iOS 27 : à quoi sert la demande d’autorisation pour consulter un nouveau site web ?

Sous iOS 27, un enfant peut vous demander l’autorisation d’ouvrir un nouveau site dans Safari. Vous examinez sa demande dans Messages, puis approuvez ou refusez l’accès. Cette fonction apparaît sous les noms Demande de consultation ou « Demander l’accès » dans les documents Apple ; elle complète les horaires et les limites de temps sans les remplacer.

Une autorisation de site n’est pas une autorisation d’achat

Apple sépare deux demandes. Demander l’autorisation d’achat concerne les achats et téléchargements éligibles. La demande d’accès à un site concerne la navigation web prise en charge. Autoriser le téléchargement d’un navigateur ou d’une application ne revient donc pas à définir toute la liste des sites autorisés dans Safari.

Les limites de temps remplissent encore un autre rôle. Un enfant peut disposer de temps pour utiliser son appareil et rencontrer malgré tout une demande d’autorisation pour un site nouveau. À l’inverse, un site approuvé ne supprime pas les horaires définis pour l’utilisation du téléphone.

Ce découpage évite de traiter tous les blocages comme un seul problème. Notre article sur le contrôle parental d’iOS 27 présente les autres possibilités ; ici, le réglage suivi est celui des sites web.

Retrouver les sites autorisés et bloqués

Depuis l’app Réglages de l’iPhone du parent, ouvrez Famille, sélectionnez le nom de l’enfant, puis Apps et sites web. Le guide Apple documente à cet endroit la gestion des applications et des sites autorisés ou bloqués, avec une possibilité d’ajout manuel.

Les réglages de restrictions permettent aussi de choisir le filtrage de la navigation. Une liste de sites approuvés, une limitation des sites pour adultes détectés et une navigation sans restriction correspondent à des choix différents. Vérifiez le mode configuré avant de modifier une adresse particulière.

Pour mettre en place « Demander l’accès », Apple renvoie aux réglages familiaux de l’enfant et à la rubrique Apps et sites web. Les paramètres par défaut liés à l’âge varient selon les pays et les régions : l’âge cité dans une documentation étrangère ne doit pas être appliqué automatiquement à un compte français.

Approuver la demande dans Messages

Lorsqu’une demande arrive, ouvrez-la dans Messages et examinez le site concerné avant de choisir Approuver ou Refuser. Vous pouvez ainsi décider depuis votre propre appareil, sans confier votre compte Apple à l’enfant.

Un site approuvé rejoint la liste des sites autorisés. Prenez donc l’habitude de revoir cette liste lorsqu’un besoin disparaît : une autorisation accordée pour un devoir ou une activité doit correspondre à ce que vous souhaitez encore permettre.

Avant d’approuver, demandez à votre enfant ce qu’il compte faire sur le site. Une adresse recommandée par un camarade, un lien publicitaire et le site demandé par un enseignant ne se vérifient pas de la même façon.

Les nouveaux contrôles demandent une famille d’appareils à jour

Apple précise que l’ensemble des fonctions décrites dans son nouveau guide de contrôle parental demande les systèmes de génération 27 ou ultérieurs. Pour une configuration dans le partage familial, le constructeur demande aussi la mise à jour des appareils du groupe vers cette génération.

Si les nouveaux réglages manquent ou se comportent différemment entre deux appareils, commencez par vérifier les versions et la configuration familiale. Le guide décrit avant tout le fonctionnement dans Safari ; il ne permet pas de promettre un contrôle identique de chaque navigation intégrée à toutes les applications.

Enfin, l’approbation d’un site est une décision d’accès. Elle ne garantit ni l’exactitude de ce qui y est publié ni l’absence de nouveaux contenus. La liste des autorisations reste à ajuster avec les usages de l’enfant.

Sources : Apple — autoriser les applications et sites web ; Apple — répondre aux demandes des enfants ; Apple — réglages de sécurité des sites web ; Apple France — iOS 27.