Pour copier rapidement les photos et vidéos d’un iPhone 18 Pro, cherchez le débit indiqué sur le câble USB-C : 10 Gbit/s ou davantage. Les mentions 60 W, 100 W ou 240 W décrivent l’alimentation électrique, pas la vitesse de vos fichiers. Le câble n’est qu’un maillon : le port de l’ordinateur, un éventuel hub et le stockage de destination peuvent aussi limiter le transfert.

Sur l’emballage, cherchez le débit avant la puissance

Deux câbles USB-C peuvent avoir les mêmes connecteurs et des capacités très différentes. Un modèle pratique pour recharger le téléphone peut assurer des transferts de données sans exploiter le débit maximal de l’iPhone.

Apple documente l’USB 3 à 10 Gbit/s sur les iPhone 18 Pro et Pro Max avec un câble USB 3 adapté, vendu séparément. Un câble fourni avec le téléphone peut servir à la connexion et au transfert, mais sa présence dans la boîte ne vaut pas une certification de débit maximal.

Pour un achat destiné aux vidéos, demandez donc une indication explicite de vitesse. Les mentions commerciales « charge rapide » ou « compatible iPhone » ne répondent pas à cette question. Le même raisonnement aide à comprendre les différents usages de l’USB-C.

Un bon câble ne rend pas tous les ports plus rapides

La liaison relie plusieurs éléments : le téléphone, le câble, éventuellement un adaptateur ou un hub, puis l’ordinateur. Une limitation à l’un de ces endroits peut réduire le débit de l’ensemble. Pour vérifier votre configuration, commencez par une connexion directe à un port dont la vitesse est documentée.

À vérifier Pourquoi cela compte Débit du câble Il doit correspondre à l’objectif de transfert, indépendamment des watts annoncés Port de l’ordinateur La forme USB-C ne suffit pas à connaître sa vitesse Hub ou adaptateur Il ajoute une autre capacité à contrôler dans la chaîne Support de destination Les fichiers doivent aussi pouvoir y être écrits suffisamment vite

Un câble annoncé à un débit supérieur à 10 Gbit/s ne relève pas le plafond de 10 Gbit/s de l’iPhone. Son achat peut se justifier pour d’autres appareils, mais n’oblige pas l’iPhone à dépasser les caractéristiques annoncées.

Avant la copie, déverrouillez l’iPhone et autorisez la connexion

Branchez l’iPhone, déverrouillez-le et répondez à la demande de confiance si elle apparaît. L’importation se poursuit ensuite dans le logiciel adapté à votre ordinateur : Photos sur Mac, ou la procédure Photos et Appareils Apple documentée pour Windows.

Si une photothèque utilise l’optimisation du stockage iCloud, certains originaux peuvent ne plus être entièrement présents sur le téléphone. Sur Windows, Apple demande de télécharger les originaux en pleine résolution sur l’iPhone avant leur importation vers le PC. Cette étape relève de la disponibilité des fichiers, pas de la qualité du câble.

Les Gbit/s ne donnent pas un temps de copie garanti

Le débit annoncé est un plafond de liaison exprimé en bits, tandis que la taille des fichiers est généralement exprimée en octets. À cela s’ajoutent le fonctionnement du logiciel, le nombre de fichiers et la vitesse du stockage. Diviser simplement la taille d’un dossier par le chiffre imprimé sur le câble donnerait une estimation trop optimiste.

Pour juger une amélioration, comparez le même ensemble de fichiers et la même destination. Commencez par changer un seul élément, par exemple le câble ou le port. Vous identifierez ainsi ce qui limitait réellement votre transfert, au lieu de remplacer plusieurs accessoires sans savoir lequel faisait la différence.

Sources : Apple — connecter un iPhone en USB-C ; Apple France — caractéristiques iPhone 18 Pro ; Apple — importer les photos vers Mac ou PC.