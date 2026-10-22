Galaxy A56 : Quick Share peut désormais échanger avec AirDrop sous One UI 9

Le partage de fichiers entre Android et iPhone s’ouvre à un modèle de milieu de gamme. La version du logiciel reste un point essentiel à contrôler.

Une photo à envoyer d’un Galaxy A56 vers l’iPhone d’un proche : Quick Share peut désormais éviter le détour par une messagerie sur les appareils compatibles. SamMobile a documenté l’apparition de la compatibilité AirDrop dans Quick Share après l’installation de One UI 9 stable sur ce modèle. La fonction n’est donc plus seulement associée aux Galaxy les plus chers.

La présence de One UI 9 ne dispense pas de vérifier les composants de partage et leur configuration. Le constat publié ne prouve pas non plus que chaque A56 vendu en France a déjà reçu exactement le même ensemble de mises à jour. Le repère utile est l’option réellement affichée sur son propre appareil.

L’option de partage avec les appareils Apple apparaît sur le A56

Dans sa publication illustrée du 21 octobre, SamMobile montre le réglage sur un Galaxy A56 sous One UI 9. Le parcours indiqué passe par les paramètres, puis Appareils connectés et Quick Share. L’option de partage avec les appareils Apple doit être disponible et activée.

Le média recommande également de mettre à jour Quick Share et les composants associés depuis le Galaxy Store. Cette précision compte : la mise à niveau du système et celle d’une application système peuvent arriver séparément. Une interface récente ne prouve pas, à elle seule, que chaque composant de partage est à jour.

Il faut aussi rendre l’iPhone visible

Du côté Apple, le destinataire doit autoriser la découverte via AirDrop avec le réglage ouvert à tout le monde pendant la période proposée. L’échange nécessite donc une action des deux côtés. Si l’un des appareils reste invisible, l’autre ne peut pas simplement deviner où envoyer le fichier.

Il est prudent de limiter cette visibilité au moment de l’échange et de vérifier le destinataire avant d’envoyer un document personnel. La simplicité d’un transfert direct ne dispense pas de contrôler le nom de l’appareil affiché. De même, une proposition de fichier inattendue doit être traitée comme n’importe quelle sollicitation inconnue.

La nouveauté concerne ici le Galaxy A56. Elle ne permet pas d’ajouter automatiquement tous les Galaxy A à une liste de compatibilité. Menow avait déjà suivi l’élargissement du partage Quick Share–AirDrop : cette fois, l’intérêt est son arrivée documentée sur ce modèle de milieu de gamme.

Si le réglage manque, mieux vaut vérifier les mises à jour proposées officiellement plutôt que d’installer une application trouvée au hasard. Un service de partage système dépend de plusieurs éléments ; remplacer un seul fichier ne garantit ni la compatibilité, ni le bon fonctionnement de l’ensemble.