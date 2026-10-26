Dual Capture et iOS 27.2 : distinguez les iPhone capables de filmer avec deux caméras et ceux qui peuvent seulement recevoir les images.

FaceTime et iOS 27.2 : pourquoi tous les iPhone ne pourront pas montrer leurs deux caméras

Pendant un appel FaceTime, montrer la scène devant soi obligeait à faire disparaître son visage. Dual Capture permet de conserver les deux vues sur des iPhone compatibles, et iOS 27.2 prépare son extension aux appels de groupe. La compatibilité dépend toutefois du téléphone qui filme : recevoir iOS 27 ne suffit pas à lui donner cette capacité.

Le sujet comporte deux compatibilités : celle du téléphone qui filme et celle de la conversation qui reçoit les images. Un iPhone plus ancien peut ainsi participer à un appel sans disposer lui-même du mode de capture simultanée. C’est cette différence qui explique pourquoi deux personnes utilisant une version récente d’iOS ne voient pas forcément les mêmes commandes.

Filmer avec deux caméras demande un iPhone compatible

Dans sa démonstration de la bêta d’iOS 27, 9to5Mac identifiait l’iPhone 17, les iPhone 17 Pro et Pro Max ainsi que l’iPhone Air parmi les modèles pouvant émettre les deux vues. Le média décrivait une activation depuis la commande de basculement de caméra, la vue avant restant présente lorsque la caméra arrière devenait active.

Cette liste issue d’une démonstration d’août n’est pas une liste exhaustive de tous les modèles commercialisés ensuite. Elle ne permet notamment pas de déduire le comportement de chaque variante d’iPhone 18 ou de l’iPhone Duo. Pour un appareil absent de cette liste, il faut une confirmation propre au modèle plutôt qu’une simple extrapolation à partir de sa date de sortie.

Le même compte rendu indiquait que des iPhone plus anciens sous iOS 27 pouvaient recevoir le flux simultané d’un correspondant compatible. Voir deux images n’implique donc pas de pouvoir les produire. Ce fonctionnement permet de partager une démonstration sans demander à tous les participants d’acheter le même téléphone.

iOS 27.2 élargit le scénario aux appels à plusieurs

Dans son point du 23 octobre sur iOS 27.2, 9to5Mac présente l’arrivée de Dual Capture dans les appels FaceTime de groupe. L’évolution porte sur le type de conversation pris en charge ; elle ne prouve pas que le matériel de tous les anciens iPhone devient soudain capable d’émettre les deux caméras.

Pour une famille, cela peut servir à montrer un repas, un objet ou une pièce pendant que plusieurs proches restent dans la discussion. Le visage de la personne qui présente la scène garde sa place dans l’échange, au lieu de disparaître à chaque basculement vers la caméra arrière. L’intérêt est surtout conversationnel, pas réservé à la création de vidéos.

Avant d’attribuer une commande absente à un bug, relevez le modèle précis de l’iPhone, sa version d’iOS et le caractère individuel ou collectif de l’appel. Au 25 octobre, les informations citées décrivent une fonction testée et une extension préparée dans iOS 27.2 ; elles ne constituent pas une confirmation de sa disponibilité publique sur tous les appareils français.

Pour suivre le statut du système, consultez aussi notre point sur iOS 27.2 RC.

Le point matériel décisif est donc du côté de l’iPhone qui envoie les images. Un proche peut recevoir une double vue sans disposer lui-même de cette capture simultanée : inutile de chercher exactement les mêmes commandes sur les deux téléphones.