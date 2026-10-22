Pixel 9 : Google prolonge d’un an la gratuité de SOS satellite

Cette prolongation reporte la question d’un éventuel abonnement pour les utilisateurs concernés. Elle ne modifie pas la vocation du service : contacter les secours sans réseau mobile.

Les propriétaires de Pixel 9 ne devront pas immédiatement payer pour conserver SOS satellite à l’issue de la période initialement prévue. Google a confirmé à PCMag une année supplémentaire sans surcoût pour cette fonction d’urgence. La confirmation a été publiée par PCMag le 20 octobre, puis relayée le 21 ; elle concerne un service dont la France fait partie des pays pris en charge.

Le changement porte sur la durée de gratuité, pas sur la transformation du téléphone en terminal Internet satellitaire. SOS satellite sert à demander de l’aide lorsque les réseaux habituels ne sont pas disponibles. Il ne remplace ni le forfait mobile, ni une connexion permettant de naviguer librement sur le Web.

Une année supplémentaire, sans tarif annoncé pour la suite

Dans sa réponse à PCMag, reprise par 9to5Google, Google confirme cette prolongation sans donner de détail sur l’étape suivante. Aucun futur abonnement ni montant à payer ne peut donc être annoncé. La promesse initiale portait sur les deux premières années après l’activation de l’appareil.

Cette précision évite d’associer automatiquement la fin de cette période à une coupure ou à une facturation. Elle ne constitue pas non plus un engagement de gratuité permanente. Pour l’utilisateur, le fait nouveau est bien une année supplémentaire sans frais, sans extrapolation au-delà.

En France, le service garde des conditions d’utilisation précises

L’assistance française de Google confirme la disponibilité en France et rappelle qu’il faut réserver cette fonction aux situations exceptionnelles. Son activation dépend des logiciels nécessaires et de l’enregistrement du service sur le réseau satellite. L’état peut être vérifié dans les paramètres du téléphone.

La visibilité du ciel compte aussi. Des bâtiments, des arbres ou le relief peuvent gêner la liaison, et le téléphone fournit des indications pour le positionner. Le service n’offre donc pas une garantie de couverture absolue dans chaque lieu où le réseau mobile disparaît.

Lorsque l’appel aux secours n’aboutit pas faute de réseau mobile ou de Wi‑Fi, l’option satellite peut être proposée. Un questionnaire permet de décrire la situation ; il ne s’agit pas d’un appel vocal ordinaire transmis autrement. La documentation propose aussi une démonstration pour se familiariser avec le parcours, sans détourner les secours de leur mission.

La gratuité prolongée retire ainsi une incertitude financière aux possesseurs de Pixel 9. Elle laisse inchangé le bon réflexe : connaître les conditions et le parcours du service avant de devoir l’utiliser dans un endroit isolé.