega était particulièrement originale pour l’époque.

Elle permettait notamment d’accéder à des véhicules et à des circuits supplémentaires.

Mais avec la disparition progressive des bornes F-Zero AX, plusieurs contenus sont devenus difficiles à récupérer.

Les nouveaux codes découverts en 2026 offrent une solution inattendue à un problème qui semblait réservé aux passionnés disposant encore du matériel d’origine.

La découverte fonctionne aussi sur Nintendo Switch 2

L’un des aspects les plus intéressants de cette histoire concerne la conservation du jeu.

F-Zero GX est également disponible dans la bibliothèque GameCube de Nintendo Switch Online + Pack additionnel sur Nintendo Switch 2.

Cette version permet de redécouvrir le jeu sans avoir besoin de posséder une console GameCube d’origine.

Selon les tests rapportés par la communauté, plusieurs codes ont été reconnus sur cette édition.

Le découvreur BTEST4HE a notamment indiqué avoir confirmé certaines commandes utilisant une seule manette dans la version Nintendo Classics.

En revanche, la nécessité de connecter quatre contrôleurs pour les pièces dorées rend leur activation plus contraignante.

Il faut également tenir compte de la gestion des ports de manettes dans l’environnement d’émulation de la Switch 2.

Il serait donc exagéré d’affirmer que les huit codes ont été validés sur toutes les configurations de la console.

Mais le fait qu’une découverte réalisée dans un jeu de 2003 fonctionne encore dans une version moderne illustre l’intérêt de préserver le fonctionnement original des anciens titres.

Les combinaisons sont conçues pour être saisies depuis l’interface de la boutique du jeu.

Pour les codes utilisant une seule manette, les premiers joueurs ayant effectué des essais indiquent qu’il faut ouvrir le F-Zero Shop puis entrer la séquence correspondante.

Une confirmation sonore peut signaler qu’un code a été correctement reconnu.

Pour retrouver les commandes et leur ordre précis, la vidéo de Madao Joestar présentant la découverte constitue une référence particulièrement utile.

Les joueurs souhaitant activer les pièces dorées doivent prévoir quatre manettes, correctement affectées aux différents ports, et respecter la synchronisation indiquée.

Avant d’effectuer des essais sur une sauvegarde importante, il est préférable d’en conserver une copie lorsque la plateforme le permet.

Ces codes ne nécessitent pas de télécharger un programme externe, une sauvegarde inconnue ou une version modifiée du jeu.

Cette différence est importante : les combinaisons retrouvées sont des commandes intégrées au titre, et non un logiciel de triche à installer sur un ordinateur.

Une découverte qui passionne les joueurs plus de deux décennies après la sortie

Sur Reddit, plusieurs membres des communautés F-Zero et Nintendo ont confirmé l’intérêt de cette trouvaille.

Certains ont réussi à débloquer les circuits et les véhicules AX, tandis que d’autres se sont amusés de la difficulté des commandes nécessitant quatre manettes.

La découverte relance également les discussions autour des secrets encore présents dans les anciens jeux.

À l’époque de la GameCube, les développeurs pouvaient cacher des fonctions qui restaient inconnues pendant des années, faute d’outils accessibles pour analyser intégralement le fonctionnement du programme.

Aujourd’hui, les communautés spécialisées disposent de moyens beaucoup plus avancés pour explorer les fichiers, examiner le code et comprendre les mécanismes internes.

Le cas de F-Zero GX est particulièrement remarquable parce que le jeu existe depuis 23 ans et qu’il a été largement étudié par les passionnés.

Malgré cette attention, huit commandes intégrées au jeu étaient restées hors des connaissances du grand public.

Et si d’autres jeux Nintendo cachaient encore des secrets similaires ?

La découverte de BTEST4HE rappelle qu’un jeu ancien n’a pas nécessairement livré tous ses secrets.

Des contenus cachés peuvent parfois attendre des décennies avant d’être identifiés, notamment lorsqu’ils dépendent d’accessoires rares, d’opérations promotionnelles ou de manipulations particulièrement inhabituelles.

Dans F-Zero GX, il aura fallu 23 ans pour retrouver une méthode permettant de débloquer certains des éléments les plus convoités du jeu.

Pour les joueurs qui découvrent aujourd’hui le titre sur Switch 2, c’est une occasion supplémentaire d’explorer un classique de la GameCube.

Et pour ceux qui y jouaient déjà en 2003, cette découverte pose une question amusante : combien d’autres secrets Nintendo attendent encore d’être trouvés ?