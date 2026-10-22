Motorola Signature 27 : son zoom de 200 MP mêle optique et IA générative

Le futur haut de gamme Motorola ne se résume pas à sa puce. Sa présentation européenne permet de distinguer le téléobjectif, le capteur principal et le traitement des images.

Sur le Motorola Signature 27, la mention 200 MP désigne un téléobjectif périscopique. Le constructeur annonce également un Super Zoom Pro pouvant atteindre 100x avec l’aide de l’IA générative. Ces deux informations ne décrivent pas la même chose : l’une concerne le capteur d’un appareil photo, l’autre une fonction de grossissement dont le résultat s’appuie aussi sur du traitement logiciel.

Présenté au sommet Qualcomm en septembre, le Signature 27 fait encore l’objet d’une présentation en amont de sa commercialisation. Motorola publie les éléments de son système photo sur son site britannique. Ces annonces permettent de comprendre la fonction de chaque composant ; elles ne constituent pas un essai de qualité d’image.

Le nombre de mégapixels ne donne pas le grossissement optique

La présentation officielle de Motorola associe le téléobjectif de 200 MP au zoom Super Zoom Pro. La résolution du capteur indique la quantité de pixels annoncée, pas un facteur de rapprochement. Un capteur de 200 MP ne signifie ni un zoom optique 200x ni une précision garantie à tous les niveaux de zoom.

La mention « jusqu’à 100x » doit être lue avec son qualificatif logiciel. Motorola précise l’intervention de l’IA générative. Une image très agrandie ne peut donc pas être évaluée uniquement comme le résultat d’une longue focale optique : il faudra examiner ce que le système restitue, conserve ou reconstruit dans les détails.

Pour photographier un bâtiment, cela pose par exemple la question des textures fines et des inscriptions. Une image agréable à regarder peut avoir subi des traitements importants. Une comparaison sérieuse devra regarder le fichier obtenu, et pas seulement la lisibilité d’une vignette sur l’écran du téléphone.

Le capteur principal et le téléobjectif ont des rôles différents

Motorola cite aussi un Sony LYTIA L910 de 50 MP et un moteur d’amélioration vidéo. La présence de deux définitions différentes n’établit pas une hiérarchie simple où l’appareil le plus riche en pixels serait meilleur dans toutes les situations.

Le cadrage recherché, la lumière disponible et le traitement appliqué interviennent ensemble. Il faudra notamment distinguer les résultats du capteur principal de ceux du téléobjectif, ainsi que les niveaux de zoom intermédiaires. Une série de photos prises à une seule distance ne suffira pas à décrire tout le système.

Le suivi logiciel est un autre volet du produit, déjà développé dans notre dossier sur les engagements de mises à jour. Ici, la question reste photographique : à quel niveau de grossissement le téléphone préserve-t-il encore les détails que l’utilisateur souhaite conserver ? La fiche officielle annonce les outils ; seuls des essais documentés pourront mesurer leur résultat.