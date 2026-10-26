Galaxy S26 : Samsung diffuse un nouveau firmware de 580 Mo, sans détailler ses corrections

Samsung distribue un nouveau firmware aux Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra en Corée. Le détail des changements et l’arrivée en France restent à préciser.

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra font l’objet d’une nouvelle distribution logicielle en Corée du Sud. Signalée le 26 octobre, la mise à jour porte la référence S94xNKSU5BZJB et représente un téléchargement de 580,37 Mo. Samsung n’a pas détaillé les changements précis de ce paquet.

Le signalement de SamMobile évoque une deuxième mise à jour du mois pour cette branche. Le niveau du correctif de sécurité semble rester celui d’octobre. Aucun élément ne permet, à ce stade, de relier cette distribution à un défaut particulier d’autonomie, d’appareil photo ou de configuration.

Ce n’est pas le firmware européen de 544 Mo déjà couvert

Menow avait décrit, le 2 octobre, une mise à jour européenne arrivée après One UI 9. Elle portait une autre référence, S94xBXXS4BZIG, avec un fichier d’environ 544 Mo. Le paquet signalé aujourd’hui concerne une branche coréenne et une build différente.

Le rapprochement des deux informations évite un contresens : l’expression « deuxième mise à jour » dépend du marché et de la période observée. Elle ne désigne pas un firmware universel qui aurait été proposé à tous les Galaxy S26 le même jour. Pour suivre les versions, le numéro de build est plus précis que le seul mois inscrit dans le titre.

L’arrivée du firmware hors de Corée, notamment sur les modèles français, reste à documenter. Il n’y a donc pas de raison de chercher à installer ce paquet coréen sur une variante européenne à partir de son seul numéro.

La référence BZJB et le fichier de 580,37 Mo permettent d’identifier ce nouveau paquet coréen, distinct du BZIG européen de 544 Mo. Son contenu précis reste à documenter : le signalement ne permet pas de promettre la résolution d’un bug particulier.