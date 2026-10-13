Google Wallet : votre smartphone Android peut désormais scanner vos tickets de caisse, et ce n’est pas la seule nouveauté

Google vient d’annoncer une nouvelle fonction particulièrement pratique pour les utilisateurs de smartphones Android. Avec la mise à jour des services Google Play du 12 octobre 2026, Google Wallet peut désormais ajouter des reçus en les scannant. L’application améliore également les notifications de paiement et introduit une messagerie intégrée. Ces nouveautés concernent potentiellement des millions d’utilisateurs de Samsung Galaxy, Xiaomi, Redmi, POCO et Google Pixel, sans nécessiter une mise à jour majeure d’Android.

Google Wallet peut désormais scanner vos tickets de caisse

C’est la nouveauté la plus intéressante de cette mise à jour. Google Wallet prend désormais en charge l’ajout de reçus par numérisation, une fonction annoncée dans les notes officielles des services Google Play publiées le 12 octobre.

L’objectif est de faciliter la conservation de certains justificatifs d’achat directement sur son smartphone, sans devoir garder systématiquement un ticket papier.

Cette évolution pourrait notamment intéresser les utilisateurs qui souhaitent retrouver plus facilement leurs justificatifs après un achat.

Google ne précise toutefois pas encore tous les formats de reçus compatibles, ni les possibilités exactes de consultation et de gestion offertes par cette nouveauté.

Il ne faut donc pas considérer un reçu enregistré dans Wallet comme un remplacement systématique du justificatif original, notamment lorsqu’un commerçant exige un document particulier pour un retour ou une garantie.

Les notifications de paiement deviennent plus faciles à comprendre

Autre amélioration annoncée : Google Wallet affiche des noms de commerçants plus précis dans ses notifications de transaction.

Cette modification vise à rendre les informations de paiement plus compréhensibles après un achat.

Il arrive en effet que le nom affiché sur une transaction ne corresponde pas exactement à celui de la boutique dans laquelle le paiement a été effectué.

Avec cette évolution, Google cherche à améliorer l’identification des commerçants directement depuis les notifications de Wallet.

La modification ne signifie pas que tous les intitulés bancaires seront automatiquement corrigés. Le résultat dépend aussi des informations transmises lors des transactions.

Cette annonce intervient alors que certains utilisateurs de Pixel ont récemment signalé des difficultés avec le paiement sans contact. Menow avait notamment détaillé les problèmes de Google Wallet rencontrés sur plusieurs Pixel.

La nouvelle mise à jour ne constitue cependant pas un correctif officiellement annoncé pour ces incidents NFC.

Un centre de messages fait son apparition dans Google Wallet

Google annonce également un nouveau centre de messages directement intégré à l’application Wallet.

Cette fonctionnalité doit permettre de retrouver plus facilement certaines communications liées au portefeuille numérique, sans dépendre uniquement des notifications Android.

La firme ne détaille pas encore précisément les différentes catégories de messages qui seront proposées.

Le déploiement pourrait donc s’accompagner de fonctionnalités supplémentaires selon les pays et les versions de l’application.

Le Play Store utilise davantage l’IA pour analyser les avis des utilisateurs

Les nouveautés d’octobre ne se limitent pas aux paiements.

Avec Google Play Store 53.6, Google améliore également la fonction Demander à Play, qui utilise l’intelligence artificielle pour répondre aux questions concernant les applications.

Cette fonction peut désormais proposer des réponses synthétiques accompagnées de citations directes provenant de véritables avis d’utilisateurs.

L’intérêt est de permettre à l’utilisateur de comprendre plus rapidement les qualités et les défauts d’une application, sans parcourir des centaines de commentaires.

Google ajoute également des résumés générés par IA dans certaines publications communautaires, avec la possibilité de consulter les messages originaux.

Ces changements poursuivent l’évolution du Play Store, déjà abordée dans notre article sur les nouvelles fonctionnalités des mises à jour Google Play sur les Galaxy.

Les fonctionnalités annoncées sont associées aux services Google Play 26.40 et au Play Store 53.6.

Elles ne nécessitent donc pas obligatoirement d’installer Android 17, One UI 9 ou HyperOS 4.

Pour vérifier les mises à jour disponibles sur votre smartphone :

Ouvrez Paramètres .

. Accédez à À propos du téléphone ou Informations sur le logiciel , selon le fabricant.

ou , selon le fabricant. Recherchez Mise à jour du système Google Play .

. Installez les mises à jour proposées et redémarrez si nécessaire.

Ouvrez ensuite le Google Play Store pour vérifier les mises à jour de vos applications.

Sur certains smartphones, les services Google Play sont actualisés automatiquement en arrière-plan.

Attention : une fonctionnalité présente dans les notes de version n’est pas forcément disponible immédiatement pour tous les utilisateurs. Google précise que certaines nouveautés sont expérimentales ou déployées progressivement.

Google Wallet : ces nouveautés sont-elles déjà disponibles en France ?

Les notes officielles des services Google confirment les nouvelles fonctions annoncées le 12 octobre 2026.

En revanche, Google n’a pas encore publié de liste détaillée des pays dans lesquels la numérisation des reçus et le nouveau centre de messages sont activés.

Les utilisateurs français devront donc vérifier leur disponibilité directement dans Google Wallet au fil du déploiement.

Entre les reçus numérisés, les notifications de paiement améliorées et les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle du Play Store, Google apporte plusieurs changements pratiques à Android sans attendre une nouvelle version du système. Reste maintenant à voir quand toutes ces fonctionnalités seront accessibles sur les smartphones utilisés en France.