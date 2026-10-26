Le démontage iFixit rapproche les premières casses d’écran de l’iPhone Duo d’une zone de contrainte dans la charnière. La cause reste à établir.

iPhone Duo : iFixit trouve une piste pour expliquer les écrans qui cassent près de la pliure

Pourquoi certains iPhone Duo affichent-ils des lignes lumineuses après avoir été pliés ? iFixit a désormais une piste mécanique : une zone de la charnière où le support de l’écran change de forme et où plusieurs contraintes peuvent se concentrer. Son démontage publié le 25 octobre va plus loin que les premiers témoignages, sans établir définitivement la cause des pannes.

Le travail combine démontage, scanner et modélisation de la charnière. L’équipe a rapproché cette géométrie des photos de dégâts signalés par des propriétaires. L’objectif est de comprendre où l’écran peut subir un effort anormal pendant la fermeture, plutôt que de conclure automatiquement à une nappe coupée ou à une simple rayure.

Une petite zone de contrainte peut affecter toute une ligne de pixels

Dans son analyse technique de l’iPhone Duo, iFixit situe les dommages observés près de la transition entre le passage du câble reliant les deux moitiés et le support central de la charnière. Les marques ne se trouvent pas nécessairement exactement à l’endroit où passe le câble.

Cette différence compte. Une ligne visible sur une grande partie de l’écran ne signifie pas que toute cette surface a subi le même choc. Un défaut localisé dans les connexions électriques peut affecter une rangée ou une colonne de pixels. La taille du symptôme à l’écran ne révèle donc pas, à elle seule, la taille de la zone matériellement endommagée.

Menow avait déjà rapporté les premiers écrans fissurés signalés après les livraisons. L’apport d’iFixit est ici différent : replacer ces signalements dans la structure interne du téléphone et proposer une hypothèse testable. Ce démontage ne donne pas un taux de panne pour l’ensemble des appareils vendus.

Le support central pourrait ne pas descendre assez pendant la fermeture

La simulation présentée envisage qu’une barre de support centrale ne se rétracte pas suffisamment. L’écran, qui se courbe pendant la fermeture, pourrait alors venir exercer une pression sur cette zone. iFixit examine également les guides incurvés qui pilotent le mouvement des pièces de la charnière.

Il faut conserver le statut exact de cette explication : c’est une hypothèse issue d’une enquête matérielle, pas un diagnostic définitif pour chaque téléphone touché. Le rapprochement entre l’emplacement des lignes et la géométrie interne donne une direction à la recherche. Il ne démontre pas encore quel composant se bloque, à quelle fréquence ni dans quelles conditions.

La charnière ne sert pas seulement à maintenir les deux moitiés ensemble. Ses engrenages, ses ressorts et ses articulations accompagnent le mouvement de l’écran. La dalle doit disposer d’espace pour se courber tout en restant soutenue lorsqu’on utilise le téléphone ouvert. Une pièce qui ne suit pas le mouvement prévu peut donc affecter le support de l’écran, même sans dommage évident à l’extérieur.

Pour les propriétaires français, cette analyse ne constitue pas une procédure de réparation à domicile. Elle ne permet pas non plus d’attribuer à Apple un rappel ou une correction matérielle déjà décidée. Son résultat le plus concret est ailleurs : les lignes affichées peuvent être la conséquence d’un défaut très localisé, et la zone à examiner se situe autour du support central, pas nécessairement sur le câble que l’on soupçonnerait en premier.