Google Wallet pourrait ajouter vos billets automatiquement : deux fonctions découvertes dans le code

Un billet ajouté sans le scanner, puis une rubrique « Agents » dans le portefeuille : deux pistes se dessinent dans le code de Google Wallet. AssembleDebug et Android Authority ont repéré ces éléments dans une version récente de l’application. Ils ne fonctionnent pas encore, et leur présence ne confirme ni un lancement en France ni des achats réalisés par une IA.

Un bouton d’ajout automatique repéré parmi les réglages

Dans une enquête publiée le 16 octobre, AssembleDebug et Adamya Sharma, pour Android Authority, expliquent avoir examiné Google Wallet version 26.41.996630916. Ils y ont repéré le réglage « Auto add from partners », placé dans la catégorie consacrée aux titres et cartes.

Son lien d’aide renvoie vers une page Google qui n’est pas encore publiée. Le fonctionnement précis, les partenaires admissibles et les éventuelles conditions d’accord restent donc inconnus. Dans l’interprétation des chercheurs, les partenaires seraient des entreprises ou organismes utilisant Wallet. Rien dans cette découverte n’annonce un partage automatique avec un proche.

Recevoir un billet ne signifie pas autoriser un paiement

L’intérêt potentiel serait de retrouver directement dans Wallet un titre émis par un service compatible, sans devoir systématiquement scanner un document ou utiliser un lien reçu par courriel. Un billet de transport ou une carte de fidélité constitue cependant un contenu enregistré dans le portefeuille ; ce n’est pas la même opération qu’un paiement.

Google propose déjà plusieurs voies d’ajout, dont certains imports depuis Gmail et des titres liés à un élément déjà enregistré. La documentation sur les titres liés décrit, par exemple, l’envoi d’un titre supplémentaire à un utilisateur qui possède déjà celui du même émetteur. Ce mécanisme existant ne suffit pas à expliquer le nouveau bouton : son périmètre doit encore être confirmé.

Cette piste est également distincte de la numérisation de tickets dans Wallet. Scanner un document que l’on choisit et recevoir automatiquement un titre depuis un service correspondent à deux actions différentes. Pour l’utilisateur, la question centrale sera de savoir qui peut ajouter quoi, avec quelle information et quel contrôle.

La rubrique Agents ne révèle pas encore ses fonctions

Les mêmes chercheurs ont trouvé une entrée « Agents » dans le sélecteur de compte. Le lien associé contient des références à un centre d’agents et à des tâches, mais la destination renvoie actuellement une erreur. Android Authority n’a pas pu établir les fonctions que Google prévoit derrière cette entrée.

Il serait donc prématuré d’annoncer que Wallet peut acheter un produit ou effectuer un paiement de façon autonome. La présence d’un bouton, d’un nom ou d’une adresse dans une application ne démontre pas toute la chaîne nécessaire : autorisation, choix de l’achat, validation et exécution. Les chercheurs ne rapportent pas de preuve confirmant de tels paiements dans cette découverte.

Aucun lancement ni calendrier français annoncé

Une analyse d’application peut révéler un développement avant sa présentation officielle, y compris un essai qui sera remanié ou abandonné. Les deux éléments observés ici ne constituent donc ni un calendrier de déploiement, ni une confirmation de disponibilité en France. Installer une autre copie de l’application ne garantit pas leur activation.

Pour juger cette piste lorsqu’elle sera précisée, trois réponses seront décisives : quels services peuvent envoyer un titre, quel accord est demandé et comment retirer cette autorisation. Les liens encore inaccessibles ne permettent pas de répondre aujourd’hui.