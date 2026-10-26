OnePlus Nord CE4 Lite : le correctif d’octobre se prépare aussi pour l’Europe

OnePlus annonce OxygenOS 16.0.5.1300 pour le Nord CE4 Lite 5G. Le build EU/GLO est listé ; les premiers envois confirmés concernent l’Inde.

Les propriétaires européens d’un OnePlus Nord CE4 Lite 5G ont un nouveau numéro de mise à jour à surveiller. Le fil officiel consulté le 25 octobre présente OxygenOS 16.0.5.1300, avec une référence sous la rubrique EU/GLO. Le déploiement initial indiqué dans le même message commence en Inde : l’arrivée effective sur tous les appareils français n’est donc pas démontrée.

Le correctif de sécurité d’octobre est au programme

Le fil officiel de la communauté OnePlus mentionne l’intégration du correctif de sécurité Android d’octobre 2026. C’est le changement documenté. Le journal ne décrit pas une nouvelle interface, un outil photo supplémentaire ou une hausse mesurée de l’autonomie.

Pour la branche européenne et globale, la référence listée est CPH2619_16.0.5.1300(EX01). Le fil reproduit cette même référence sous les rubriques IN et EU/GLO. Il faut donc la lire comme le numéro affiché dans l’annonce, sans en déduire qu’un paquet convient à toutes les variantes matérielles. La version proposée directement sur le téléphone reste à vérifier.

La mention EU/GLO ne prouve pas une disponibilité immédiate en France

OnePlus décrit une distribution progressive, d’abord auprès d’un petit nombre d’utilisateurs, puis élargie par lots. Le titre du message couvre plusieurs régions, tandis que son texte situe les premiers envois en Inde. Les deux informations peuvent coexister : une branche européenne est référencée avant que sa réception soit établie sur un appareil français.

Sur votre téléphone, comparez le nom complet du modèle et la version installée avec l’annonce. Le Nord CE4 Lite 5G ne doit pas être confondu avec un autre Nord dont le nom est proche. La référence matérielle compte autant que le numéro OxygenOS lorsque l’on cherche à identifier une mise à jour.

Si aucune notification n’apparaît, cette annonce ne suffit pas à diagnostiquer un problème de votre appareil. Elle ne justifie pas non plus l’installation d’un paquet d’une autre région pour accélérer la réception. Les procédures réservées au marché indien ne sont pas automatiquement celles d’un téléphone acheté en France.

L’intérêt de cette annonce tient au suivi de sécurité du modèle : le correctif mensuel est identifié et sa référence européenne peut être reconnue. Lors de la réception, le journal proposé sur le téléphone permettra de vérifier que le paquet correspond bien à cette version. Les fonctions supplémentaires évoquées pour d’autres Nord ne font pas partie des changements annoncés ici.