Samsung Galaxy Watch : une mise à jour permet enfin d’analyser votre sommeil après seulement trois nuits

Si vous utilisez une montre Samsung pour surveiller votre sommeil, une nouvelle mise à jour va vous simplifier la vie. Jusqu’à présent, Samsung Health demandait de collecter sept nuits de données avant de proposer un programme de coaching personnalisé. Désormais, trois nuits seulement pourront suffire. Cette amélioration annoncée le 14 octobre 2026 s’accompagne de nouveaux graphiques pour comprendre ses habitudes nocturnes, mais aussi d’une intégration avec Strava et de plusieurs nouveautés pour les sportifs.

Samsung Health n’a plus besoin de sept nuits pour analyser votre sommeil

Le changement concerne Sleep Coaching, la fonction de Samsung Health conçue pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs habitudes de sommeil.

Jusqu’à présent, il fallait disposer de sept jours de données enregistrées pendant une période d’un mois pour commencer un programme personnalisé.

Samsung réduit considérablement cette exigence.

Avec la mise à jour d’octobre, trois nuits enregistrées au cours des deux dernières semaines suffiront pour lancer le coaching.

La différence est importante pour les personnes qui viennent d’acheter une Galaxy Watch ou qui ne portent pas systématiquement leur montre pendant la nuit.

Il n’est plus nécessaire d’attendre une semaine complète de suivi pour accéder aux premières recommandations.

Cette nouveauté a été détaillée le 14 octobre par le média international SamMobile, à partir des évolutions annoncées pour Samsung Health.

Samsung attribue un animal à votre profil de sommeil

Le fonctionnement du coaching ne se limite pas à mesurer le nombre d’heures passées au lit.

Après avoir collecté les données nécessaires, Samsung Health demande à l’utilisateur de répondre à un questionnaire consacré à ses habitudes.

Les questions portent notamment sur la régularité des horaires, les réveils nocturnes, la consommation de caféine ou d’alcool et la perception personnelle de la qualité du sommeil.

L’application combine ensuite ces réponses avec les données enregistrées pour attribuer un Sleep Animal, un animal symbolique correspondant au profil de sommeil de l’utilisateur.

Ce système permet de présenter les résultats de manière plus accessible, sans imposer de longues explications techniques.

Samsung Health propose ensuite un programme personnalisé de quatre à huit semaines, construit autour des habitudes et des objectifs de la personne.

Le programme peut évoluer au fil du temps lorsque de nouvelles nuits sont enregistrées.

Un nouveau graphique permet de repérer ce qui perturbe vos nuits

La mise à jour introduit également un nouvel affichage baptisé Sleep Balance.

Il prend la forme d’un graphique à cinq branches, conçu pour regrouper plusieurs indicateurs importants dans une seule représentation.

Le graphique s’appuie sur cinq éléments :

La durée du sommeil , pour suivre le temps passé à dormir.

, pour suivre le temps passé à dormir. La régularité , afin d’observer les variations d’horaires.

, afin d’observer les variations d’horaires. Le temps éveillé pendant la nuit , qui peut révéler des interruptions.

, qui peut révéler des interruptions. La satisfaction ressentie , renseignée par l’utilisateur.

, renseignée par l’utilisateur. L’Energy Score, l’indicateur de Samsung qui synthétise différentes données liées à l’énergie et à la récupération.

L’intérêt est de ne plus considérer uniquement le nombre d’heures dormies.

Deux personnes peuvent passer huit heures au lit et obtenir des résultats différents en fonction de la régularité de leur sommeil ou de leurs réveils nocturnes.

Un graphique regroupant plusieurs indicateurs peut aider à identifier les habitudes à améliorer en priorité.

Il faut toutefois rappeler qu’une montre connectée ne remplace pas un examen médical du sommeil.

Les mesures restent des estimations issues de capteurs et d’algorithmes, et elles ne permettent pas à elles seules de diagnostiquer un trouble.

Pourquoi cette nouveauté peut intéresser les propriétaires de Galaxy Watch

Samsung met depuis plusieurs générations l’accent sur le suivi du sommeil avec ses montres Galaxy Watch.

Leur intérêt repose notamment sur la possibilité d’enregistrer automatiquement des informations pendant la nuit sans devoir saisir manuellement chaque heure de coucher ou de réveil.

Mais pour les nouveaux utilisateurs, l’attente avant de débloquer les recommandations pouvait représenter une limite.

Avec seulement trois nuits nécessaires, le programme devient plus rapidement accessible.

Cette évolution peut également être utile aux personnes qui retirent leur montre certains soirs pour la recharger.

