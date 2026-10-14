Intel dévoile une carte graphique avec jusqu’à 480 Go de mémoire, mais elle n’est pas faite pour jouer

Une carte graphique avec jusqu’à 480 Go de mémoire et suffisamment de puissance pour faire fonctionner de gigantesques modèles d’intelligence artificielle. Intel vient de dévoiler les caractéristiques de sa nouvelle gamme GPU D-Series, connue auparavant sous le nom de Crescent Island. Les chiffres impressionnent, surtout face aux cartes graphiques classiques. Mais attention : ce monstre technologique n’est pas destiné aux joueurs PC, et les 480 Go annoncés ne correspondent pas à la configuration de référence.

Intel prépare un GPU avec une quantité de mémoire impressionnante

C’est lors de l’Open Compute Project Global Summit 2026 qu’Intel a dévoilé les nouvelles caractéristiques de ses accélérateurs GPU D-Series.

Dans son communiqué officiel publié le 12 octobre 2026, le fabricant confirme que cette architecture peut accueillir jusqu’à 480 Go de mémoire LPDDR5X dans des configurations développées par ses partenaires.

Pour donner un ordre d’idée, une carte graphique destinée au gaming dispose généralement de quelques dizaines de gigaoctets de mémoire vidéo. Les capacités annoncées par Intel appartiennent donc à une catégorie totalement différente.

Il faut néanmoins apporter une précision essentielle. La carte de référence commercialisée sous la marque Intel est équipée de 160 Go de mémoire LPDDR5X. La capacité maximale de 480 Go concerne les modèles personnalisés que les fabricants partenaires pourront concevoir.

Cette distinction évite de confondre la configuration standard et les possibilités offertes par l’architecture.

Pourquoi une IA aurait-elle besoin de 480 Go de mémoire ?

Lorsqu’un utilisateur demande une réponse à un assistant comme ChatGPT ou à un modèle d’intelligence artificielle exécuté localement, le système doit traiter de nombreuses opérations mathématiques.

Pour effectuer ces calculs rapidement, une partie importante du modèle doit être conservée dans une mémoire accessible au processeur graphique.

Or, certains modèles particulièrement volumineux peuvent contenir des dizaines, voire des centaines de milliards de paramètres.

Plus leur taille augmente, plus les besoins en mémoire deviennent importants, même si différentes techniques permettent de réduire leur consommation.

Intel affirme que son nouvel accélérateur peut prendre en charge des modèles atteignant 300 milliards de paramètres sur une seule carte, selon les conditions d’utilisation et de représentation des données.

Dans une infrastructure associant huit GPU, le constructeur évoque également la possibilité d’exécuter des modèles dépassant le millier de milliards de paramètres.

Ces capacités intéressent particulièrement les entreprises qui utilisent l’IA pour analyser des documents, générer du contenu, automatiser des opérations ou faire fonctionner plusieurs assistants simultanément.

Un serveur disposant d’une grande capacité mémoire peut notamment réduire la nécessité de répartir certaines charges de travail entre un nombre élevé de machines.

1,3 pétaFLOPS et 350 watts : les chiffres du nouvel accélérateur Intel

La mémoire ne représente qu’une partie des caractéristiques techniques dévoilées.

Intel annonce une architecture reposant sur ses nouveaux composants Xe3P, accompagnés de plusieurs optimisations destinées à l’inférence.

Il s’agit de la phase pendant laquelle un modèle d’intelligence artificielle déjà entraîné produit des réponses à partir des demandes des utilisateurs.

Voici les principales spécifications communiquées par le fabricant :

Caractéristique Intel GPU D-Series Architecture Intel Xe3P Mémoire de référence Intel 160 Go LPDDR5X Mémoire maximale des configurations partenaires 480 Go LPDDR5X Bande passante mémoire annoncée 1,5 To/s Puissance de calcul maximale annoncée 1,3 pétaFLOPS FP8 Enveloppe de puissance 350 W Format Carte PCIe pour serveur Utilisation principale Inférence et services d’intelligence artificielle

La puissance de calcul annoncée correspond à des opérations utilisant le format numérique FP8, particulièrement adapté à certains traitements d’intelligence artificielle.

Ces 1,3 pétaFLOPS ne peuvent donc pas être comparés directement aux performances graphiques d’une GeForce ou d’une Radeon dans les jeux vidéo.

Les résultats dépendent aussi du modèle exécuté, des optimisations logicielles, de la mémoire disponible et de la manière dont les requêtes sont réparties.

Une carte conçue pour les serveurs, pas pour faire tourner GTA 6

Le terme « GPU » peut prêter à confusion. Il désigne un processeur graphique, mais tous les GPU ne sont pas conçus pour afficher des jeux vidéo.

