OnePlus 15 : ColorOS 17 stable commence à remplacer OxygenOS, d’abord en Inde

La mise à jour stable ColorOS 17 du OnePlus 15 est signalée depuis le 23 octobre. Voici ce qui est établi et les limites pour les utilisateurs français.

Le OnePlus 15 commence sa transition vers ColorOS 17 sous Android 17. La distribution stable, d’abord signalée en Inde, transforme un changement annoncé de stratégie logicielle en mise à jour concrète. Pour les propriétaires français, la réception de cette version sur leur appareil reste toutefois à confirmer.

La chronologie mérite d’être précisée : 9to5Google rapportait déjà le début de la distribution le 23 octobre. Les publications du 25 octobre ne constituent donc pas une nouvelle ouverture du déploiement. Le passage à ColorOS remplace progressivement le nom OxygenOS pour les appareils éligibles dans le cadre de la migration internationale annoncée.

Une nouvelle interface, pas seulement un numéro Android

Le firmware rapporté pour le OnePlus 15 est CPH2745_17.0.0.102(EX01). Sa présence ne doit pas être confondue avec la disponibilité du même paquet pour chaque pays. Les premiers signalements concernent l’Inde, même si la transition logicielle ne se limite pas, dans son principe, à ce marché.

Le récapitulatif de GSMArena décrit une refonte de l’écran verrouillé, des réglages rapides et du volet de notifications. Le constructeur met également en avant ses moteurs de rendu et de gestion des applications. Ces noms désignent des évolutions du système ; ils ne fournissent pas une mesure indépendante de la fluidité ou de l’autonomie du téléphone.

La transition concerne ainsi l’organisation de l’interface autant que la version d’Android. Le nom ColorOS, les nouveaux panneaux et les outils associés font partie du changement annoncé ; les promesses de performances devront être confrontées à l’usage réel.

Les outils d’IA ne garantissent pas la même expérience partout

Parmi les ajouts rapportés figurent un mode Agent pour Mind Pilot, des outils de vision et de numérisation, une application de traduction et des fonctions de détection de voix ou de visages synthétiques pendant les appels. Leur présence dans une description de mise à jour ne démontre pas que chaque fonction sera active en français sur toutes les variantes.

C’est particulièrement important pour une migration qui concerne plusieurs marchés. Le journal d’une version distribuée dans un pays donne des informations sur cette version précise ; il ne remplace pas les conditions de langue, de région et de compatibilité que le constructeur doit fixer pour les autres utilisateurs.

Le calendrier initial cité par les médias prévoyait une première vague le 29 octobre. Les premiers signalements ont donc précédé ce rendez-vous, mais ils ne permettent pas de décaler automatiquement le calendrier français du même nombre de jours. Pour identifier la mise à jour applicable à un OnePlus 15 européen, il faudra associer le numéro de version proposé à la variante de l’appareil, et non se fier au seul nom « ColorOS 17 ».