Galaxy S27 Ultra : Qualcomm dément la rumeur de surchauffe de sa prochaine puce

Qualcomm conteste les informations selon lesquelles sa prochaine puce haut de gamme poserait des problèmes de température dans les prototypes du Galaxy S27 Ultra. Le fabricant a qualifié ces informations d’inexactes dans une réponse transmise à 9to5Google. Cette réaction change la lecture d’une rumeur qui présentait déjà l’Exynos 2700 comme une solution de remplacement.

Qualcomm répond au reportage qui évoquait un changement de processeur

À l’origine de l’affaire, un reportage du Seoul Economic Daily décrit des difficultés rencontrées pendant des essais du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. D’après ses sources industrielles, Samsung aurait demandé à Qualcomm de corriger le comportement thermique de la puce et examinerait une alternative conçue en interne.

Interrogé par 9to5Google, Qualcomm a démenti les informations sur ces problèmes thermiques. L’entreprise met en avant son travail avec les fabricants de smartphones. Elle ne détaille pas, dans cette réponse, le processeur que Samsung retiendra pour chaque futur Galaxy.

L’Exynos 2700 reste une hypothèse, pas un changement annoncé

Le démenti porte sur le récit de la surchauffe. Il ne constitue pas une annonce de la fiche technique du Galaxy S27 Ultra. Samsung n’a pas confirmé un remplacement du Snapdragon par un Exynos 2700, ni une répartition différente entre la France et les autres marchés.

Pour les lecteurs qui suivent les évolutions du Galaxy S27 Ultra, les deux sujets restent donc séparés : les informations sur sa conception d’un côté, cette controverse sur le processeur de l’autre. Rien ne permet de transformer leur accumulation en caractéristiques définitives.

Pourquoi la température compte pendant une longue session de jeu

La question thermique intéresse surtout les usages prolongés. Lorsqu’un processeur approche les limites fixées par son constructeur, le système peut réduire sa fréquence pour limiter la chaleur. Un smartphone peut ainsi afficher une puissance élevée sur une courte mesure et un comportement différent pendant une longue session de jeu.

Ce mécanisme général ne prouve aucun défaut de la future puce Qualcomm. Il explique pourquoi le refroidissement du téléphone, ses réglages et ses performances soutenues devront être examinés ensemble sur les appareils commercialisés. À ce stade, la nouveauté vérifiable est bien la contestation publique de Qualcomm, pas l’abandon du Snapdragon par Samsung.