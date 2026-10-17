iPhone Duo : des délais jusqu’au 22 janvier relevés après l’ouverture des précommandes

Commander un iPhone Duo ne garantirait déjà plus de le recevoir cet automne. Quelques heures après l’ouverture des précommandes le 16 octobre, GSMArena rapporte avoir relevé une livraison au 22 janvier dans plusieurs boutiques Apple, dont celle de France. Il s’agit des estimations observées par le média, qui peuvent évoluer selon la configuration et le lieu de livraison.

La France figure parmi les boutiques où janvier apparaît déjà

Les vérifications de GSMArena portent sur plusieurs marchés, parmi lesquels la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le média explique avoir essayé différentes couleurs et capacités sans retrouver un délai plus court au moment de son relevé.

Le relevé porte sur de nouvelles commandes. Il ne décrit pas le calendrier de tous les clients. Les premières livraisons restent prévues le 23 octobre pour les commandes ayant obtenu ce créneau. Une date tardive affichée à un nouvel acheteur ne reporte pas automatiquement une réservation déjà confirmée.

Un délai de livraison ne dit pas combien d’iPhone ont été vendus

L’allongement des estimations traduit une disponibilité insuffisante pour servir immédiatement toutes les commandes concernées. Il ne permet pas, à lui seul, de mesurer le volume des ventes ni de départager une forte demande et une offre initiale limitée. Apple n’a pas fourni, dans les éléments examinés, de bilan commercial permettant de trancher.

Pour un premier achat de smartphone pliable, le délai devient un critère de choix. L’enjeu immédiat est moins le classement des ventes que la date réelle à laquelle l’appareil arrivera. Le choix entre iPhone Duo et iPhone 18 Pro peut ainsi dépendre du calendrier autant que du format de l’écran.

Les nouveaux délais ne reportent pas toutes les commandes déjà confirmées

Une estimation consultée sur une boutique en ligne constitue un instantané. Elle doit être relue avec le modèle, la capacité, la couleur et l’adresse sélectionnés. Pour une commande déjà passée, c’est le récapitulatif personnel qui permet de suivre le créneau annoncé ; la date affichée pour une nouvelle commande ne suffit pas à conclure à un report.

Les stocks en magasin et ceux des revendeurs suivent aussi leurs propres disponibilités. Aucun stock français alternatif n’est confirmé ici. Le relevé du 16 octobre invite surtout à vérifier la date promise avant paiement, notamment si l’iPhone doit remplacer rapidement un téléphone hors service ou être offert à une échéance précise.