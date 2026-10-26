One UI 9 arrive sur le Galaxy XCover 7 Pro : Samsung passe aussi ses mobiles durcis à Android 17

One UI 9 et Android 17 commencent à être distribués au Galaxy XCover 7 Pro en Corée. Le point sur cette mise à niveau des smartphones durcis Samsung.

Les smartphones durcis entrent à leur tour dans la vague One UI 9. Le Galaxy XCover 7 Pro commence à recevoir la mise à niveau fondée sur Android 17, selon un déploiement signalé le 26 octobre en Corée du Sud. La référence rapportée est G766NKSUBDZJ7.

Pour les utilisateurs de cette gamme conçue notamment pour le terrain et le travail, l’information porte sur une nouvelle génération du système. Ce n’est pas seulement un correctif de sécurité mensuel. Elle ne signifie pas pour autant que toutes les fonctions mises en avant sur les Galaxy S haut de gamme sont transférées à ce XCover.

Le panneau rapide et les outils du quotidien évoluent

Le signalement de SamMobile mentionne davantage de possibilités de personnalisation du panneau rapide, des évolutions de Samsung Notes, de l’accessibilité et un indicateur lié à l’accès à la localisation. Ces changements concernent des actions répétées au quotidien : accéder aux commandes, prendre des notes et repérer l’utilisation d’une permission.

L’intérêt, pour un téléphone professionnel, ne se résume donc pas au nouveau numéro Android. Les interactions avec l’interface font partie du travail réel sur l’appareil. Les options disponibles devront néanmoins être vérifiées dans le journal de changements de la variante effectivement distribuée ; une liste générale One UI ne remplace pas la documentation de chaque modèle.

La référence « 7 Pro » est également importante. Le début de distribution sur cet appareil ne vaut pas confirmation simultanée pour tous les anciens XCover, ni pour le XCover 7 sans suffixe Pro. Le nom de la gamme ne suffit pas à établir la compatibilité.

La première région signalée reste la Corée. Le poids du paquet n’est pas précisé dans le rapport consulté et aucune réception française n’est établie par cette source. Une disponibilité annoncée pour un autre pays ne permet pas de fixer le jour où un appareil utilisé en France sera servi.

Pour un responsable de parc, ce sont bien le modèle exact et la version autorisée pour ses appareils qui comptent. Le firmware G766NKSUBDZJ7 documente un début de distribution sur une branche donnée ; il ne constitue pas une référence à appliquer indistinctement à toutes les unités d’une flotte européenne.