Apple documente un échec possible de « Describe a Shortcut » dans iOS 27.2 RC. Le défaut ne concerne pas toutes les automatisations Raccourcis.

iOS 27.2 : Apple signale encore un problème avec la création de raccourcis par IA

La création de raccourcis par IA peut encore s’arrêter sur une erreur dans iOS 27.2 RC. Apple conserve « Describe a Shortcut » dans sa liste de problèmes connus : la génération peut échouer et demander de réessayer plus tard. Ce message documenté ne signifie pas que toutes les automatisations de l’iPhone sont en panne.

La précision compte pour les testeurs qui cherchent à comprendre ce message : il figure dans la documentation officielle d’Apple, sous la référence 187499433. Il ne s’agit donc pas simplement d’un témoignage isolé attribué à un iPhone particulier.

Le problème concerne une fonction, pas toutes les automatisations

Apple vise la création d’un raccourci à partir d’une description. Cette opération doit être distinguée de l’exécution d’un raccourci déjà enregistré, de sa modification manuelle ou d’une automatisation existante. La note ne permet pas d’affirmer que l’application Raccourcis serait entièrement inutilisable sous iOS 27.2.

Pour diagnostiquer un échec, identifiez d’abord le moment où il apparaît. Obtenir une erreur avant même la génération ne raconte pas la même chose qu’un raccourci créé correctement mais incapable d’accéder à une application. Dans le second cas, les actions choisies, les autorisations et les données utilisées peuvent aussi intervenir ; le problème répertorié ne fournit pas une explication universelle.

Le document ne donne ni liste exhaustive d’iPhone touchés, ni taux d’incidence, ni procédure de réparation. Il ne détaille pas non plus, à cet endroit, les conditions linguistiques et géographiques de disponibilité de la fonction. Installer iOS 27.2 RC ne suffit pas à garantir l’accès à tous les outils d’IA sur un iPhone français.

La RC reste une version à évaluer avant diffusion générale

Apple référence iOS 27.2 RC, build 24B115, dans sa liste de versions du 19 octobre. Une Release Candidate sert à évaluer un logiciel susceptible de devenir la version finale. Elle ne vaut pas, à elle seule, annonce d’une diffusion publique pour tous les utilisateurs.

La présence d’un problème connu ne permet pas non plus de prédire si une autre build sera publiée avant la sortie. Les notes peuvent évoluer et une correction doit être vérifiée dans les documents de la version effectivement distribuée. La première apparition du défaut n’est pas établie par la seule lecture du document actuel.

Pour un signalement, gardez la demande saisie, le message obtenu et le numéro de build. Précisez aussi si l’exécution d’un raccourci déjà enregistré fonctionne : cette différence aide à isoler la génération par IA d’un problème plus large dans vos automatisations.