Elles disposent désormais d’une période de deux semaines pour réunir les trois nuits nécessaires.

En revanche, la réduction du nombre de nuits initialement exigées ne signifie pas que trois nuits suffisent pour décrire parfaitement les habitudes d’une personne.

Samsung prévoit justement que le programme continue à s’adapter avec les données enregistrées par la suite.

Strava arrive directement dans Samsung Health pour les itinéraires sportifs

La mise à jour ne concerne pas uniquement le sommeil.

Samsung annonce également une nouveauté pour les utilisateurs de Strava, la plateforme particulièrement populaire auprès des coureurs et des cyclistes.

Grâce à une nouvelle intégration, il devient possible d’importer des itinéraires Strava dans Samsung Health.

La fonction concerne notamment les parcours de :

Course à pied.

Trail.

Cyclisme.

Les sportifs pourront ainsi retrouver certains de leurs itinéraires favoris sans devoir les recréer manuellement dans l’écosystème Samsung.

C’est une amélioration intéressante pour les utilisateurs qui enregistrent leurs activités avec une Galaxy Watch tout en utilisant Strava pour préparer ou conserver leurs parcours.

Les conditions d’accès aux itinéraires peuvent toutefois dépendre des fonctionnalités proposées par Strava et des comptes utilisés.

Running Coach passe à douze niveaux d’entraînement

Samsung améliore également Running Coach, son outil d’accompagnement pour la course à pied.

Le programme proposait auparavant dix niveaux d’entraînement.

La nouvelle version en prévoit désormais douze, afin de mieux différencier les objectifs et la progression des coureurs.

Cette évolution doit permettre d’adapter plus finement les programmes aux capacités de chacun.

Une personne qui commence à courir régulièrement n’a pas les mêmes besoins qu’un sportif préparant une épreuve de longue distance.

Samsung introduit par ailleurs des modèles de présentation permettant de partager plus facilement ses données d’entraînement sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs pourront ainsi publier certains résultats sous une forme plus lisible et visuelle.

Samsung précise que ces améliorations seront distribuées par l’intermédiaire des mises à jour de l’application pendant le mois d’octobre.

Le déploiement peut donc varier selon les smartphones, les montres et les régions.

Pour vérifier si une nouvelle version est disponible :

Ouvrez le Galaxy Store sur votre téléphone Samsung. Accédez aux mises à jour des applications. Recherchez Samsung Health. Installez la mise à jour lorsqu’elle est proposée. Ouvrez Samsung Health et consultez les rubriques consacrées au sommeil ou à la course à pied.

Samsung Health peut également recevoir certaines mises à jour depuis le Google Play Store, selon l’appareil et la distribution de l’application.

Si les nouveautés n’apparaissent pas immédiatement, cela ne signifie pas nécessairement que votre smartphone ou votre montre est incompatible.

Certaines fonctions peuvent être activées progressivement.

Quelles Galaxy Watch pourront en profiter en France ?

Samsung n’a pas communiqué, dans cette annonce, de liste exhaustive de modèles français bénéficiant de chaque nouveauté.

Les fonctions disponibles peuvent dépendre de la génération de Galaxy Watch, des capteurs présents, de la version du logiciel et des conditions propres à certains programmes d’entraînement.

Il serait donc prématuré d’affirmer que toutes les Galaxy Watch commercialisées en France recevront exactement les mêmes options.

En particulier, les fonctions avancées de coaching sportif et les nouveaux graphiques peuvent nécessiter une configuration compatible.

La bonne approche consiste à vérifier la mise à jour de Samsung Health et les fonctionnalités effectivement proposées sur son appareil.

Samsung veut rendre ses données de santé plus utiles au quotidien

Les montres connectées enregistrent aujourd’hui une quantité importante d’informations sur le sommeil, les mouvements et l’activité physique.

Mais leur intérêt dépend surtout de la capacité des applications à transformer ces données en recommandations compréhensibles.

En réduisant de sept à trois nuits le délai nécessaire pour commencer Sleep Coaching, Samsung supprime une partie de la friction rencontrée par les nouveaux utilisateurs.

Le graphique Sleep Balance apporte une lecture plus complète des habitudes nocturnes, tandis que l’intégration de Strava et les améliorations de Running Coach renforcent l’intérêt de Samsung Health pour les sportifs.

Ces nouveautés doivent arriver progressivement pendant le mois d’octobre 2026.

Pour les possesseurs d’une Galaxy Watch compatible, la différence la plus visible pourrait donc être simple : commencer à recevoir des conseils personnalisés après seulement trois nuits, sans attendre une semaine complète de suivi.