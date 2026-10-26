Une nouvelle mise à jour concerne les Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8 en Corée. Le firmware de l’Ultra est identifié, les changements restent à préciser.

Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : Samsung lance une nouvelle vague de mises à jour en Corée

Les trois derniers pliables Samsung sont concernés par une nouvelle vague de mises à jour signalée le 26 octobre : Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8. La distribution commence en Corée du Sud. Le détail des modifications n’a pas encore été précisé dans le signalement consulté.

Pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra, le paquet représente 687,54 Mo et porte la référence F976NKSU3AZJ8, selon SamMobile. Ce numéro documente la version Ultra ; il ne doit pas être attribué tel quel aux deux autres appareils.

Le numéro du Fold 8 Ultra ne vaut pas pour les autres modèles

La publication décrit une deuxième mise à jour d’octobre pour ces branches coréennes. Le fait que plusieurs modèles soient servis dans la même vague ne signifie pas qu’ils téléchargent le même fichier. Le Fold 8, le Fold 8 Ultra et le Flip 8 restent des appareils distincts, avec des références logicielles propres.

Cette précision évite de chercher sur un Flip 8 le numéro cité pour l’Ultra, ou de conclure qu’un appareil n’est pas à jour parce qu’il ne l’affiche pas. Le poids de 687,54 Mo est lui aussi rattaché au paquet Ultra décrit dans le rapport, pas garanti pour toute la famille.

Samsung distribue parallèlement un nouveau firmware aux Galaxy S26. Le calendrier rapproché ne suffit cependant pas à démontrer que tous ces appareils reçoivent exactement les mêmes changements. Il ne fournit pas davantage de preuve d’une nouvelle fonction de multitâche ou d’une correction liée à la charnière.

La première région identifiée est la Corée ; une réception sur les variantes françaises n’est pas démontrée par ce rapport. Le détail des modifications de ce paquet reste lui aussi à préciser.

Pour suivre cette vague, il faut donc conserver l’association entre le modèle, son marché et son numéro de firmware. F976NKSU3AZJ8 sert à identifier le paquet de l’Ultra coréen : les versions du Fold 8 et du Flip 8 devront être relevées séparément, même si leurs notifications apparaissent dans la même période.