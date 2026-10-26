Android Auto prépare un réglage pour ne plus vous redemander quel numéro appeler

Android Auto pourrait mémoriser le numéro préféré d’un contact et revoir son clavier d’appel. Ces fonctions repérées dans le code ne sont pas encore disponibles.

Vous appelez presque toujours la même personne sur son portable, mais Android Auto vous redemande de choisir entre ses différents numéros ? Google prépare une option qui pourrait supprimer cette étape répétitive. Le logiciel serait capable de mémoriser le numéro préféré pour un contact, plutôt que d’afficher systématiquement la même sélection.

La découverte a été publiée le 26 octobre par Android Authority et AssembleDebug, après analyse de la version 18.1.164344-release.daily. Les éléments repérés se trouvent dans le code : le réglage n’est pas encore une fonction publique que l’on peut activer avec une manipulation particulière.

Le choix serait mémorisé, tout en restant modifiable

Les nouvelles chaînes de texte évoquent une option équivalente à « Mémoriser ce choix ». Un autre message indique qu’un numéro par défaut pourrait être sélectionné et que l’utilisateur pourrait toucher le contact pour le modifier. Le fonctionnement complet n’a pas encore été vérifié en usage.

Le cas visé est précis : un contact possédant plusieurs numéros. Le fait de l’avoir ajouté aux favoris ne supprime pas nécessairement le choix du numéro au moment de l’appel, et Gemini peut également demander cette précision. Mémoriser la préférence permettrait d’éviter une question dont la réponse est souvent identique, tout en conservant une possibilité de changement.

Ce travail se distingue du mode professionnel également en préparation dans Android Auto. Il ne s’agit pas d’accéder à d’autres applications ou à un autre profil du téléphone, mais de simplifier un geste à l’intérieur de la fonction d’appel existante.

Le clavier d’appel change aussi de forme dans les essais

La même enquête présente un pavé numérique inspiré de Material 3 Expressive, avec des touches plus grandes, arrondies et dotées de fonds distincts. Des fichiers d’animation associés à la future interface Cielo ont également été repérés.

Ces éléments n’ont pas tous le même rôle. La mémorisation du numéro modifierait le déroulement d’un appel ; le nouveau clavier changerait surtout sa présentation. Les animations de Cielo concernent encore un autre chantier d’interface. Les réunir dans le même logiciel ne garantit pas qu’ils seront proposés ensemble, ni au même moment.

Aucune date de distribution n’est annoncée par Google pour ces changements. Installer une version portant le même numéro ne suffit pas non plus à garantir l’accès à un élément encore en développement. Le détail le plus utile du code reste la possibilité de revenir sur le numéro mémorisé : si elle est conservée dans la version finale, la préférence pourra évoluer sans obliger à abandonner le contact favori.