Les cartes destinées au gaming consacrent une grande partie de leurs ressources à la production d’images, au rendu 3D et aux calculs graphiques.

À l’inverse, les GPU D-Series d’Intel sont optimisés pour le traitement de données et l’exécution de modèles d’intelligence artificielle.

Leurs caractéristiques répondent aux besoins des centres de données : mémoire élevée, consommation maîtrisée, fonctionnement continu et possibilité de multiplier les cartes dans une même infrastructure.

Intel a d’ailleurs retenu un format PCIe compatible avec les serveurs professionnels et un refroidissement par air.

Ce choix doit faciliter l’installation dans des équipements existants, sans imposer systématiquement des infrastructures de refroidissement liquide.

Il ne faut donc pas considérer cette nouvelle gamme comme une concurrente directe des cartes graphiques GeForce RTX utilisées pour jouer sur Windows.

Intel veut surtout concurrencer Nvidia sur un marché extrêmement lucratif

Derrière cette annonce se cache un enjeu industriel considérable.

Les entreprises technologiques ont besoin de capacités de calcul toujours plus importantes pour faire fonctionner leurs services d’intelligence artificielle.

Nvidia occupe une position dominante sur une grande partie de ce marché, notamment grâce à ses accélérateurs spécialisés et à son environnement logiciel CUDA.

Intel cherche à proposer une alternative adaptée aux charges de travail nécessitant beaucoup de mémoire et une consommation énergétique maîtrisée.

Le constructeur met particulièrement en avant les besoins liés aux agents IA capables d’exécuter plusieurs tâches successives, d’utiliser des outils et de traiter de longs contextes.

Dans ce type d’environnement, la performance ne dépend pas uniquement de la vitesse maximale d’une puce.

La quantité de mémoire, la circulation des données entre les composants et la capacité à répondre simultanément à de nombreux utilisateurs deviennent également déterminantes.

Avec GPU D-Series, Intel souhaite précisément améliorer le coût de fonctionnement de ces infrastructures.

Mais une fiche technique ambitieuse ne suffit pas à garantir un succès commercial. Le fabricant devra convaincre les entreprises que ses cartes offrent un bon niveau de fiabilité, des logiciels compatibles et un rapport performances-prix compétitif.

Pourquoi cette nouveauté pourrait aussi changer l’IA utilisée au quotidien

La plupart des utilisateurs ne verront probablement jamais une carte Intel GPU D-Series.

Ces composants sont destinés à fonctionner dans des serveurs hébergés par des entreprises, des fournisseurs cloud et des centres de données.

Pourtant, leur évolution pourrait avoir des conséquences concrètes sur les services d’intelligence artificielle accessibles depuis un smartphone ou un ordinateur.

Lorsqu’un fournisseur parvient à exécuter davantage de requêtes avec une infrastructure plus efficace, il peut théoriquement réduire une partie de ses coûts d’exploitation.

Cela pourrait favoriser le développement de plusieurs usages :

Des assistants IA capables de traiter des documents plus volumineux sans découper systématiquement les informations.

sans découper systématiquement les informations. Des services accessibles simultanément à davantage d’utilisateurs.

Des outils professionnels reposant sur des modèles plus complexes.

Des agents automatisant plusieurs opérations au sein d’une entreprise.

Des solutions d’intelligence artificielle hébergées sur des infrastructures privées.

Il ne s’agit toutefois pas de nouvelles fonctionnalités directement annoncées pour ChatGPT, Gemini ou d’autres assistants grand public.

Ces applications dépendront des choix techniques et commerciaux des fournisseurs qui utiliseront éventuellement les nouvelles cartes Intel.

Quand les premières cartes Intel GPU D-Series seront-elles disponibles ?

Intel indique que les premiers échantillons sont déjà en cours d’évaluation chez certains clients et partenaires.

Cette phase permet aux entreprises de tester les performances, la compatibilité logicielle et l’intégration des accélérateurs dans leurs infrastructures.

En revanche, le fabricant n’a pas communiqué de date générale de commercialisation ni de prix public.

Le lancement commercial pourrait également varier entre la carte de référence de 160 Go et les configurations partenaires proposant des capacités mémoire plus importantes.

Il serait donc prématuré d’affirmer que des serveurs équipés de modèles à 480 Go sont déjà disponibles à l’achat.

Avec ces caractéristiques, Intel confirme néanmoins sa volonté de revenir dans la compétition des accélérateurs pour l’intelligence artificielle.

Et si les performances annoncées se vérifient dans des conditions réelles, la capacité mémoire pourrait devenir l’un de ses arguments les plus importants face aux solutions concurrentes.