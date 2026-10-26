185 Hz, images par seconde et tactile à 480 Hz : les chiffres du POCO F9 Pro décrivent trois éléments différents de la réactivité en jeu.

POCO F9 Pro : un écran à 185 Hz ne garantit pas 185 images par seconde dans vos jeux

185 Hz à l’écran ne veulent pas dire 185 images par seconde dans chacun de vos jeux. Le POCO F9 Pro annonce ce plafond de rafraîchissement, mais la cadence obtenue dépend aussi du titre, de ses modes et de ses réglages. Un autre chiffre, les 480 Hz tactiles, mesure encore quelque chose de différent.

La FAQ française du constructeur distingue d’ailleurs plusieurs mesures : un affichage réglable à 60 Hz ou jusqu’à 185 Hz, et un échantillonnage tactile annoncé jusqu’à 480 Hz. Ces deux chiffres ne comptent pas la même chose. Leur présence sur une fiche ne prouve pas une expérience de jeu uniforme.

L’écran peut se rafraîchir plus souvent que le jeu ne calcule d’images

La puce graphique calcule les images du jeu ; le panneau les affiche à son propre rythme. Si un jeu est limité à une cadence inférieure, choisir la fréquence maximale du téléphone ne supprime pas automatiquement cette limite. Certaines images peuvent être présentées plusieurs fois plutôt que remplacées par des images nouvellement calculées.

Les réglages internes comptent également. Une qualité graphique plus exigeante augmente le travail nécessaire pour produire une image. Une résolution de rendu ou des effets réduits peuvent permettre de privilégier la cadence, mais le résultat dépend du titre et de son optimisation pour le matériel.

Il faut donc examiner le mode réellement proposé sur le F9 Pro, pas reprendre une liste de performances observées sur un autre téléphone. Une option disponible sur un appareil ne l’est pas nécessairement sur tous les autres, même lorsque leurs écrans affichent un plafond similaire.

Les 480 Hz tactiles ne sont pas des images supplémentaires

L’échantillonnage tactile concerne la détection des interactions sur l’écran. Le rafraîchissement concerne l’affichage. Leur contribution à la sensation de réactivité se combine avec d’autres délais : traitement par le jeu, calcul graphique, présentation de l’image et, pour une partie en ligne, échanges avec le serveur.

Un écran tactile rapide ne réduit pas le ping. Si le personnage réagit mal à cause d’une connexion instable, augmenter la fréquence de l’affichage ne répare pas cette connexion. Inversement, une connexion rapide n’oblige pas un jeu à proposer un mode graphique plus élevé.

Vérifiez la fréquence de l’écran, puis le mode du jeu

Xiaomi indique que le rafraîchissement se règle dans les paramètres d’affichage et de luminosité, puis dans la rubrique de fréquence personnalisée. Commencez par vérifier cette valeur, puis celle choisie à l’intérieur du jeu. Les deux menus répondent à des décisions différentes.

Gardez ensuite les mêmes conditions pour comparer : même jeu, même scène, qualité graphique identique et appareil à un niveau de charge comparable. Une courte séquence au lancement et une longue partie ne sollicitent pas le téléphone de la même manière. Un chiffre maximal instantané ne décrit pas à lui seul la régularité obtenue pendant une session.

Dans vos jeux habituels, vérifiez d’abord les modes réellement proposés et la régularité de la partie. Le plafond de 185 Hz n’aura pas la même utilité dans un titre qui autorise une cadence élevée et dans un autre qui la limite bien plus bas.