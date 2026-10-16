iOS 27 : comment partager un album photo avec des proches sur Android ou Windows

Vous pouvez créer un album sous iOS 27 et laisser vos proches y ajouter leurs photos depuis Android ou Windows, dans leur navigateur. L’invitation ne leur donne pas accès à toute votre photothèque : vous choisissez l’album et les droits de chaque participant. Voici comment le créer, autoriser les contributions et conserver les images que vous souhaitez garder.

Créer l’album sur l’iPhone

Pour un album partagé classique, commencez par vérifier les réglages iCloud : dans Réglages, touchez votre nom, puis iCloud et Photos. Apple demande d’activer Photos iCloud sous iOS 27 et de vérifier l’option Albums partagés. Une exception existe pour les albums temporaires, qui ne nécessitent pas Photos iCloud.

Ouvrez Photos, puis Collections. Rejoignez la rubrique Albums partagés et touchez le bouton d’ajout. Donnez un nom à l’album et sélectionnez les premières images. Ouvrez Options de partage pour choisir les invités, les conditions d’approbation ou le partage par lien. Validez avec Terminé.

Pour un anniversaire, un séjour ou un événement familial, créez un album consacré à cette occasion. Vous pourrez ensuite inviter les autres participants sans leur ouvrir l’ensemble de votre photothèque personnelle.

Vos proches participent depuis le Web

Le destinataire ouvre l’invitation ou le lien sur son appareil. Apple documente la participation sur le Web pour les personnes qui n’utilisent pas ses appareils. Une personne sans compte Apple peut confirmer son adresse e-mail pour consulter, commenter et ajouter des images, selon les permissions accordées.

L’album devient un espace commun auquel chacun peut contribuer selon ses permissions, au lieu d’un simple envoi ponctuel de fichiers. Il reste accessible après la rencontre, au lieu de limiter l’échange aux téléphones présents à proximité au même moment. Le service dépend d’une connexion Internet.

Choisissez les droits de chaque participant

Dans Photos, ouvrez l’album, touchez Gérer l’album partagé, puis le nom d’un participant. Trois permissions permettent d’adapter la collaboration :

Peut consulter et commenter : la personne voit les contenus et peut réagir, sans ajouter de photo.

: la personne voit les contenus et peut réagir, sans ajouter de photo. Peut ajouter des photos : elle contribue à l’album et peut supprimer les photos qu’elle a ajoutées.

: elle contribue à l’album et peut supprimer les photos qu’elle a ajoutées. Peut gérer l’album et les photos : elle dispose aussi de pouvoirs sur les accès, les participants et les images. Réservez ce rôle à une personne qui doit réellement organiser l’album.

Si un proche peut ouvrir l’album mais pas envoyer ses clichés, vérifiez cette permission avant de chercher une panne de son téléphone. Le système d’exploitation utilisé ne suffit pas à expliquer le blocage.

Un ancien album peut demander une mise à niveau

Apple distingue les albums de la génération iOS 27 de ceux créés avec ses anciens systèmes. Le nouveau fonctionnement apporte notamment le partage en pleine résolution et de nouvelles options de collaboration. Si vous réutilisez un album ancien, vérifiez son état et la proposition de mise à niveau au lieu de supposer que toutes les nouveautés s’y appliquent déjà.

Pour replacer ces changements dans le système, notre dossier iOS 27 rassemble les informations générales de compatibilité. Les réglages d’un album se gèrent ensuite directement dans Photos.

Enregistrer une photo reste une action séparée

Une image visible dans un album partagé n’est pas automatiquement enregistrée dans la photothèque de chaque participant. Sur un appareil Apple, il faut l’y ajouter pour la conserver. Les commentaires et réactions associés ne suivent pas cette copie.

Avant de supprimer un album commun, prévenez donc les participants qui souhaitent garder certains souvenirs. Et lorsque vous partagez un lien, choisissez ses destinataires avec le même soin que pour les photos elles-mêmes : la simplicité de l’invitation ne dispense pas de contrôler les personnes autorisées à participer.

Sources : Apple — albums partagés sur iPhone ; Apple — permissions des albums partagés ; Apple — enregistrer les photos d’un album partagé ; Apple — mise à niveau des albums partagés ; Apple — albums partagés sur iCloud.com.