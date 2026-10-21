Le flash du smartphone est généralement une petite lumière LED. Le Godox A2 propose autre chose : un tube au xénon dans un accessoire magnétique relié au téléphone. Le produit, présenté dans la presse dès le 16 octobre, remet un éclairage plus proche de celui d’un appareil photo au service des prises de vue sur…

Godox A2 : un véritable flash au xénon pour photographier avec son iPhone

Le flash du smartphone est généralement une petite lumière LED. Le Godox A2 propose autre chose : un tube au xénon dans un accessoire magnétique relié au téléphone. Le produit, présenté dans la presse dès le 16 octobre, remet un éclairage plus proche de celui d’un appareil photo au service des prises de vue sur iPhone.

L’accessoire peut aussi éclairer depuis le côté

La fiche officielle Godox décrit un petit module de 93 grammes, doté d’une fixation magnétique et d’une connexion Bluetooth jusqu’à 15 mètres. Il peut donc être utilisé à distance du téléphone. Ce décalage permet de choisir la direction de l’éclairage, plutôt que de recevoir systématiquement une lumière depuis l’axe de l’objectif.

Godox annonce environ 400 éclairs à pleine puissance, un temps de recyclage d’environ deux secondes et un nombre-guide de 15 à ISO 100. Le constructeur recommande de placer l’A2 à moins de deux mètres du sujet pour les meilleurs résultats. Ces chiffres sont des spécifications fabricant, pas les résultats d’un essai réalisé par Menow.

Une petite lumière LED bicolore complète le flash. Elle répond à un autre usage : un éclairage continu, notamment pour la vidéo. Un éclair de xénon est bref ; il ne remplace pas une source qui reste allumée pendant toute une séquence filmée.

Il faut passer par l’application Godox Camera

Le déclenchement et les réglages reposent sur Godox Camera. L’application offre des modes automatiques et manuels pour ajuster le rendu. L’A2 ne doit donc pas être présenté comme un accessoire qui se déclenche simplement depuis n’importe quelle application photo installée sur le téléphone.

Au lancement, la compatibilité rapportée concerne iOS, tandis que la prise en charge Android est annoncée en développement. Une fixation magnétique compatible avec un téléphone ne prouve pas à elle seule que le logiciel saura commander le flash. L’attache et le contrôle photo sont deux conditions distinctes.

Pour un portrait ou un objet photographié de près, le bénéfice potentiel est surtout créatif : déplacer la lumière, modeler une ombre et doser l’éclair. Le xénon n’améliore pas automatiquement une image mal exposée ou un sujet placé trop loin.

Le prix et la disponibilité française restent à vérifier. Pour qui accepte de photographier dans l’application Godox, l’attrait tient surtout à cette liberté retrouvée : déplacer la lumière au lieu de subir uniquement celle située derrière le téléphone.