One UI 9 propose un historique de certaines actions des assistants IA. Voici ce qu’il montre, où le chercher et les limites à connaître.

One UI 9 : votre Galaxy peut montrer ce que ses assistants IA ont fait en votre nom

Un assistant affirme avoir créé un rappel. Mais dans quelle application, à quelle heure et avec quel résultat ? One UI 9 propose un historique de certaines actions effectuées par les assistants IA. Sur un Galaxy compatible, il devient possible de retrouver l’opération au lieu de se fier à la seule réponse de l’assistant.

Cette fonction est présentée sur le site français de Samsung. Elle vise les opérations exécutées par les assistants, avec les applications concernées et un horodatage. Son intérêt apparaît surtout lorsque l’IA commence à agir dans plusieurs services : un message rassurant ne suffit plus à vérifier que la tâche a bien été accomplie.

Un rappel annoncé comme créé peut enfin être vérifié

Samsung prend un exemple simple dans sa documentation : demander à Gemini d’ajouter une promenade du soir dans Samsung Reminder. L’assistant confirme l’opération, puis l’utilisateur peut retrouver l’entrée dans l’application de rappels et consulter l’activité correspondante. Ces vérifications répondent à deux questions complémentaires : l’action a-t-elle été exécutée, et le résultat correspond-il à ce qui était demandé ?

Pour un rendez-vous important, ouvrir également l’application de destination reste une bonne habitude. Une opération consignée peut avoir été réalisée avec une mauvaise heure, un intitulé trop vague ou un calendrier différent de celui attendu. L’historique facilite le contrôle ; la vérification de l’événement lui-même conserve tout son intérêt.

Où retrouver l’activité des assistants

La fiche d’assistance Samsung décrit un accès depuis les paramètres de sécurité et de confidentialité. Les libellés peuvent varier avec la langue, le pays, le modèle et la version du logiciel. Sur un appareil compatible, recherchez la rubrique consacrée à l’activité de l’assistant IA plutôt que de chercher un nouveau bouton dans chaque conversation.

Ouvrez les paramètres du Galaxy, puis la partie Sécurité et confidentialité. Repérez l’activité de l’assistant IA et choisissez l’assistant à examiner lorsque plusieurs entrées sont proposées. Consultez les opérations des dernières 24 heures ou des sept derniers jours, selon les filtres disponibles. Ouvrez une entrée pour lire les détails, puis comparez-la au résultat dans l’application concernée.

La documentation précise que les journaux se remplissent lorsque des tâches éligibles sont effectivement exécutées. Une question de culture générale et la création d’un rappel ne mobilisent pas les mêmes opérations. Un historique vide ne prouve donc pas un dysfonctionnement, ni l’absence de toute interaction avec une IA.

L’historique montre des actions, les permissions règlent les accès

Samsung indique que les activités prises en charge dépendent du marché, du modèle et du système. Un compte Samsung et certaines fonctions Galaxy AI interviennent aussi dans l’expérience décrite. Il serait trompeur d’en déduire que chaque Galaxy ayant reçu Android 17 dispose automatiquement de toutes les mêmes intégrations.

Surtout, ce tableau n’est pas présenté comme l’inventaire complet des données transmises à tous les services d’intelligence artificielle. Pour contrôler une autorisation d’accès aux contacts, à la position ou au microphone, il faut également examiner les permissions des applications. Le journal raconte des actions ; les permissions définissent des possibilités d’accès.

Le déploiement de One UI 9 sur les Galaxy S24 européens ne doit pas être confondu avec la disponibilité identique de chaque outil d’IA.

Dans l’exemple de Samsung, le contrôle se termine dans Reminder : le rappel doit y apparaître avec le bon contenu. L’historique aide à retrouver le trajet de l’action ; l’application de destination permet de vérifier ce qui a effectivement été enregistré.