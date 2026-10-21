HyperOS 4 : votre Xiaomi chauffe après la mise à jour, faut-il s’inquiéter ?

Une mise à jour d’HyperOS 4 vient de se terminer, et votre Xiaomi semble plus chaud que d’habitude. L’installation n’a pourtant pas forcément fini de travailler : Xiaomi indique que des optimisations continuent en arrière-plan, avec une hausse temporaire possible de la consommation. Dans la notice de sa bêta européenne du Xiaomi 17, le constructeur…

Une mise à jour d’HyperOS 4 vient de se terminer, et votre Xiaomi semble plus chaud que d’habitude. L’installation n’a pourtant pas forcément fini de travailler : Xiaomi indique que des optimisations continuent en arrière-plan, avec une hausse temporaire possible de la consommation. Dans la notice de sa bêta européenne du Xiaomi 17, le constructeur évoque un retour à la normale sous un à trois jours.

Le premier jour ne suffit pas à juger l’autonomie

La notice accompagnant la version bêta décrit des traitements effectués après la mise à jour pour améliorer l’expérience du système. Pendant cette phase, le téléphone peut consommer davantage d’énergie et dégager plus de chaleur. Comparer immédiatement cette journée à une journée ordinaire peut donc donner une impression trompeuse.

Ce délai est une indication donnée dans une documentation précise. Ce n’est ni une durée garantie pour tous les appareils, ni une explication automatique de n’importe quel échauffement. Le modèle, la version installée et les applications utilisées restent importants, particulièrement dans un programme de test.

Pour comprendre l’évolution, observez plusieurs journées comparables. Une longue restauration de sauvegarde, des téléchargements, du jeu ou une navigation GPS n’ont pas le même effet qu’une utilisation légère. La qualité du réseau et la luminosité de l’écran changent aussi la dépense d’énergie, indépendamment d’HyperOS.

Relevez la version, puis regardez ce qui consomme

Commencez par noter la référence exacte du logiciel installé et le moment de la mise à jour. Consultez ensuite le détail de consommation disponible dans les paramètres de batterie. Une application particulièrement active, un transfert encore en cours ou une utilisation inhabituelle peut expliquer une partie de la différence.

Évitez d’appliquer simultanément dix astuces trouvées en ligne. Désactiver des services au hasard rend le diagnostic plus difficile et peut provoquer des notifications manquantes ou des fonctions qui ne travaillent plus normalement. Une modification à la fois permet de mieux relier le résultat à une cause.

Sur une bêta, l’application de retour d’expérience est également utile. Transmettre le modèle, le numéro de version, les circonstances et la consommation observée fournit davantage d’informations qu’un simple message « la batterie descend vite ». Sauvegardez vos données avant toute intervention lourde.

Les signes qui demandent autre chose que de patienter

Une chaleur anormale persistante ne doit pas être banalisée. Une alerte du système, un arrêt lié à la température ou une batterie qui se déforme sortent du simple constat « le téléphone travaille après une mise à jour ». Il faut alors suivre les consignes de l’appareil et demander une assistance adaptée, plutôt que patienter uniquement parce qu’une notice mentionne trois jours.

La recharge mérite d’être observée à part. Un téléphone utilisé pour jouer pendant qu’il charge cumule des sources de chaleur ; ce contexte ne se compare pas à celui d’un appareil laissé au repos. Pour une observation utile, notez aussi s’il est branché, protégé par une coque épaisse ou posé dans un environnement chaud.

Il n’est pas nécessaire de provoquer une décharge complète pour mesurer un progrès. Le comportement sur des périodes comparables donne déjà des indications. Un « temps d’écran » record publié par un autre utilisateur ne reproduit ni votre réseau, ni vos applications, ni votre luminosité.

Le repère le plus utile est l’évolution. Une activité qui diminue après l’installation correspond au scénario d’optimisation décrit par Xiaomi. Une consommation ou une température qui continuent à s’aggraver plusieurs jours plus tard appellent une recherche de cause.