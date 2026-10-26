La Xiaomi Pad 8 128 Go utilise de l’UFS 3.1, contre de l’UFS 4.1 en 256 Go. Stockage, transferts USB et accessoires : les différences utiles.

Xiaomi Pad 8 : entre 128 et 256 Go, la différence ne concerne pas seulement la place disponible

Sur la Xiaomi Pad 8, choisir 256 Go ne change pas seulement la place disponible : la fiche française indique de l’UFS 4.1, contre de l’UFS 3.1 pour la version 128 Go. Les deux capacités cachent ainsi une différence matérielle. Son intérêt doit être évalué avec vos usages et votre volume de fichiers, sans lui attribuer un gain de vitesse non mesuré.

La tablette reste un même produit pour les grands usages annoncés : écran 11,2 pouces à définition 3,2K, rafraîchissement jusqu’à 144 Hz et plateforme Snapdragon 8s Gen 4. Le choix du stockage intervient à l’intérieur de cette base commune. Il faut donc regarder ce que vous installez et manipulez, pas seulement le nombre de gigaoctets affiché dans la boutique.

La capacité indique combien stocker, l’UFS décrit une autre partie du matériel

La fiche technique Xiaomi France distingue explicitement les technologies de stockage. Les gigaoctets décrivent une quantité de données ; l’UFS est une spécification du système de stockage. Deux configurations peuvent donc présenter des différences qui dépassent leur capacité nominale.

Il serait toutefois trompeur d’attribuer à cette seule ligne un gain chiffré au lancement de chaque application. Les performances ressenties dépendent aussi du logiciel, du type de fichier, de la tâche et de la mémoire vive. Aucune mesure comparative entre ces deux versions n’est produite ici.

Pour du streaming et de la lecture avec peu de contenus conservés localement, la capacité disponible peut rester le principal critère. Pour de gros jeux, une bibliothèque de vidéos hors connexion ou des projets contenant beaucoup de fichiers, le supplément de place prend un intérêt plus direct. Le stockage supplémentaire sert d’abord à ne pas devoir arbitrer continuellement entre les contenus installés.

Les 128 Go annoncés ne sont pas 128 Go entièrement libres

Xiaomi rappelle qu’une partie de l’espace est occupée par le système et les logiciels préinstallés. Il faut aussi prévoir la croissance des applications, leurs données et les téléchargements. Comparer une configuration à votre téléphone actuel en regardant l’espace effectivement utilisé donne souvent une meilleure indication qu’une estimation faite uniquement à partir de quelques fichiers.

La mémoire vive et le stockage remplissent des rôles différents. Augmenter la capacité de stockage ne revient pas à ajouter la même quantité de RAM. Pour une référence vendue par un revendeur, vérifiez donc le couple mémoire-stockage exact, la version destinée à votre marché et les accessoires inclus.

Le transfert USB rapide exige aussi le bon câble

La Pad 8 annonce de l’USB 3.2 Gen 1 jusqu’à 5 Gbit/s. Xiaomi précise qu’un câble compatible USB 3.2 Gen 1 est nécessaire et vendu séparément. La présence de prises USB-C aux deux extrémités d’un câble ne suffit pas à établir sa vitesse de transfert.

Si vous copiez régulièrement des vidéos depuis un ordinateur, examinez toute la chaîne : sortie de l’ordinateur, câble et support de stockage. Une connexion plus lente à l’un de ces endroits peut limiter la copie, même si la tablette dispose d’une interface plus rapide. Les 5 Gbit/s décrivent en outre le plafond de l’interface, pas une promesse de débit utile constant pour tous les fichiers.

Cette caractéristique ne permet pas non plus, à elle seule, de déduire toutes les possibilités de sortie vidéo ou de recharge d’une station d’accueil. Chaque fonction USB doit être documentée séparément. Acheter un accessoire à partir du seul mot USB-C est une source fréquente de mauvaises surprises.

Notre présentation de la Xiaomi Pad 8 replace ces configurations dans la gamme.

Chargeur 45 W et câble rapide sont à prévoir séparément

La fiche française indique une charge à 45 W et l’absence d’adaptateur secteur dans la boîte. Un acheteur qui souhaite profiter de cette puissance doit donc examiner le chargeur dont il dispose déjà. Le prix de la tablette ne raconte pas, à lui seul, le coût de l’équipement réellement souhaité.